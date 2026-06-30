जुलाई में बनेगा भद्र राजयोग, बुध होंगे मजबूत, किन राशियों को देंगे लाभ ही लाभ
Bhadra Rajyog: भद्र राजयोग इस जुलाई में बनेगा। इससे कई राशियों के लिए लाभ के योग बनेंगे। आपके लिए बुध क्या लाए हैं, यहां पढ़ें
7 से 23 जुलाई 2026 तक बुध अपनी ही राशि मिथुन में गोचर कर रहे हैं। बुध के इस गोचर से भद्र राजयोग बन रहा है। इस योग के कारण कई राशियों के लिए अच्छे योग बनते हैं। यहां हम आपको बताएंगे कि भद्र राजयोग क्या होता है और यह कैसे बनता है। बुध के आने वाले 7 जुलाई के गोचर से किस राशि के लिए लोगों को लाभ होगा। इसके बारे में भी हम जिक्र करेंगे। आपको बध किस चीज के कारक ग्रह है और इनके बदलने से क्या असर होता है, इसके बारे में भी बताएंगे।
बुध से क्या बदलेगा?
ज्योतिष में बुध को बुद्धि, वाणी, व्यापार, तर्क क्षमता, कम्युनिकेशन, शिक्षा का कारक माना जाता है, ऐसे में जब बुध अपनी राशि में आ जाएगें, तो उनकी शक्ति भी बढ़ जाएगी और इससे कई राशियों के लिए अच्छे योग बनेंगे। इससे जो लोग मीडिया, लेखन, क्रिएटिविटी में नौकरी करते हैं, उनके लिए अच्छा समय है। वहीं, जो लोग बिजनेस कर रहे हैं, उनके लिए भी अच्छा समय होगा। आपकी तार्किक क्षमता अच्छी हो जाएगी।
बुध का मिथुन राशि में गोचर कब होगा?
29 जून 2026 को बुध अपनी स्वराशि मिथुन में प्रवेश कर रहे हैं। बुध के इस राशि में जानें से आर्थिक तौर पर आपके लिए चीजें सही होंगी। बुध 7 जुलाई को इस राशि में जाएंगे। इस तरह आपके लिए अच्छे फल लाएंगे। मिथुन राशि के स्वामी भी बुध ही है, तो आपको कोई चिंता की बात नहीं। बुध के इस राशि में जानें से भद्र राजयोग बनेगा, जो आपकी राशि के लिए अच्छे और लाभ के योग लेकर आएगा।
कर्क राशि वालों के लिए भी अच्छे योग
ऑफिस में आपका कम्युनिकेशन अच्छा रहेगा। इसके कारण आपके फैसले भी सही होंगे। इससे आपके लिए लाभ के योग बनेंगे।
वृश्चिक राशि वालों के लिए क्या
धनु राशि वालों के लिए समय उत्तम रहेगा। भद्र राजयोग आपको लाभ देगा। आपको बिजनेस में किसी डील से लाभ होगा। मीडिया आदि से जुड़े लोगों के लिए भी अच्छे योग बन रहे हैं।
मीन राशि राशि वालों के लिए क्या
घर-परिवार से जुड़े मामले अच्छे होंगे। प्रॉपर्टी या वाहन से जुड़े फैसले आपको लाभ दिला सकते हैं। प्रमोशन के भी योग आपके लिए बन रहे हैं।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
परिचय और अनुभव
अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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