हरियाली अमावस्या पर अतिचारी गुरु कर्क राशि में हो रहे हैं उदय, किन राशियों के लिए बड़े बदलाव
गुरु के उदय से कई राशियों के लिए पुरानी समस्याओं का समाधान मिलेगा, इसके अलावा कईराशियों के लिए निवास और नौकरी में बदलाव के मौके दिख रहे हैं।
बृहस्पति ग्रह गोचर में विगत 15 जुलाई 2026, बुधवार शाम 07.59 बजे से अतिचारी एवं अस्त चल रहे हैं। कल 12 अगस्त, 2026, बुधवार को सुबह 05.03 बजे कुल 28 दिनों के बाद कर्क राशि में उदय होंगे। हरियाली अमावस्या के दिन गुरु उदय हो रहे हैं। 12 अगस्त को देवगुरु बृहस्पति कर्क राशि में उदित होंगे। यहां गुरु का कर्क राशि में होना तो लाभ है ही साथ ही अब कर्क राशि में रहकर उनका उदय होना भी आपको लाभ देगा। कहा जाता है कि जब गुरु उदय होते हैं तो उनके शुभ कार्यों में वृद्धि होती है। एक नई एनर्जी राशियों को मिलती है, जिससे धन, पैसा, उन्नति और संतान के लिए लाभ होता है।आइए जानते हैं गुरु के कर्क राशि में उदय होने पर आपकी राशि पर क्या प्रभाव पड़ेगा :
किन राशियों के लिए परिवर्तनकारी समय
मेष राशि के लिए गुरु का उदय होना स्व-रोजगार से जुड़े लोगों को बड़ी सफलता मिलने की संभावना। निवास/कार्य स्थल/कार्य की प्रकृति में परिवर्तन। स्वास्थ्य पर अनावश्यक खर्च।वृषभ राशि वालों के लिए परिवर्तनकारी समय है। परिवार में भाई-बहनों से जुड़े मांगलिक कार्य। कुछ पुरानी समस्या का समाधान होगा। मिथुन राशि के लोगों को भी आर्थिक लाभ होगा। घर में मांगलिक कार्य होंगे। धन संचय के साथ कुछ पुरानी समस्या का समाधान होगा। कन्या राशि के लिए लाभकारी परिवर्तन बन रहे हैं। नए संबंध/साझेदारी में सफलता। मांगलिक कार्य, विवाह, संतान योग। वृश्चिक राशि के लिए कार्यक्षेत्र में लाभकारी परिवर्तन। कला, शिक्षा, खेल, मीडिया से जुड़े लोगों को अच्छी सफलता। मीन राशि के लिए संतान पक्ष के लिए शुभ। रुके कार्य बनेंगे। कार्यक्षेत्र में लाभकारी परिवर्तन। महत्वपूर्ण कार्य में सफलता। मकर के लिए मांगलिक कार्य। परिवार में मांगलिक कार्य। आर्थिक लाभ।
किन लोगों को रखनी होगी सावधानी और मिश्रित प्रभाव
कर्क राशि वालों के लिए मिश्रित प्रभाव बन रहे हैं। महत्वपूर्ण कार्यों में अतिरिक्त प्रयास की आवश्यकता। स्वास्थ्य एवं मरम्मत पर खर्च। सिंह राशि वालों के लिएस्वयं या परिवार के सदस्य के निवास/कार्य स्थल में परिवर्तन। निर्माण कार्य तथा खरीदारी पर खर्च। तुला राशि के लिए निवास/कार्य स्थल में परिवर्तन। निर्माण कार्य, खरीदारी व मरम्मत पर खर्च की अधिकता।
धनु : संघर्षपूर्ण सफलता। खर्च की अधिकता। महत्वपूर्ण कार्य में आखिरी मौके पर बाधा। विवाद से बचें। चल-अचल संपत्ति की खरीदारी। कुंभ : संघर्षपूर्ण सफलता। विवाद/कोर्ट कचहरी का चक्कर। पुरानी स्वास्थ्य समस्या का समाधान।
डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।
लेखक के बारे मेंAnuradha Pandey
शार्ट बायो
अनुराधा पांडेय पिछले 16 सालों से पत्रकारिता में सक्रिय हैं और वर्तमान में 'लाइव हिन्दुस्तान' में एस्ट्रोलॉजी और करियर टीम का नेतृत्व कर रही हैं।
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अनुराधा पांडे पत्रकारिता जगत का एक अनुभवी चेहरा हैं, जिन्हें मीडिया में 16 वर्षों का व्यापक अनुभव है। वर्तमान में वह 'लाइव हिन्दुस्तान' (हिन्दुस्तान टाइम्स ग्रुप) में असिस्टेंट एडिटर के पद पर कार्यरत हैं और संस्थान के एस्ट्रोलॉजी और करियर सेक्शन की इंचार्ज हैं। अनुराधा पिछले 10 सालों से लाइव हिन्दुस्तान के एस्ट्रोलॉजी सेक्शन में लिख रही हैं। डिजिटल पत्रकारिता के दौर में उन्होंने धर्म जैसे महत्वपूर्ण विषय पर अपनी लेखनी से करोड़ों पाठकों का भरोसा जीता है। उनके पास खबरों को न केवल प्रस्तुत करने, बल्कि सरल जानकारी, संतुलित सलाह, भरोसेमंद और विश्लेषणात्मक कंटेंट देने का लंबा अनुभव है। वह शिव महापुराण, नारद पुराण, पद्म पुराण और कई अन्य शास्त्रों के जटिल तथ्यों को अपने शब्दों में लिखकर पाठकों तक पहुंचाती हैं।
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