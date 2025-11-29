Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope and Numerology 30 November 2025: Mulank 1-9 Daily Future Prediction by Date of Birth Kal Ka Ank Rashifal
Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 30 नवंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 30 नवंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप:

Numerology Horoscope 30 November 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 30 नवंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Sat, 29 Nov 2025 11:41 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Numerology Horoscope 30 November 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 30 नवंबर का दिन…

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मूलांक 1- आज आपका व्यक्तित्व चमकेगा और आप किसी भी काम में नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे। ऑफिस में आपकी राय को महत्व दिया जाएगा और बड़े फैसले आपके पक्ष में जा सकते हैं। कोई नया अवसर या जिम्मेदारी मिल सकती है। आर्थिक स्थिति सुधरने के संकेत हैं, लेकिन अहंकार या अपनी बात थोपने की प्रवृत्ति रिश्तों में तनाव ला सकती है। परिवार में आपसे सलाह मांगी जाएगी और आप मदद भी करेंगे। स्वास्थ्य में ऊर्जा बनी रहेगी।

मूलांक 2- आज आपका मन थोड़ा भावुक रहेगा, इसलिए किसी भी बात को दिल पर न लें। परिवार या पार्टनर के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा। कामकाज में रचनात्मकता बढ़ेगी और आप नई सोच के साथ आगे बढ़ेंगे। किसी पुराने मित्र से बात हो सकती है और इससे मूड अच्छा बनेगा। आर्थिक मामलों में संतुलन रखें। रात की नींद और पानी की कमी से थकान बढ़ सकती है। थोड़ा खुद पर ध्यान दें।

मूलांक 3- आपके लिए दिन ज्ञान, सीख और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। पढ़ाई, प्रतियोगी परीक्षा, इंटरव्यू या किसी भी तरह की प्रोफेशनल मीटिंग में अच्छे परिणाम मिलेंगे। वरिष्ठों का सहयोग मिलेगा और आपके प्रभाव में बढ़ोतरी होगी। परिवार में भी सम्मान बढ़ेगा। साथ ही, आध्यात्मिक झुकाव भी बढ़ेगा और मन सकारात्मक रहेगा। बस अनावश्यक खर्चों पर रोक लगाएं।

मूलांक 4- आज आपके दिन में कुछ अचानक बदलाव हो सकते हैं। कुछ सकारात्मक, कुछ चुनौतीपूर्ण। नई योजनाएं दिमाग में आएंगी और किसी नए काम की शुरुआत का मन बन सकता है। तकनीकी, डिजिटल या अनोखी क्षेत्र की चीजें आपको फायदा दे सकती हैं। लोगों को आपके व्यवहार में थोड़ी अप्रत्याशितता दिख सकती है, इसलिए संवाद में स्पष्टता रखें। सेहत में थकान और ओवरथिंकिंग से बचें।

ये भी पढ़ें:दिसंबर का महीना सभी 12 राशियों के लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत राशिफल

मूलांक 5- आज बातचीत आपका सबसे बड़ा हथियार साबित होगी। ऑफिस या व्यापार में आपका कम्युनिकेशन किसी बड़े काम को आसान बना देगा। यात्रा, मीटिंग या नए लोगों से मुलाकात फायदेमंद रहेगी। मार्केटिंग, मीडिया, सेल्स और बिजनेस से जुड़े लोग राहत और लाभ महसूस करेंगे। मूड में बार-बार बदलाव से ध्यान बंट सकता है। फोकस बनाए रखें। स्वास्थ्य हल्का सा प्रभावित हो सकता है।

मूलांक 6- आज का दिन प्रेम, आकर्षण और रिश्तों को मजबूत करने वाला है। परिवार, पार्टनर या दोस्तों के साथ समय सुंदर बीतेगा। कला, डिजाइन, फैशन, संगीत और क्रिएटिव काम करने वालों को शानदार परिणाम मिलेंगे। आर्थिक मामलों में भी राहत रहेगी। घर में सजावट, खरीदारी या किसी खुशी का योग है। बस भावनाओं के बहाव में गलत फैसला न लें।

मूलांक 7- आज आप आत्मचिंतन की अवस्था में रहेंगे और कई बातों को गहराई से समझ पाएंगे। तकनीकी, रिसर्च या आध्यात्मिक कार्यों में दिन बहुत अच्छा रहेगा। पुरानी यादें या लंबी समय से दबी भावनाएं सामने आ सकती हैं, लेकिन यह आपके भीतर की सफाई जैसा काम करेगा। रिश्तों में कम बोलें, लेकिन स्पष्ट बोलें। यात्रा टालें और मन शांत रखें।

मूलांक 8- आज मेहनत ज्यादा लेकिन परिणाम सटीक मिलेगा। ऑफिस में आपकी विश्वसनीयता और परफॉर्मेंस के कारण लोग आप पर भरोसा करेंगे। पुराने काम या रुका हुआ पैसा मिलने का योग है। कानूनी, सरकारी, प्रबंधन या जिम्मेदारी वाले काम सफल होंगे। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा। परिवार में आपसे उम्मीदें भी रहेंगी।

मूलांक 9- ऊर्जा, जोश और एक्शन से भरा दिन है। आपका साहस आपको बड़े काम करवाएगा। कोई नई शुरुआत, नया फैसला या नया कदम आज बहुत शुभ होगा। खेल, फिटनेस, पुलिस, सेना या मैनेजमेंट से जुड़े लोगों को लाभ मिलेगा। बस गुस्सा कंट्रोल में रखें- वरना छोटी सी बात लड़ाई में बदल सकती है। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी और यात्रा लाभदायक होगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Numerology Ank Rashifal Numerology Horoscope
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने