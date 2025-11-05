Hindustan Hindi News
Horoscope Budh anuradha nakshatra parivartan 2025 Rashifal Mercury nakshatra Transit Lucky Zodiac Signs
Budh Gochar: शनि के अनुराधा नक्षत्र में विराजमान हैं बुध, 20 नवंबर तक इन 3 राशियों का बदलेंगे समय

संक्षेप: Budh nakshatra gochar 2025: बुध के नक्षत्र परिवर्तन करने से मेष से लेकर मीन राशि तक सभी 12 राशियां प्रभावित होती हैं। जानें बुध के अनुराधा नक्षत्र में जाने से किन राशियों को मिलेगा लाभ।

Wed, 5 Nov 2025 11:53 AMSaumya Tiwari लाइव हिन्दुस्तान
Horoscope Budh in Anuradha Nakshatra: ज्योतिष शास्त्र में ग्रहों के राजकुमार बुध को बुद्धि, संवाद, तर्क व व्यापार का कारक माना गया है। बुध समय-समय पर अपनी राशि की तरह नक्षत्र परिवर्तन भी करते हैं। इस समय बुध शनि के अनुराधा नक्षत्र में विराजमान हैं और 20 नवंबर तक इसी नक्षत्र में रहेंगे। बुध का अनुराधा नक्षत्र परिवर्तन कई राशियों के लिए लाभकारी रहने वाला है। इन भाग्यशाली राशि वालों को बिजनेस, वित्त, करियर व परिवार में सबसे ज्यादा अच्छे बदलाव नजर आ सकते हैं। जानें बुध का अनुराधा नक्षत्र गोचर किन तीन राशियों के लिए रहेगा शुभ।

1. मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए बुध का नक्षत्र परिवर्तन अच्छा रहने वाला है। इस समय आपके व्यक्तित्व में निखार आएगा। वाणी मधुर रहेगी। व्यापारिक स्थिति पहले से बेहतर हो सकती है। अटके हुए कार्य संपन्न हो सकते हैं। आमदनी के नए रास्ते खुलेंगे और रिश्तों में सुधार होगा।

2. कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए बुध का नक्षत्र गोचर शुभ रहने वाला है। इस समय नौकरी पेशा करने वालों को प्रमोशन के साथ आय में वृद्धि मिल सकती है। व्यापारियों को मुनाफा हो सकता है। विद्यार्थियों के लिए यह समय अनुकूल रहने वाला है। परिवार में सुख-शांति व समृद्धि आएगी।

3. मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए बुध का अनुराधा नक्षत्र में गोचर लाभकारी रहने वाला है। इस समय आपकी योजनाएं सफल होंगी। आर्थिक स्थिरता आएगी और व्यापारिक रूप से आप अच्छी स्थिति में आएंगे। किसी कर्ज से मुक्ति मिल सकती है और अटके हुए धन की वापसी संभव है। मानसिक रूप से आप अच्छे रहेंगे। कार्यस्थल पर सीनियर्स का सहयोग मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। इन्हें अपनाने से पहले संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Saumya Tiwari

लेखक के बारे में

Saumya Tiwari
सौम्या तिवारी लाइव हिन्दुस्तान में डिप्टी कंटेंट प्रोड्यूसर हैं। यहां वह ज्योतिष और धर्म-अध्यात्म से जुड़ी खबरें देखती हैं। उत्तर प्रदेश के कानपुर शहर की रहने वालीं सौम्या ने जागरण इंस्टीट्यूट ऑफ मैनेजमेंट एंड मास कम्युनिकेशन से जर्नलिज्म में पीजी किया है। अपने करियर की शुरुआत हैदराबाद स्थित एक लोकल न्यूज पोर्टल से की और उसके बाद जनसत्ता, क्विंट हिंदी और जी न्यूज होते हुए पिछले चार सालों से लाइव हिन्दुस्तान में हैं। सौम्या पत्रकारिता जगत में पिछले सात सालों से कार्यरत हैं। नई जगहों पर घूमना, भजन सुनना और नए लोगों से जुड़ना बहुत पसंद है। बाकी वक्त बेटी के साथ सपने देखने में बीतता है। और पढ़ें
