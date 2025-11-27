Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 28 नवंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Hindustan Hindi News
Numerology Horoscope 28 November 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 28 नवंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Thu, 27 Nov 2025 02:05 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Numerology Horoscope 28 November 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 28 नवंबर का दिन…

मूलांक 1- हेल्थ के मामले में सावधानी बरतने से फिटनेस हासिल करने में सफलता मिलेगी। कुछ लोगों के लिए किसी योजना के माध्यम से पैसा कमाने की संभावना है। संपत्ति का कोई मामला, जिसे लेकर आप परेशान थे, आसानी से सुलझ जाएगा।

मूलांक 2- किसी रिश्तेदार की सेहत में तेजी से सुधार हो सकता है। कुछ लोगों की वित्तीय स्थिति मजबूत होने वाली है। कुछ लोगों के लिए मुनाफे में बढ़ोतरी का संकेत है। अपने पार्टनर के साथ एक छोटा ब्रेक लेने के लिए शहर से बाहर का प्लान सबसे रोमांचक साबित होगा।

मूलांक 3- कोई विवादित संपत्ति आपको परेशान कर सकती है, जिससे आपको किसी कानूनी मामले में फंसने की जरूरत नहीं है। बेहतर स्वास्थ्य की आपकी चाहत आपको योग की ओर आकर्षित कर सकती है। पैसों से जुड़ी दिक्कतें जल्द ही सुलझ जाएंगी।

मूलांक 4- पारिवारिक माहौल में शांति बनाए रखें। यात्रा के योग फिलहाल तो नहीं बन रहे हैं। शिक्षा के क्षेत्र में मुश्किल स्थिति से निपटने में आप सक्षम रहेंगे। पुराने दोस्तों और रिश्तेदारों से मुलाकात होने वाली है और यह आपको खुशी और अच्छा वक्त देगी।

मूलांक 5- किसी विवादी मुद्दे पर आपका डीसीजन सही साबित होगा। जो लोग अभी-अभी कॉलेज से निकले हैं, उन्हें सही दिशा में आगे बढ़ने के लिए सोच-विचार का एक्सपर्ट की सलह लेनी चाहिए। करियर में आपके काम से आपका मान-सम्मान बढ़ेगा।

मूलांक 6- आप संपत्ति खरीदने या बेचने के बारे में सोच सकते हैं, क्योंकि सितारे आपके फेवर में दिख रहे हैं। परिवार के साथ वक्त बिताएं। पैसों के मामले आपको कोई सरप्राइज मिल सकता है। कोई लाभदायक सौदा मिलने से बड़ा मुनाफा होने की संभावना है।

मूलांक 7- किसी के साथ शहर से बाहर ट्रैवल कर सकते हैं। कुछ लोगों को विरासत में धन और संपत्ति मिलने के संकेत हैं। प्यार की तलाश करने वालों को भाग्य का साथ मिलने की संभावना है। इसलिए रोमांस से भरे दिन का आनंद लेने की तैयारी करें।

मूलांक 8- स्वास्थ्य संबंधी सलाह लेना आपके लिए बेहतर रहेगा। जैसे ही आप अच्छी कमाई करने लगेंगे, पैसे की कोई दिक्कत नहीं होगी। आज आप काम पर कुछ नए विचार सामने ला सकते हैं। छुट्टियों की योजना बना रहे लोगों के लिए एक बेहतरीन समय आने वाला है।

मूलांक 9- आप जिस बीमारी से पीड़ित हैं, उसके ठीक होने के संकेत दिख रहे हैं। आज पैसों से बैंक-बैलेंस भरने की संभावना है। कुछ बड़े-बुजुर्गों की सलाह से आप अच्छे मूड में रहेंगे। हो सकता है कि माता-पिता आपके प्रदर्शन से काफी खुश दिखें।

