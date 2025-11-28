Hindustan Hindi News
Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 29 नवंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 29 नवंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप:

Numerology Horoscope 29 November 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 29 नवंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Fri, 28 Nov 2025 11:07 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Numerology Horoscope 29 November 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 29 नवंबर का दिन…

मूलांक 1- वाणी में सुधार लाएं और सब से विनम्र होकर बात करें। माता की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों मे वृद्धि होगी। पिता का साथ मिलेगा। आलस्य के कारण आपके बनते काम बिगड़ सकते हैं। नौकरी में स्थान परिवर्तन की संभावना बन रही है।

मूलांक 2- मन में उतार-चढ़ाव रहेंगे, लेकिन आपको परेशान नहीं होना है। धैर्य रखें और हिम्मत से काम करे। दैनिक कार्यों में परेशानी आ सकती है, इसलिए सेहत का ध्यान रखें। नौकरी में तरक्की के रास्ते खुलेंगे।

मूलांक 3- अफसरों का सहयोग मिलेगा। वाहन सुख में वृद्धि हो सकती है। आज लाइफ पार्टनर से बेकार में ना उलझें, डिप्लोमेटिक रहें। मन परेशान रहेगा। संयत रहें। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। किसी मित्र के सहयोग से कारोबार में सुधार हो सकता है।

मूलांक 4- मन अशांत हो सकता है, आगे की सोचकर अभी को खराब ना करें। भविष्य की आर्थिक तौर पर प्लानिंग कर सकते हैं। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। संपत्ति या नया घर खरीदने का अवसर प्रबल है।

मूलांक 5- सेहत का ध्यान रखें, हल्का इंफेक्शन होने का चांस है। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। नौकरी में यात्रा पर भी जा सकते हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी। बौद्धिक कार्यों में मान-सम्मान की प्राप्ति हो सकती है। परिवार का साथ मिलेगा।

मूलांक 6- आज आर्थिक फैसले लेते समय सावधान रहें। नौकरी में विदेश जाने के अवसर बन रहे हैं। आपको दोस्तों और परिवार का पूरा सहयोग मिलेगा। निवेश करने से पहले अच्छे से रिसर्च कर लें। इससे आपके कार्यक्षेत्र में उन्नति हो सकती है। शांति से काम लेने की सलाह दी जाती है।

मूलांक 7- रिश्तेदारों और परिवारजनों के साथ संबंध मजबूत होंगे। यात्राओं से लाभ मिल सकता है। कारोबार के लिए यात्रा आपको लाभ देगी। माता की सेहत का आपको खास ध्यान रखना है। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर खर्च करें, क्योंकि अचानक कुछ अतिरिक्त खर्च सामने आ सकते हैं।

मूलांक 8- घर-परिवार में माहौल अनुकूल रहेगा और कार्यों में सहयोग मिलेगा। मन कुछ बेचैन रहेगा, जिससे फैसले लेने में देरी हो सकती है। संतान की ओर से खुशी मिलेगी लेकिन उनकी पढ़ाई पर ध्यान देने की जरूरत है। सेहत में हल्की थकान और सिरदर्द परेशान कर सकते हैं। कामकाज में उतार-चढ़ाव रहेगा, इसलिए धैर्य बनाए रखें और किसी नए जोखिम से बचें।

मूलांक 9- परिवार और समाज से आपको सराहना मिलेगी। आत्मविश्वास में कमी रहेगी। माता की सेहत का ध्यान रखें। परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। खर्च बढ़ेंगे। शैक्षिक कार्यों में कठिनाई आ सकती है। सचेत रहें।

