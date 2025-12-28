Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 29 दिसंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप: Numerology Horoscope 29 December 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 29 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Numerology Horoscope 29 December 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 29 दिसंबर का दिन…

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मूलांक 1- आज का दिन आपको थोड़ा जिम्मेदारी का एहसास कराएगा। कुछ फैसले ऐसे होंगे जिन पर आपको गंभीरता से सोचना पड़ेगा। काम में आगे बढ़ने का मन तो करेगा, लेकिन जल्दबाजी नुकसान कर सकती है। बेहतर रहेगा कि एक-एक कदम सोचकर रखें। घर या ऑफिस में किसी बड़े से बात होगी तो आपको सही दिशा मिल सकती है। शाम के वक्त मन थोड़ा हल्का होगा।

मूलांक 2- आज मन थोड़ा ज्यादा सेंसिटिव रह सकता है। छोटी-छोटी बातें दिल को जल्दी लग सकती हैं, इसलिए खुद को शांत रखने की कोशिश करें। हर बात पर रिएक्ट करने की जरूरत नहीं है। कामकाज सामान्य रहेगा, बस ज्यादा दबाव न लें। किसी करीबी से खुलकर बात करेंगे तो मन को सुकून मिलेगा। आज अपने लिए थोड़ा वक्त निकालना फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 3- आज का दिन काम से जुड़ी सोच-विचार में निकल सकता है। कोई जिम्मेदारी या फैसला सामने आ सकता है, जिसमें अनुभव काम आएगा। किसी सीनियर या समझदार व्यक्ति की सलाह मानना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पैसों के मामले में आज जोखिम लेने से बचें। दिन के आखिर में चीजें संभलती हुई नजर आएंगी।

मूलांक 4- आज मेहनत आपको ज्यादा करनी पड़ सकती है। काम में रुकावट या देरी हो तो चिढ़ने के बजाय शांत रहना ही समझदारी होगी। चीजें धीरे-धीरे सही दिशा में जाएंगी। परिवार या किसी अपने का साथ मिलेगा, जिससे मन मजबूत रहेगा। सेहत को नजरअंदाज न करें, थोड़ा आराम भी जरूरी है।

मूलांक 5- आज का दिन थोड़ा भागदौड़ और हलचल भरा हो सकता है। नई जानकारी मिलेगी या किसी नए इंसान से बातचीत हो सकती है। काम में तेजी रहेगी और आप एक्टिव महसूस करेंगे। बस खर्च को लेकर थोड़ा सतर्क रहें। कुल मिलाकर दिन ठीक-ठाक रहेगा और मन भी हल्का रहेगा।

मूलांक 6- आज रिश्तों पर ध्यान देने का दिन है। घर-परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। काम में ज्यादा तनाव नहीं रहेगा और माहौल शांत रहेगा। खर्च थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन मन खुश रहेगा। किसी अपने की मदद करना या किसी से दिल की बात कहना अच्छा महसूस कराएगा।

मूलांक 7- आज मन थोड़ा अकेले रहने का करेगा। ज्यादा शोर-शराबे या भीड़ से दूरी बनाकर रखना बेहतर लगेगा। अपने काम पर फोकस करें और बेवजह की बहस से बचें। आज सोचने और प्लान बनाने का अच्छा समय है। सेहत के लिए आराम और नींद जरूरी है।

मूलांक 8- आज जिम्मेदारियां थोड़ी ज्यादा रहेंगी। काम का दबाव महसूस हो सकता है और मन थका-थका भी लग सकता है। लेकिन धैर्य रखेंगे तो सब संभल जाएगा। मेहनत का फल तुरंत न दिखे, फिर भी भरोसा रखें। शाम को घरवालों या किसी अपने के साथ वक्त बिताने से तनाव कम होगा।

मूलांक 9- आज ऊर्जा अच्छी बनी रहेगी। जो काम लंबे समय से अटके थे, उनमें रफ्तार आ सकती है। बस ध्यान रखें कि गुस्से में कोई गलत बात न बोलें। हर चीज को पॉजिटिव नजरिए से देखेंगे तो दिन आपके पक्ष में रहेगा। आज अपने काम पूरे करने का अच्छा मौका है।