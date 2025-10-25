Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 26 अक्टूबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप: Numerology Horoscope 26 October 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 26 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Numerology Horoscope 26 October 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 26 अक्टूबर का दिन…

मूलांक 1- आज आपको ज्यादा शारीरिक मेहनत करने से बचना चाहिए, वरना थकान महसूस हो सकती है। आर्थिक रूप से स्थिति अच्छी रहेगी। निवेश के अच्छे अवसर मिलेंगे। महत्वपूर्ण फैसलों को लेने के लिए दिन बेहतर है।

मूलांक 2- आज आपकी सेहत में सुधार होगा। अचानक स्रोतों से धन प्राप्ति से मन प्रसन्न रहेगा। परिवार के सदस्यों की जरूरतों को प्राथमिकता दें। ऑफिस में बेकार की बातों में अपना समय बर्बाद करना आज आपके लिए नकुसानदेय हो सकता है। आज आप अपने जीवनसाथी के प्यार में फिर से पड़ सकते हैं।

मूलांक 3- आज का दिन विद्यार्थियों के लिए अति उत्तम रहने वाला है। आज आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन जरूरत से ज्यादा खर्च नहीं करें। सामाजिक मान-सम्मान में वृद्धि होगी। अपनों का साथ मिलेगा। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। रिश्ते मजबूत होंगे।

मूलांक 4- आज आपको आंखों से जुड़ी परेशानी का सामना करना पड़ सकता है, इसलिए सतर्क रहें। धन की बचत पर जोर दें, ताकि भविष्य को सुरक्षित कर सकें। प्रिय जनों के साथ समय बिताने की कोशिश करें। व्यापारिक स्थिति अच्छी रहने वाली है।

मूलांक 5- आज किए गए निवेश का लाभ आपको भविष्य में मिलेगा। बड़े-बुजुर्ग बच्चों के बीच संपत्ति का बंटवारा कर सकते हैं। जीवनसाथी के साथ अच्छा समय बिताएंगे। धन की स्थिति अच्छी होगी। व्यापारिक स्थिति अच्छी होगी।

मूलांक 6- आज बेकार के क्रोध व वाद -विवाद से बचना चाहिए। लिखने-पढ़ने से जुड़े कार्यों में सफलता मिलेगी। आय में वृद्धि होगी। मित्रों का सहयोग मिलेगा। व्यवसाय करने वालों को विस्तार के मौके मिलेंगे।

मूलांक 7- आज आपको किसी अपने की बातें ठेस पहुंचा सकती हैं। अपने खर्चों पर काबू रखें। आज आपका अकेलापन दूर हो सकता है, सिंगल जातकों की लाइफ में किसी खास शख्स की एंट्री हो सकती है। वैवाहिक जीवन अच्छा रहेगा। व्यवसाय में उन्नति हो सकती है। आर्थिक लाभ के संकेत हैं।

मूलांक 8- आज आपके आत्मविश्वास में कमी रहेगी। खर्च की अधिकता के कारण मन परेशान रहेगा। परिवार की समस्याएं परेशान कर सकती हैं। शैक्षिक कार्यों को लेकर भी सचेत रहें। व्यवधान आ सकते हैं।

मूलांक 9- आज आपकी सकारात्मक ऊर्जा में वृद्धि होगी। परिवार के सदस्यों का साथ मिलेगा और रिश्तों की अहमियत आपको पता चलेगी। ऑफिस के कामों को खत्म करने की कोशिश करें, वरना सीनियर्स की नाराजगी का सामना करना पड़ सकता है। धन में सुधार होगा।