Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 28 दिसंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Numerology Horoscope 28 December 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 28 दिसंबर का दिन…

मूलांक 1 आज का दिन थोड़ा सोचने-समझने वाला है। मन में कई बातें चलेंगी और आप अपने फैसलों को लेकर गंभीर रहेंगे। काम में आगे बढ़ने का मन करेगा, लेकिन जल्दबाजी ठीक नहीं रहेगी। एक-एक कदम सोचकर रखें। घरवालों का साथ मिलेगा और बात करके मन हल्का होगा।

मूलांक 2 आज का दिन भावनाओं से जुड़ा रहेगा। छोटी-छोटी बातें आपको ज्यादा असर कर सकती हैं। कोशिश करें कि हर बात दिल पर न लें। काम में ज्यादा दबाव न डालें, आराम से काम करेंगे तो सब ठीक रहेगा। किसी अपने से बात करना आज आपको अच्छा महसूस कराएगा।

मूलांक 3 आज का दिन थोड़ा जिम्मेदारी वाला है। काम से जुड़ा कोई फैसला लेना पड़ सकता है। सीनियर्स या किसी बड़े की बात मानेंगे तो फायदा होगा। पैसों के मामले में आज जोखिम लेने से बचें। दिन खत्म होते-होते राहत महसूस होगी।

मूलांक 4 आज मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। काम में अड़चन आए तो गुस्सा न करें, बल्कि शांति से निपटाएं। चीजें धीरे-धीरे सही होंगी। परिवार का सहयोग मिलेगा। सेहत को नजरअंदाज न करें, थोड़ा आराम भी जरूरी है।

मूलांक 5 आज का दिन थोड़ा हलचल वाला रहेगा। नई बातें सीखने को मिलेंगी या किसी से अचानक बातचीत हो सकती है। काम में तेजी रहेगी, लेकिन खर्च पर ध्यान रखें। दिन कुल मिलाकर ठीक रहेगा और मन भी खुश रहेगा।

मूलांक 6 आज रिश्तों पर ध्यान देने का दिन है। घर-परिवार या दोस्तों के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। काम में ज्यादा तनाव नहीं रहेगा। खर्च थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन मन खुश रहेगा। किसी की मदद करना आपको सुकून देगा।

मूलांक 7 आज का दिन थोड़ा शांत रहने का है। आप खुद के साथ समय बिताना चाहेंगे। ज्यादा बोलने या बहस करने से बचें। काम में फोकस जरूरी है। मन थका-थका लगे तो खुद को थोड़ा आराम दें।

मूलांक 8 आज जिम्मेदारियां ज्यादा रहेंगी। काम का दबाव महसूस हो सकता है, लेकिन धैर्य रखेंगे तो संभाल लेंगे। मेहनत का फल तुरंत नहीं दिखेगा, लेकिन मिलेगा जरूर। काम से पीछे न हटें। घरवालों के साथ वक्त बिताने से मन हल्का होगा।

मूलांक 9 आज का दिन एनर्जी से भरा रहेगा। अधूरे काम पूरे करने का अच्छा मौका है। बस गुस्से पर काबू रखें, नहीं तो बात बिगड़ सकती है। हर चीज को पॉजिटिव तरीके से देखने की कोशिश करें। दिन आपके पक्ष में जा सकता है।