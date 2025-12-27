Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope and Numerology 28 December 2025: Mulank 1-9 Daily Future Prediction by Date of Birth Kal Ka Ank Rashifal
Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 28 दिसंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 28 दिसंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप:

Numerology Horoscope 28 December 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 28 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Dec 27, 2025 12:56 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Numerology Horoscope 28 December 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 28 दिसंबर का दिन…

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मूलांक 1

आज का दिन थोड़ा सोचने-समझने वाला है। मन में कई बातें चलेंगी और आप अपने फैसलों को लेकर गंभीर रहेंगे। काम में आगे बढ़ने का मन करेगा, लेकिन जल्दबाजी ठीक नहीं रहेगी। एक-एक कदम सोचकर रखें। घरवालों का साथ मिलेगा और बात करके मन हल्का होगा।

मूलांक 2

आज का दिन भावनाओं से जुड़ा रहेगा। छोटी-छोटी बातें आपको ज्यादा असर कर सकती हैं। कोशिश करें कि हर बात दिल पर न लें। काम में ज्यादा दबाव न डालें, आराम से काम करेंगे तो सब ठीक रहेगा। किसी अपने से बात करना आज आपको अच्छा महसूस कराएगा।

मूलांक 3

आज का दिन थोड़ा जिम्मेदारी वाला है। काम से जुड़ा कोई फैसला लेना पड़ सकता है। सीनियर्स या किसी बड़े की बात मानेंगे तो फायदा होगा। पैसों के मामले में आज जोखिम लेने से बचें। दिन खत्म होते-होते राहत महसूस होगी।

मूलांक 4

आज मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। काम में अड़चन आए तो गुस्सा न करें, बल्कि शांति से निपटाएं। चीजें धीरे-धीरे सही होंगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। सेहत को नजरअंदाज न करें, थोड़ा आराम भी जरूरी है।

मूलांक 5

आज का दिन थोड़ा हलचल वाला रहेगा। नई बातें सीखने को मिलेंगी या किसी से अचानक बातचीत हो सकती है। काम में तेजी रहेगी, लेकिन खर्च पर ध्यान रखें। दिन कुल मिलाकर ठीक रहेगा और मन भी खुश रहेगा।

ये भी पढ़ें:जनवरी 2026 में कैसा रहेगा सभी 12 राशियों का हाल? पढ़ें विस्तृत राशिफल

मूलांक 6

आज रिश्तों पर ध्यान देने का दिन है। घर-परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। काम में ज्यादा तनाव नहीं रहेगा। खर्च थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन मन खुश रहेगा। किसी की मदद करना आपको सुकून देगा।

मूलांक 7

आज का दिन थोड़ा शांत रहने का है। आप खुद के साथ समय बिताना चाहेंगे। ज्यादा बोलने या बहस करने से बचें। काम में फोकस जरूरी है। मन थका-थका लगे तो खुद को थोड़ा आराम दें।

मूलांक 8

आज जिम्मेदारियां ज्यादा रहेंगी। काम का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन धैर्य रखेंगे तो संभाल लेंगे। मेहनत का फल तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। काम से पीछे न हटें। घरवालों के साथ वक्त बिताने से मन हल्का होगा।

मूलांक 9

आज का दिन एनर्जी से भरा रहेगा। अधूरे काम पूरे करने का अच्छा मौका है। बस गुस्से पर काबू रखें, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। हर चीज को पॉजिटिव तरीके से देखने की कोशिश करें। दिन आपके पक्ष में जा सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Numerology Ank Rashifal Horoscope Tomorrow अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने