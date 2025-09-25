Horoscope Before diwali Shani and Shukra Yuti these zodiac in benefit Diwali से पहले बनेगी शनि और शुक्र की युति, इन राशियों के लिए लाभ, एस्ट्रोलॉजी न्यूज़ - Hindustan
Horoscope Before diwali Shani and Shukra Yuti these zodiac in benefit

Diwali से पहले बनेगी शनि और शुक्र की युति, इन राशियों के लिए लाभ

Horoscope Before diwali Shani yuti: शनि को न्याय के देवता कहा गया है। लेकिन शनि की गति में जरा सा भी परिवर्तन कई ग्रहों के लिए बदलाव ले आता है। शनि मंद गति से चलते हैं और ढ़ाई साल तक एक राशि में रहते हैं। शनि अभी मीन में विराजमान हैं।

Anuradha Pandey Thu, 25 Sep 2025 01:50 PM
Shani Shukra Yuti: शनि को न्याय के देवता कहा गया है। लेकिन शनि की गति में जरा सा भी परिवर्तन कई ग्रहों के लिए बदलाव ले आता है। शनि मंद गति से चलते हैं और ढ़ाई साल तक एक राशि में रहते हैं। शनि अभी मीन में विराजमान हैं। शनिदेव इस राशि में जून 2027 तक रहेंगे, फिर इसके बाद वो मेष राशि में जाएंगे। वहीं दिवाली से पहले शनि और शुक्र एक दूसरे के सामने हैं। इस वजह से दोनों ग्रहों की एक-दूसरे पर द्दष्टि पड़ेगी, इस बदलाव से कुछ राशि वाले जातकों को विशेष लाभ मिल सकता है। आइए जानें इस परिवर्तन का किन राशियों पर रहेगा असर

मेष राशि मेष राशि के लोगों को दिवाली से पहले लाभ मिलेगा। इस राशि के लोगों के लिए शुभ योग बन रहे हैं। इस राशि के लोगोंके लिए शनिदेव की कृपा के साथ शुक्रदेव की कृपा मिलने से पैसों के मामले में स्थिति अच्छी होगी। इनकम के नए सोर्स बनेंगे। जो इस राशि के लिए बहुत लाभकारी रहेगा।

वृषभ राशि के लिए यह परिवर्तन अचानक लाभ कराने वाला साबित होगा। शनि के प्रभाव से आपके लिए मेहनत का फल मिलने का संकेत मिल रहे हैं। करियर में प्रमोशन और जो आपने खोया है, वो आपको वापस मिलने के योग है।

मीन राशि वालों के लिए शनि की दृष्टि के कारण अच्छे योग मिल रहे हैं। मीन राशि में इस युति के बनने से कई शुभ परिणाम मिलेंगे। इससे मीन राशि के लोगों को पहले से राहत मिलेगी। आपकी लवलाइफ में आ रही समस्याएं कम होंगी। धन के मामले में आपकी स्थिति पहले से बेहतर होने के योग बन रहे हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

