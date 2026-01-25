Hindustan Hindi News
Numerology: मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा 26 जनवरी का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Numerology: मूलांक 1-9 वालों के लिए कैसा रहेगा 26 जनवरी का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप:

Numerology Horoscope 26 January 2026: अकं ज्योतिष के मुताबिक मूलांक के हिसाब से किसी भी व्यक्ति के स्वभाव, व्यक्तित्व, करियर या भविष्य का आंकलन किया जाता है। अगर आपको अपना मूलांक पता है तो नीचे जानें कि कल यानी 26 जनवरी का दिन आपके लिए कैसा होगा?

Jan 25, 2026 03:01 pm ISTDheeraj Pal लाइव हिन्दुस्तान
Numerology Horoscope 26 January 2026: अंक ज्योतिष में मूलांक के जरिए किसी भी व्यक्ति के आने वाले दिन का आंकलन यानी भविष्यवाणी की जाती है। 1 से लेकर 9 के बीच मूलांक होता है। मूलांक किसी भी व्यक्ति के जन्म की तिथि को जोड़कर निकाला जा सकता है। हर किसी के जन्म की तिथि का योग 1 से लेकर 9 के बीच ही आएगा और यही आपका मूलांक होता है। उदाहरण के लिए, अगर आपका जन्म किसी भी माह की 1, 10, 19 या फिर 28 तारीख को हुआ है, तो आपका मूलांक 1 होगा। तो नीचे आज पढ़ें कि मूलांक के हिसाब से आपके लिए कल यानी 26 जनवरी का दिन कैसा होने वाला है?

मूलांक 1
आज का दिन आपके लिए बड़ा बदलाव लाएगा। आपके मन में कुछ बड़ा करने का विचार आएगा, जिसपर आपको अमल करने की जरूरत है। नौकरी पेशा लोगों को अवसर मिलेगा। साथ ही प्रोफ्रेशनल लाइफ में आपको आगे बढ़ने का मौका मिल सकता है। लोग आपकी बात सुनेंगे और मानेंगे। कुछ लोग आपसे सलाह भी ले सकते हैं। बस इतना ध्यान रखें कि अपनी बात मनवाने के चक्कर में आपकी किसी के साथ बहस ना हो। शाम को थोड़ा थकान महसूस हो सकती है। ऐसे में आराम भी करें। खानपान का ध्यान रखें। वरना स्वास्थ्य पर असर पड़ सकता है।

मूलांक 2
आज आप थोड़े इमोशनल रह सकते है। कोई छोटी सी बात भी आपके दिल में लग सकती है, लेकिन इससे बचने की सलाह दी जाती है। बस आज के दिन कोशिश करें कि मन में कोई बात दबाकर ना रखें। किसी अपने से खुलकर बात कर लेंगे तो मन हल्का रहेगा। रिश्ते में प्यार बना रहेगा। बस आप कोशिश करें कि लोगों से ज्यादा उम्मीद ना पालें क्योंकि तनाव यही से बढ़ता है। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। खासकर खाने पीने की चीजों को लेकर। ऑयली फूड से दूर रहें।

मूलांक 3
आज का दिन आपके लिए सकारात्मक होगा। जो भी काम अटके हुए थे, उसमें अब हलचल होती दिखेगी। आज हो सकता है कि आपको कोई अच्छी खबर मिल जाए। आपका कॉन्फिडेंस भी बढ़ेगा और मन भी अंदर से खुश रहेगा। हालांकि ऑफिस में काम का दबाव रह सकता है। सीनियर्स या जूनियर्स की बातों को बुरा ना मानें, मन लगाकर अपने काम पर फोकस करें। स्वास्थ्य ठीक रहेगा, बस आप नींद पूरी लें।

मूलांक 4
आज के दिन मूलांक 4 वालों की जिम्मेदारी थोड़ी सी बढ़ सकती है। काम का प्रेशर रहेगा। ऐसे में सुबह से ही प्लानिंग के साथ चलने की कोशिश करें। ऐसा करेंगे तो दिन सही से निकल जाएगा। किसी भी तरह की लापरवाही से बचने की कोशिश करें। परिवार को भी समय दें। आज दिन की शुरुआत मेडिटेशन के साथ करेंगे तो चीजें सही होंगी। खाने में प्रोटीन और फाइबर को शामिल करें।

मूलांक 5
आज का दिन बाकी के मुकाबले थोड़ा अलग हो सकता है। उतार-चढ़ाव वाला दिन रहेगा। अचानक से कोई आपको कॉल या मैसेज करके मिलने का प्लान बना सकता है। मन खुश रहेगा और अच्छी एनर्जी रहेगी। पैसों के मामले में आज आपको थोड़ा सतर्क रहने की जरूरत है। सोच-समझकर ही फैसला लें। जल्दबाजी करेंगे, तो बनता काम भी बिगड़ सकता है। हो सके तो घर का खाना आएं, बाहर का खाना खाने से बचें। स्क्रीन टाइमिंग को कम करें।

मूलांक 6
आज का दिन आपके लिए सही रहेगा। खासकर रिश्ते को लेकर। जीवनसाथी के साथ आज आपका दिन अच्छा बीतेगा। साथ ही आप खुद के लिए भी समय निकाल पाएंगे। आज अपने मन की चीजें करने की कोशिश करें। सेल्फ लव की ओर थोड़ा ध्यान दें। बस एक बात का ध्यान रखें कि भावनाओं में आकर कोई वादा नहीं करना है। देर रात भारी भोजन ना करें।

मूलांक 7
आज आपका मन थोड़ा शांत रह सकता है। अकेले रहने का मन करेगा। ऐसे में आपका मन करेगा कि कुछ नया सीखा जाए। ज्यादा लोगों से मिलने या बात करने का मन नहीं होगा। हालांकि ऐसा होना गुनाह नहीं है। आप खुद को समय दें। आज अपने अंतरात्मा की आवाज सुनना ही सही है। खाने-पीने में किसी भी तरह की लापरवाही से बचें।

मूलांक 8
आज के दिन मूलांक 8 वालों को थोड़ी ज्यादा मेहनत करनी पड़ सकती है। रिजल्ट तुरंत ना मिलने की वजह से हो सकता है कि मन थोड़ा परेशान रहे लेकिन आपको धैर्य बनाए रखना है। पैसों के मामले में आज प्लानिंग कर लेंगे तो सही रहेगा। दिन हेक्टिग होगा। ऐसे में सुबह अपने लिए थोड़ा सा समय निकाल लें ताकि एक्सरसाइज या फिर स्ट्रेचिंग किया जा सके।

मूलांक 9
आज के दिन आप एनर्जेटिक रहने वाले हैं। ऑफिस में काम जल्दी-जल्दी निपटाने का करेगा। अपना ध्यान रखें और आज गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल रखें। अगर कोई मदद के लिए आए तो जरूर करें। आज इन्वेस्टमेंट करने से बचें। खाने में सीजनल सब्जियों को जोड़ लेंगे तो सही होगा। आज ओवरथिकिंग करने से बचें। ये ना सिर्फ काम को बिगाड़ते हैं, बल्कि इसका प्रभाव रिश्तों पर भी पड़ता है।

डिस्क्लेमरः इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

