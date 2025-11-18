Hindustan Hindi News
Kal ka ank rashifal : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 19 नवंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Kal ka ank rashifal : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 19 नवंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप: kal ka ank rashifal : ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी

Tue, 18 Nov 2025 01:47 PMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Numerology Horoscope 19 November 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 19 नवंबर का दिन

मूलांक-1: आज आपका आत्मविश्वास और नेतृत्व क्षमता दोनों मजबूत रहेंगी। ऑफिस में आपकी राय सुनी जाएगी और किसी नए काम की जिम्मेदारी भी मिल सकती है। किसी पुराने काम का समाधान मिलेगा। प्रेम जीवन में खुलकर बात करने से रिश्ते में गलतफहमियां दूर होंगी। धन के मामले में दिन अच्छा है लेकिन बड़े खर्च से बचें।

मूलांक-2: अपनी भावनाओं को संतुलित रखकर दिन बिताएं। किसी करीबी से मन की बात करने से मन हल्का होगा। परिवार के माहौल में मिठास रहेगी और घर में कोई सकारात्मक घटना घट सकती है। काम में थोड़ी धीमी शुरुआत होगी लेकिन दोपहर बाद स्थितियां बेहतर होंगी। लव लाइफ में आज धैर्य जरूरी है।

मूलांक-3: आज आपका फोकस और प्लानिंग बेहतरीन रहेगी। कामकाज में तेजी आएगी और आपकी सलाह को महत्व मिलेगा। आर्थिक लाभ के संकेत साफ दिखाई दे रहे हैं, खासकर अचानक पैसा आने की संभावना है। रिश्तों में साथी का सपोर्ट मिलेगा। विद्यार्थियों के लिए भी अच्छा दिन है।

मूलांक-4: आज अचानक बदलाव या नई परिस्थिति सामने आ सकती है। शुरुआत में थोड़ा असहज लगेगा लेकिन बाद में यही बदलाव फायदा देगा। काम में नई दिशा मिलेगी। पैसों को संभालकर खर्च करें। आज फालतू खर्च होने का योग है। प्रेम संबंध में थोड़ी गलतफहमी हो सकती है। शांत दिमाग से बात करें।

मूलांक-5: आज आपका दिन बातचीत, नेटवर्किंग और नए संपर्कों के नाम रहेगा। आपकी बातों का प्रभाव बढ़ेगा और कामकाज में तरक्की के मौके आएंगे। किसी छोटी यात्रा का योग है। प्रेम जीवन में रोमांस और ताजगी बनी रहेगी। कोई अच्छी खबर भी मिल सकती है।

मूलांक-6: यह दिन रिश्तों और प्रेम जीवन के लिए शुभ है। घर में शांति और खुशियां बढ़ेंगी। किसी क्रिएटिव काम या कला में मन लगेगा और इससे लाभ भी हो सकता है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और कोई पुराना अटका काम आज पूरा हो सकता है। स्वास्थ्य भी सामान्य रहेगा।

मूलांक-7: आज आपका मन अकेलापन या पुरानी बातों की याद से भरा रह सकता है। यह समय आत्मचिंतन का है। खुद को समझने और अपने लक्ष्यों को स्पष्ट करने का। ऑफिस में शांत रहकर निर्णय लें, जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। प्रेम संबंधों में थोड़ा समय दें। आध्यात्मिकता या ध्यान आज मन को शांति देगा।

मूलांक-8: मेहनत का आज पूर्ण फल मिलेगा। काम में आपकी मेहनत और समर्पण की सराहना होगी। आर्थिक स्थिति भी मजबूत बनेगी और अटका पैसा मिलने के योग हैं। स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देगा। प्रेम संबंधों में वफादारी और भरोसे की परीक्षा हो सकती है। सही व्यवहार से रिश्ता और मजबूत होगा।

मूलांक-9: ऊर्जा और उत्साह आज भरपूर रहेगा। आप बड़े और महत्वपूर्ण फैसले लेंगे। नौकरी में तरक्की के संकेत दिख रहे हैं। किसी नए काम की शुरुआत भी संभव है। प्रेम संबंध में बढ़ोतरी होगी और साथी के साथ समय अच्छा बीतेगा। गुस्सा कंट्रोल में रखें, वरना रिश्ते बिगड़ सकते हैं।

