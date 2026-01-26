बुध के कुंभ राशि में, 3 राशियों को देंगे लाभ ही लाभ जान लें किसके कारक हैं बुध , किन राशियों में होते हैं मजबूत

संक्षेप: बुध अभी शनि की मकर राशि में हैं और अब 3 फरवरी को बुध शनि की कुंभ राशि में जाएंगे। बुध का राशि परिवर्तन कुंभ राशि में 3 फरवरी को होगा। इस राशि में बुध के जाने से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे।

बुध अभी शनि की मकर राशि में हैं और अब 3 फरवरी को बुध शनि की कुंभ राशि में जाएंगे। बुध का राशि परिवर्तन कुंभ राशि में 3 फरवरी को होगा। इस राशि में बुध के जाने से कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। इस राशि के लोगों को धन लाभ तो होगा ही साथ ही इन राशियों के लिए आगे बढ़ने के मौके भी मिलेंगे। आइए जानते हैं कि बुध के कुंभ राशि में जाने से किन राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे।

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

इसके बाद किस राशि में जाएंगे बुध



इसके बाद बुध होली तक इसी राशि में रहेंगे, लेकिन 10 अप्रैल 2026 को गुरु की मीन राशि में जाएंगे। गुरु और बुध की युति अच्छी मानी जाती है। इससे कई राशियों को लाभ होगा। गुरु की मीन राशि में जाने से गुरु की धन संपत्ति और संतान के लाभ भी कई राशियों को मिलेंगे।

किन राशियों को बुध कराएंगे लाभ



बुध का गोचर कुंभ राशि में होगा, इससे तीन राशियों वृश्चिक, मेष और मकर राशि पर होगा। मेष राशि वालों के लिए लाभ के योग रहेंगे, लेकिन धन को लेकर आपको लापरवाह नहीं होना, मेहनत करेंगे, तो लाभ मिलेगा, इसलिए भाग्य के भरोसे ना रहें। आपके बिजनेस से लेकर नौकरी में आगे बढ़ने के मौके आएंगे, आपको इन मौकों का अधिकतम लाभ उठाना है। वृश्चिक राशि वालों के लिए धन लाभ के योग बन रहे हैं। इन राशियों के लिए एख के बाद एक आपके लिए बंपर लाभ है, आपको पैतृक संपत्ति और पुराने निवेश से लाभ होगा, नौकरी में नई जिम्मेदारी और सैलरी हाइक मिल सकता है। वहीं इस राशि के लोगों को संतान से भी लाभ होने के योग हैं। मकर राशि वालों के लिए भी लाभ के योग हैं। इस राशि के लोगों को ऐसे लोगों से लाभ मिलेगा, जिनकी आप मदद करते आएं हैं। आपको ये लोग सपोर्ट करेंगे। लीडरशिप में आपके लिए धन लाभ के योग हैं।

बुध ग्रह किसके कारक हैं और किन राशियों का बुध अच्छा होता है अगर आपअच्छा बोलते हैं और अच्छा लिखते हैं, तो यह बुध ग्रह के कारण होता है। बुध ग्रह के कारणलोग बुद्धिमानी , स्पीच, लॉजिक देने की क्षमता और चीजों को ग्रहण करने की क्षमता बढ़ती है। इस ग्रह के कारण व्यक्ति किसी जानकारी को ग्रहण कर पाता है, अपने आइडियाज एक्सप्रेस कर पाता है और सोशली इन्हें इंट्रैक्ट कर पाता है। कुछ राशियों का बुध बहुत बलवान होता है, जैसे कन्या और मिथुन राशि। इन लोगों को अच्छे से स्पीच देने और इनोवेटिव सोचने से कोई नहीं रोक सकता है। ये लोग कॉमर्स, राइटिंग और टीचिंग में अच्छा करते हैं।

इन राशियों का बुध होता है कमजोर जिन लोगों को बुध कमजोर होता है, वो सही से फैसले नहींले पाते हैं और अक्सर गलतफहमी का शिकार होते हैं। ये लोग स्पीच में भी अच्छे नहीं होते हैं। इन लोगों को यादाश्त और कैलकुलेशन एरर का इश्यू भी होता है, इस कारण ये लोग करियर में कुछ अच्छा नहीं कर पाते हैं।