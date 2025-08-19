3 सितंबर से इन 3 राशियों की पलेटगी किस्मत, बुध अस्त होकर दिलाएंगे हर क्षेत्र में लाभ

Budh Ast September: बुध सितंबर में अस्त होने जा रहे हैं। बुध अस्त के समय कुछ राशियों को अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। जानें पंडित जी से बुध अस्त का समय किन राशियों के लिए रहेगा अच्छा।

Budh Ast Horoscope September 2025: ग्रहों के राजकुमार बुध समय-समय पर अस्त व उदित होते रहते हैं। 3 सितंबर को बुध अस्त होने जा रहे हैं और 7 अक्टूबर तक अस्त रहेंगे। बुध अस्त की अवधि करीब 36 दिन की है। बुध अस्त होकर सभी 12 राशियों मेष से लेकर मीन राशि पर अपना प्रभाव डालेंगे। पंडित ज्योतिषाचार्य नरेंद्र उपाध्याय के अनुसार, कुछ भाग्यशाली राशियों को बुध अस्त से अच्छे फलों की प्राप्ति होगी, जिससे वित्त, करियर व व्यवसाय में सकारात्मक परिणाम मिलेंगे। जानें बुध अस्त से किन राशियों को मिलेंगे शुभ फल।

1. मेष राशि- मेष राशि वालों को बुध अस्त से अच्छे फलों की प्राप्ति होगी। इस समय आपको आय के नए स्रोत बनेंगे और पुराने साधनों से भी आप रुपए-पैसे कमाने में सफल रहेंगे। व्यापार में विस्तार मिल सकता है। अपनों का साथ मिलेगा। किसी प्रभावशाली व्यक्ति से संपर्क भी हो सकता है। अपनों में वृद्धि होगी। भूमि, भवन व वाहन की खरीदारी के संकेत हैं।

2. कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए बुध अस्त का समय लाभकारी रहने वाला है। इस समय आपकी धन की स्थिति में सुधार होगा। व्यापारिक स्थिति सुदृढ़ होगी। किसी मित्र के सहयोग से बिजनेस में तरक्की मिल सकती है। आकस्मिक धन लाभ के संकेत हैं। घरेलू सुख में वृद्धि होगी। जीवनसाथी का भरपूर सानिध्य मिलेगा। संतान का साथ मिलेगा। वाणी में मधुरता बनी रहेगी।

3. वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए बुध का अस्त होना अच्छा रहने वाला है। इस समय आपकी सामाजिक मान-प्रतिष्ठा बढ़ेगी। कुटुंबों में वृद्धि होगी। किसी अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। आर्थिक रूप से आप अच्छे रहेंगे। व्यापार में विस्तार के साथ नई पार्टनरशिप मिल सकती है। परिवार का साथ मिलेगा। यात्रा लाभकारी रहेगी।