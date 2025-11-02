Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 3 नवंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप: Numerology Horoscope 3 November 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 3 नवंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Numerology Horoscope 3 November 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 3 नवंबर का दिन…

मूलांक 1- आज का दिन आपकी मेहनत और आत्मविश्वास दोनों को चमक देगा। काम में नए मौके मिल सकते हैं और बॉस या सीनियर आपकी तारीफ कर सकते हैं। अगर बिज़नेस कर रहे हैं तो नए क्लाइंट या प्रोजेक्ट से फायदा होगा। प्रेम जीवन में थोड़ा समय निकालें, पार्टनर खुश रहेंगे। किसी पुरानी बात को लेकर बहस से बचें। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा लेकिन नींद पूरी लें।

मूलांक 2- आज दिल और दिमाग के बीच थोड़ा कन्फ्यूजन रहेगा, लेकिन परिवार या किसी करीबी की मदद से सब ठीक हो जाएगा। अगर किसी से मनमुटाव है तो आज बात करके सुलझा लें। प्रेम में ईमानदारी और भरोसे की जरूरत है। ऑफिस में लोग आपकी संवेदनशीलता की सराहना करेंगे। शाम का समय आराम और संगीत के लिए अच्छा रहेगा।

मूलांक 3- आज आप अपने काम में चमक बिखेरेंगे। प्लानिंग और लीडरशिप आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी। कोई पुराना अटका काम पूरे होने के योग हैं। दोस्तों या किसी शुभचिंतक से नई प्रेरणा मिलेगी। घर में उत्साह का माहौल रहेगा। किसी बच्चे या जूनियर की सफलता से गर्व महसूस करेंगे। थोड़ा ध्यान पेट से जुड़ी परेशानी पर दें।

मूलांक 4- दिन की शुरुआत थोड़ी टेंशन के साथ हो सकती है, लेकिन दोपहर के बाद हालात आपके पक्ष में आने लगेंगे। आज कोई पुरानी चिंता खत्म होगी। परिवार से भावनात्मक सहयोग मिलेगा। कामकाज में ध्यान रखें, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। गुस्से पर काबू रखें, नहीं तो कोई करीबी नाराज हो सकता है।

मूलांक 5- आज का दिन एक्साइटमेंट और नए अवसरों से भरा रहेगा। यात्रा, मीटिंग या नया काम शुरू करने के लिए दिन शुभ है। पैसे से जुड़ा कोई अटका काम बन सकता है। सोशल लाइफ एक्टिव रहेगी। सिंगल लोगों को कोई आकर्षक व्यक्ति मिल सकता है। जो लोग मीडिया, लेखन या मार्केटिंग से जुड़े हैं उन्हें आज खास फायदा होगा।

मूलांक 6- आज प्रेम और रिश्तों के मामले में दिन बहुत अच्छा रहेगा। किसी खास से मुलाकात मन खुश कर देगी। शादीशुदा लोगों के लिए भी यह दिन रोमांटिक रहेगा। काम के क्षेत्र में मेहनत का सही फल मिलेगा। घर में कोई छोटी खुशी या जश्न का मौका बन सकता है। महिलाएं आज शॉपिंग या ब्यूटी से जुड़ी चीजों पर ध्यान देंगी।

मूलांक 7- आज मन थोड़ा शांत रहेगा लेकिन भीतर कुछ सोच-विचार चल रहा होगा। यह आत्ममंथन का दिन है। पुरानी गलतियों से सीख लेकर आगे बढ़ने का समय है। किसी पुराने दोस्त से बात होगी जिससे मन हल्का लगेगा। आध्यात्मिक रुचि बढ़ेगी। ध्यान या प्रकृति के बीच समय बिताना लाभकारी रहेगा।

मूलांक 8- आज मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी लेकिन उसका फल भी अच्छा मिलेगा। किसी पुरानी योजना का रिज़ल्ट मिल सकता है। धन लाभ के योग हैं। अपने विचारों को खुलकर रखें, लोग आपकी बातों को गंभीरता से लेंगे। बुजुर्गों का आशीर्वाद बड़ा काम करेगा। हां, काम का दबाव बढ़ सकता है। थोड़ा आराम भी जरूरी है।

मूलांक 9- आज ऊर्जा और जोश का दिन है। आप जो ठान लेंगे, वह पूरा होगा। नए काम में सफलता मिलेगी और दूसरों पर आपका असर रहेगा। परिवार या दोस्तों के साथ अच्छा वक्त बीतेगा। प्रेम में नई शुरुआत के संकेत हैं। कोई मनचाही इच्छा पूरी हो सकती है। बस बोलने से पहले थोड़ा सोच लें, नहीं तो बात बिगड़ सकती है।