5 November 2025
Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 5 नवंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप: Numerology Horoscope 5 November 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 5 नवंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Tue, 4 Nov 2025 02:59 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Numerology Horoscope 5 November 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 5 नवंबर का दिन…

मूलांक 1- आज अपनी सेहत पर नजर रखना जरूरी है। धन के मामले में किसी अनुभवी व्यक्ति से सलाह लें, वरना आर्थिक नुकसान हो सकता है। व्यापारिक रूप से आप अच्छे रहेंगे। किसी शुभ समाचार की प्राप्ति हो सकती है। जीवनसाथी के साथ बातचीत करते समय सतर्कता बरतें।

मूलांक 2- आज आपको धन कमाने के कई अवसर मिल सकते हैं। रिश्तों में सुधार होगा और लव लाइफ स्ट्रांग होगी। व्यापार करने वालों को नई डील मिल सकती है, जिससे शीघ्र आर्थिक लाभ होगा। ऑफिस में कलीग का सहयोग मिलेगा। जीवनसाथी के साथ खुशनुमा पल बिताएंगे।

मूलांक 3- आज परिवार के खर्चों में वृद्धि होगी, जिससे मानसिक तनाव हो सकता है। अपनों का साथ मिलेगा। लव लाइफ में ताजगी आएगी। आज खाली समय का इस्तेमाल किसी महत्वपूर्ण काम को पूरा करने के लिए करें। जीवनसाथी की ओर से सरप्राइज मिल सकता है। आर्थिक रूप से उतार-चढ़ाव भरा दिन रहने वाला है।

मूलांक 4- आज आपको अपनी खुशहाल जिंदगी के लिए गुस्सा त्याग देना चाहिए। परिवार के साथ कहीं घूमने जाने का प्लान बन सकता है। आर्थिक व व्यापारिक स्थिति अच्छी रहने वाली है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। धन लाभ के संकेत हैं।

मूलांक 5- आज बिना प्लान के कोई सपना न देखें। आर्थिक तौर पर आप मज़बूत रहेंगे। आपको धन कमाने के कई मौके मिलेंगे। परिवार, बच्चों और दोस्तों के साथ बिताया समय आपको रिफ्रेश करने के लिए जरूरी होगा। कार्यक्षेत्र में उन्नति हो सकती है। व्यापारिक उत्थान के संकेत हैं।

मूलांक 6- आज आपको उच्चाधिकारियों का सहयोग मिलेगा, जिससे प्रमोशन के चांस बन सकते हैं। विद्यार्थियों के लिए दिन अनुकूल रहने वाला है। व्यक्तित्व में निखार आएगा और आपकी बुद्धि के बल पर धन कमाने में सफल होंगे। कुछ जातकों को विदेश जाने के अवसर मिल सकते हैं। जीवनसाथी के साथ अनबन हो सकती है।

मूलांक 7- आज आपको अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। आज व्यापार में जबरदस्त मुनाफा होने की संभावना है। आज आप अपने व्यापार को नई ऊंचाइयां दे सकते हैं। सीनियर्स और सहकर्मियों से मिला सहयोग आपके उत्साह को बढ़ाएगा। यात्रा लाभकारी सिद्ध होगी। आर्थिक रूप से दिन अच्छा रहने वाला है।

मूलांक 8- आज आपको अपनी संगति पर ध्यान देना चाहिए। नकारात्मक विचारों वाले लोगों से दूरी बनाकर रखें। शारीरिक व मानसिक रूप से आप अच्छे रहेंगे। आपकी आर्थिक स्थिति कमजोर हो सकती है। दूसरों को ठेस पहुंचाने से बचें और अपने परिवार की जरूरतों को पूरा करने पर फोकस करें।

मूलांक 9- आज आपको अपने करीबी दोस्तों का साथ मिलेगा। धन संबंधी परेशानी दूर हो सकती है। किसी महत्वपूर्ण फैसले पर पहुंचने से पहले चारों ओर का सोचें। कार्यस्थल पर जरूरत से ज्यादा बोलने से बचना चाहिए, नहीं तो उनकी छवि पर बुरा असर पड़ सकता है। आपके व्यक्तित्व में सकारात्मक बदलाव आएंगे।

