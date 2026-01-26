Hindustan Hindi News
Horoscope budh gochar 3 february 2026 in kumbh rashi know budh effect and budh karak in life Rashifal in Hindi
बुध के कुंभ राशि में, 3 राशियों को देंगे लाभ ही लाभ जान लें किसके कारक हैं बुध , किन राशियों में होते हैं मजबूत

संक्षेप:

Jan 26, 2026 04:08 pm ISTAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
बुध अभी शनि की मकर राशि में हैं और अब 3 फरवरी को बुध शनि की कुंभ राशि में जाएंगे। बुध का राशि परिवर्तन कुंभ राशि में 3 फरवरी को होगा। इस राशि में बुध के जाने से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। इस राशि के लोगों को धन लाभ तो होगा ही साथ ही इन राशियों के लिए आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। आइए जानते हैं कि बुध के कुंभ राशि में जाने से किन राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे।

इसके बाद किस राशि में जाएंगे बुध

इसके बाद बुध होली तक इसी राशि में रहेंगे, लेकिन 10 अप्रैल 2026 को गुरु की मीन राशि में जाएंगे। गुरु और बुध की युति अच्छी मानी जाती है। इससे कई राशियों को लाभ होगा। गुरु की मीन राशि में जाने से गुरु की धन संपत्ति और संतान के लाभ भी कई राशियों को मिलेंगे।

किन राशियों को बुध कराएंगे लाभ

बुध का गोचर कुंभ राशि में होगा, इससे तीन राशियों वृश्चिक, मेष और मकर राशि पर होगा। मेष राशि वालों के लिए लाभ के योग रहेंगे, लेकिन धन को लेकर आपको लापरवाह नहीं होना, मेहनत करेंगे, तो लाभ मिलेगा, इसलिए भाग्य के भरोसे ना रहें। आपके बिजनेस से लेकर नौकरी में आगे बढ़ने के मौके आएंगे, आपको इन मौकों का अधिकतम लाभ उठाना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। इन राशियों के लिए एख के बाद एक आपके लिए बंपर लाभ है, आपको पैतृक संपत्ति और पुराने निवेश से लाभ होगा, नौकरी में नई जिम्मेदारी और सैलरी हाइक मिल सकता है। वहीं इस राशि के लोगों को संतान से भी लाभ होने के योग हैं। मकर राशि वालों के लिए भी लाभ के योग हैं। इस राशि के लोगों को ऐसे लोगों से लाभ मिलेगा, जिनकी आप मदद करते आएं हैं। आपको ये लोग सपोर्ट करेंगे। लीडरशिप में आपके लिए धन लाभ के योग हैं।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि में ग्रहण योग, राहु-सूर्य युति के कारण इन राशियों की बढ़ेंगी मुश्किलें

बुध ग्रह किसके कारक हैं और किन राशियों का बुध अच्छा होता है

अगर आपअच्छा बोलते हैं और अच्छा लिखते हैं, तो यह बुध ग्रह के कारण होता है। बुध ग्रह के कारणलोग बुद्धिमानी , स्पीच, लॉजिक देने की क्षमता और चीजों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। इस ग्रह के कारण व्यक्ति किसी जानकारी को ग्रहण कर पाता है, अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर पाता है और सोशली इन्हें इंट्रैक्ट कर पाता है। कुछ राशियों का बुध बहुत बलवान होता है, जैसे कन्या और मिथुन राशि। इन लोगों को अच्छे से स्पीच देने और इनोवेटिव सोचने से कोई नहीं रोक सकता है। ये लोग कॉमर्स, राइटिंग और टीचिंग में अच्छा करते हैं।

इन राशियों का बुध होता है कमजोर

जिन लोगों को बुध कमजोर होता है, वो सही से फैसले नहींले पाते हैं और अक्सर गलतफहमी का शिकार होते हैं। ये लोग स्पीच में भी अच्छे नहीं होते हैं। इन लोगों को यादाश्त और कैलकुलेशन एरर का इश्यू भी होता है, इस कारण ये लोग करियर में कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

