Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 27 दिसंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप: Numerology Horoscope 27 December 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 27 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Numerology Horoscope 27 December 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 27 दिसंबर का दि…

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨

मूलांक 1- 27 दिसंबर का दिन आपके लिए खास होगा। इस दिन आपका कॉन्फिडेंस बूस्ट अप होगा। प्रोफेशनल लाइफ में लीड करने का मौका मिल सकता है। हालांकि चीजों में जल्दबाजी करने से बचें। कोई भी फैसला सोच-समझकर लेंगे तो सही होगा।

मूलांक 2- 27 दिसंबर के दिन आप इमोशनल तौर पर थोड़े सेंसेटिव हो सकते हैं। ऐसे में आप लोगों की बात को ज्यादा दिल पर ना लें। रिश्तों को निभाते वक्त ज्यादा उम्मीद रखेंगे तो दिल दुख सकता है। समझदारी के साथ आगे बढ़ें। अगर आप किसी भरोसेमंद शख्स के साथ मन की बात शेयर करेंगे तो आपको हल्कापन महसूस होगा। अपने रूटीन को जरूर फॉलो करें।

मूलांक 3- 27 दिसंबर के दिन आप नई स्किल्स जरूर सीखें। इससे आपको आगे बढ़ने का मौका मिलेगा। साथ ही आपको कई नए मौके भी मिल सकते हैं। अगर कोई नया विचार आ रहा है तो उसे लोगों के साथ जरूर शेयर करें। सीनियर्स से आपको सपोर्ट मिलेगा। ऑफिस में मान-सम्मान बढ़ने के चांस हैं।

मूलांक 4- 27 दिसंबर का दिन आपसे खूब मेहनत करवा सकता है। दरअसल इस दिन आपके धैर्य की परीक्षा ली जा सकती है। ऐसे में आपा ना खोएं। अपनी मेहनत करते जाएं क्योंकि अंत में आपको रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। बस आपको अपना धैर्य नहीं खोना है। नियमों का पालन जरूर करें। खानपान का ध्यान रखें।

मूलांक 5- 27 दिसंबर के दिन आपकी जिंदगी में कुछ बदलाव आ सकते हैं। इस दिन नई संभावनाएं आपका दरवाजा खटखटा सकती हैं। लोगों से नेटवर्किंग बनाएं और बातें करें। इससे आने वाले दिनों में आपको लाभ मिलने के योग हैं। आप आने वाले दिनों में कहीं पर यात्रा करने की प्लानिंग कर सकते हैं।

मूलांक 6- 27 दिसंबर का दिन आपके लिए ढेर सारा प्यार लेकर आएगा। पार्टनर के साथ आप क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं। साथ ही परिवार के साथ भी अच्छा समय बीतेगा। हालांकि इस दौरान आप अपने शब्दों का बचकर प्रयोग करें। इस दिन क्रिएटिविटी में आपका खूब मन लगेगा। अपने खर्चों पर थोड़ा लगाम लगाने की कोशिश करें।

मूलांक 7- 27 दिसंबर का दिन आप शांति से गुजारने वाले हैं। इस दिन आप आत्मचिंतन बहुत करने वाले हैं। अकेले रहेंगे तो कुछ चीजों के लिए फैसले आप बेहतर तरीके से ले पाएंगे। आप परिस्थिति का आंकलन करके सही फैसला लेंगे। सेल्फ केयर को महत्व देंगे तो ये दिन और भी अच्छा जाएगा।

मूलांक 8- 27 दिसंबर का दिन आपके लिए जिम्मेदारियों से भरा हो सकता है। धैर्न बनाए रखें। साथ ही आप डिसिप्लिन के साथ काम करें। मेहनत का फल आपको देर से मिलेगा लेकिन मिलेगा। अपनी मेहनत से पीछे ना भागें। दिन को प्रोडक्टिव बनाने की कोशिश करें। अपनों का साथ समय बिताएं।

मूलांक 9- 27 दिसंबर के दिन आप काफी एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं। आज के दिन आपके कई अधूरे काम पूरे होते दिख रहे हैं। बस आपको एक चीज का ध्यान रखना है कि अपने गुस्से पर काबू रखना है। चीजों को पॉजिटिविटी की ओर ले जाएंगे और नकारात्मक सोच से दूर रहें।