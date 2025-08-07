मेष राशिफल 8 अगस्त: धन और सेहत दोनों से जुड़ी रहेगी परेशानी, आदर्शों से समझौता नहीं करें

Mesh Rashi Ka Rashifal, Aries Horoscope 8 August 2025: राशि चक्र की यह पहली राशि है। जिन जातकों के जन्म समय में चन्द्रमा मेष राशि में गोचर कर रहा होता है, उनकी राशि मेष मानी जाती है।

Aries Horoscope Today 8 August 2025, आज का मेष राशिफल: आज आप अपने लवर के साथ ज्यादा टाइम स्पेंड कर सकते हैं। ऑफिस में नए टास्क की जिम्मेदारी लें और बेस्ट रिजल्ट दें। धन और सेहत दोनों से जुड़ी परेशानियां हो सकती हैं।

मेष लव राशिफल- लवर के जुनून को पहचानें और सपोर्टिव पिलर बनें। इससे आज आपको बॉन्डिंग मजबूत करने में मदद मिलेगी। जब बात फीलिंग्स की आती है तो आपको भी एक्सप्रेसिव होना चाहिए। आज का दिन प्रपोज करने या प्रपोजल मिलने के लिए भी अच्छा है। सिंगल महिलाएं या जिनका हाल ही में ब्रेकअप हुआ है, उन्हें नया प्यार पाने का सौभाग्य मिलेगा। कुछ लव अफेयर में किसी तीसरे व्यक्ति का हस्तक्षेप हो सकता है, जिसे भविष्य में होने वाली दुर्घटनाओं से बचने के लिए कंट्रोल करने की जरूरत है। शादीशुदा महिलाएं आज प्रेग्नेंट हो सकती हैं।

मेष करियर राशिफल- आज आदर्शों से समझौता नहीं करें और यह उन लोगों के लिए महत्वपूर्ण होगा जो सरकारी टास्कों से जुड़े सीनियर्स जिम्मेदारियां हैंडल कर रहे हैं। जो लोग बैंकिंग और अकाउंटिंग प्रोफाइल से जुड़े हैं, उन्हें कैलकुलेशन पर ज्यादा ध्यान देने की जरूरत होगी। ऑफिस की पॉलिटिक्स आपके बस की बात नहीं है। छोटी-मोटी परेशानियां हो सकती हैं, खासकर विदेशी क्लाइंट के साथ डील करते समय। वकीलों को नए टास्कों में सावधानी बरतने की जरूरत है, क्योंकि कुछ मुश्किलें हो सकती हैं। आज क्लाइंट मीटिंग में आपकी कम्युनिकेशन स्किल काम आएगी।

मेष आर्थिक राशिफल- दिन का पहला भाग धन के मामले में लाभकारी नहीं रहेगा। ऐसे मामले होंगे जो रूटीन प्लान पर प्रभाव डाल सकते हैं। आज आप संपत्ति विवाद का हिस्सा बन सकते हैं और दोस्तों के साथ आर्थिक बातचीत से दूर रहने में ही भलाई है। कुछ महिलाएं इलेक्ट्रॉनिक सामान खरीदेंगी या अपने घरों का रेनोवेशन भी करेंगी। आज शेयर मार्केट में निवेश के लिए अच्छा दिन नहीं है।

मेष सेहत राशिफल- सेहत से जुड़ी परेशानियां रहेंगी और आपको सांस से जुड़ी परेशानियो को लेकर सतर्क रहना चाहिए। जिन लोगों को दिल से जुड़ी परेशानियों का इतिहास है, उन्हें कोई भारी वस्तु उठाते समय या ऐसे टास्क करते समय सतर्क रहना चाहिए जिनमें फिजिकल एनर्जी की जरूरत होती है। प्रेग्नेंट लड़कियों को बस या ट्रेन में चढ़ते समय सतर्क रहने की जरूरत है। बरसाती इलाकों में एडवेंचर्स स्पोर्ट्स से बचना ही अच्छा है। कुछ एथलीटों को ग्राउंड पर चोटें भी लग सकती हैं।

मेष राशि के गुण- ताकत: आशावादी, ऊर्जावान, ईमानदार, बहुप्रतिभाशाली, साहसी, उदार, हंसमुख, जिज्ञासु

कमजोरी: लापरवाह, तर्क-वितर्क करने वाला, जोर से बोलने वाला, अधीर

प्रतीक: राम

तत्त्व: अग्नि

शरीर का भाग: सिर

राशि स्वामी: मंगल

शुभ दिन: मंगलवार

शुभ रंग : लाल

भाग्यशाली अंक: 5

शुभ रत्न: माणिक्य

मेष अनुकूलता चार्ट- स्वाभाविक झुकाव: मिथुन, सिंह, धनु, कुंभ

अच्छी अनुकूलता: मेष, तुला

औसत अनुकूलता: वृषभ, कन्या, वृश्चिक, मीन

किस राशि के साथ कम जमेगी: कर्क, मकर

