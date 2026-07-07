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भद्र राजयोग 2026: वक्री बुध आज मिथुन राशि में करेंगे प्रवेश, हेल्थ से लेकर धनलाभ के योग

Anuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान, समीर उपाध्याय ज्योतिर्विद
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Bhadra Rajyog 2026 date, Mercury transit in Gemini July 2026: बुध वक्री होकर अपनी ही राशि में जा रहे हैं। बुध का वक्री होना कई राशियों  के लिएअच्छे योग लेकर आएगा। यहां पढ़ें 12 राशियों का हाल

भद्र राजयोग 2026: वक्री बुध आज मिथुन राशि में करेंगे प्रवेश, हेल्थ से लेकर धनलाभ के योग

बुध ग्रह गोचर में 29 जून, 2026 को रात्रि 11.05 बजे कर्क राशि में वक्री हुए और अगले ही दिन 30 जून, 2026 को रात्रि 08.22 बजे अस्त भी हो गए। वक्री एवं अस्त बुध आज 07 जुलाई, 2026 को वक्र गति से सुबह 10.32 बजे कर्क राशि से निकल कर मिथुन राशि में प्रवेश करेंगे। स्वराशि बुध 24 जुलाई, 2026 की सुबह 04.27 तक वक्री और 25 जुलाई, 2026 की सुबह 04.34 तक अस्त अवस्था में रहेंगे। इस परिवर्तन से कौन सा राजयोग बनेगा जो कई राशियों को प्रभावित करेगा।

भद्र राजयोग कब बनता है और कैसे देता है लाभ

बुध जब अपनी राशि में जाते हैं और अपनी राशि में जाकर वो भद्र राजयोग बनाते हैं, इससे कई राशियों के लिए अच्छे योग शरू होता है। व्यक्ति बुद्धिमान, वक्ता और सफल बनता है। इसके अलावा उसे बिजनेस में भी लाभ होता है। शिक्षा में भी वो आगे बढ़ता है।

इस परिवर्तन का बारह राशियों पर प्रभाव

मेष से कन्या राशि वालों को क्या मिलेगा लाभ

मेष : मेष राशि वालों को छोटे भाई-बहन से सहयोग मिलेगा। रुके कार्य बनेंगे। विवाद एवं जोखिम भरे कार्यों से परहेज करें। वृष : वृषभ राशि वालों को पुराना अवरोध खत्म होगा। आर्थिक लाभ। वाणी से बिगड़े काम बनेंगे। विदेश यात्रा की संभावना। मिथुन : मिथुन राशि वालों को नए संबंध, साझेदार बनेंगे। कुछ नए कार्य में पूंजी निवेश। कुछ बिगड़े रिश्तों में सुधार। नई जिम्मेदारी मिलेगी। कर्क : कर्क राशि वालों को विवादित मामलों में सफलता-असफलता दोनों मिलेगी। गलत निर्णय से आर्थिक क्षति। स्वास्थ्य समस्या। सिंह : सिंह राशि वालोंआमदनी के नए स्रोत की प्राप्ति। मनोवांछित कार्यों में सफलता। महत्वाकांक्षी योजनाओं के प्रारंभ का समय। कन्या : कन्या राशि वालों को नया वाहन या घरेलू सुख सामग्री खरीदने के लिए अनुकूल समय। नए कार्य प्रारंभ करने के अवसर मिलेंगे।

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तुला से मीन राशि वालों को क्या मिलेगा लाभ

तुला : तुला राशि वालों को परिवार में धार्मिक कार्य। धर्म-कर्म में आस्था बढ़ेगी। भाई-बहन का पूरा सहयोग। नए कार्य की योजना बनेगी। वृश्चिक : वृश्चिक राशि वालों को महत्वपूर्ण कार्य में आखिरी मौके पर बाधा। स्वास्थ्य में सुधार। गुप्त धन लाभ के योग। नए संबंध बनेंगे।धनु : धनु राशि वालों को दांपत्य जीवन सुखमय बना रहेगा। जो लोग प्रेम संबंध में हैं, उनके विवाह की बात आगे बढ़ेगी। व्यापार में लाभ।

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मकर : मकर राशि वालों को स्वास्थ्य बाधा। खरीददारी पर खर्च की अधिकता। विवादित मामलों में सफलता-असफलता दोनों मिलेगी। कुंभ : कुंभ राशि वालों को संतान संबंधी मामलों में शुभ-अशुभ दोनों तरह के समाचार। नए कार्य से लाभ। पुरानी समस्या का समाधान। मीन : मीन राशि वालों को घरेलू सुख-शांति में बाधा। परिवार के सदस्य की स्वास्थ्य समस्या का समाधान होगा।

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Anuradha Pandey

लेखक के बारे में

Anuradha Pandey

शार्ट बायो

अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।


परिचय और अनुभव

अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।


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अनुराधा ने अपने करियर की शुरुआत साल 2010 में आज समाज अखबार से की। इसके बाद उन्होंने 'आज तक' (Aaj Tak) में एजुकेशन सेक्शन में तीन साल तक अपनी सेवाएं दीं। साल 2015 से वह लाइव हिन्दुस्तान से जुड़ी हैं और एस्ट्रोलॉजी सेक्शन का नेतृत्व कर रही हैं। उनका गहरा अनुभव उन्हें जटिल विषयों पर सरल और प्रभावी ढंग से लिखने में सक्षम बनाता है। उन्होंने देश के प्रतिष्ठित संस्थान भारतीय जनसंचार संस्थान (IIMC) से हिंदी पत्रकारिता में पीजी डिप्लोमा किया है। इसके साथ ही दिल्ली विश्वविद्यालय से ग्रेजुएशन, सीसीएसयू से एम.कॉम और कुरुक्षेत्र यूनिवर्सिटी से मास कम्युनिकेशन एवं मीडिया में पोस्ट ग्रेजुएशन किया है।


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