Numerology: मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 25 जनवरी का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप: Numerology Horoscope 25 January 2026: मूलांक के हिसाब से भविष्य का आंकलन किया जाता है। अगर आपको अपना मूलांक पता है तो नीचे जानें कि कल यानी 25 जनवरी का दिन आपके लिए कैसा होगा?

Numerology Horoscope 25January 2026: अंकशास्त्र में भी ज्योतिष शास्त्र के जैसे ही आने वाले दिन का आंकलन यानी भविष्यवाणी की जाती है। इसमें मूलांक के आधार पर हर एक चीज देखी जाती है। बता दें कि 1 से लेकर 9 मूलांक के बीच ही अंक राशिफल निकलती है। किसी भी व्यक्ति का मूलांक उसके जन्म की तिथि को जोड़कर निकाला जा सकता है। हर किसी के जन्म की तिथि का योग 1 से लेकर 9 के बीच ही आएगा और यही आपका मूलांक होता है। तो नीचे आज पढ़ें कि मूलांक के हिसाब से आपके लिए कल यानी 25 जनवरी का दिन कैसा होने वाला है?

मूलांक 1 मूलांक 1 वाले लोग 25 जनवरी के दिन पहले से ज्यादा कॉन्फिडेंट महसूस करने वाले हैं। प्रोफेशनल लाइफ में आपकी बातों को महत्व दिया जाएगा। हो सकता है कि जल्द ही आपको नई जिम्मेदारी मिले। जो फैसले आप अब तक टालते आ रहे थे, अब उन्हें लेने का मन होगा। परिवार और ऑफिस में दिन अच्छा जाएगा। बस एक बात का ध्यान रखें कि जब आप अपनी बात सामने रखें तो दूसरों की राय को भी जगह देने की कोशिश करें।

मूलांक 2 मूलांक 2 वाले जातक 25 जनवरी के दिन थोड़े से भावुक हो सकते हैं। छोटी-छोटी बातों पर मन जल्दी खराब हो सकता है। ऐसे में अपने आपको जरूर शांत रखें। अगर रिश्ते में खिटपिट हुई है तो कुछ दिन चीजों को ऐसे ही रहने दें। जबरदस्ती करेंगे तो चीजें खराब होने की संभावना है। प्रोफेशनल लाइफ में धैर्य बनाकर रखें। जल्दबाजी आपके लिए नुकसानदेह साबित हो सकती है। शाम में परिवार के साथ समय बिताएंगे तो अच्छा होगा।

मूलांक 3 25 जनवरी के दिन मूलांक 3 वालों की समझदारी ही काम आने वाली है। आज आपके अनुभव भी कई चीजों में मददगार साबित होंगे। हो सकता है कि लोग आपसे सलाह लेने आएं। पढ़ाई हो या फिर करियर हर एक चीज में सुधार के संकेत हैं। बस पैसा आज सोच-समझकर ही खर्च करें। कुल मिलाकर आपके लिए आज का दिन पॉजिटिव ही होगा।

मूलांक 4 मूलांक 4 वालों को 25 जनवरी के दिन थोड़ा धैर्य बनाकर रखना है। आज हो सकता है कि कुछ चीजें उम्मीद के मुताबिक ना हो। हालांकि आपको घबराने की बिल्कुल भी जरूरत नहीं है। अगर काम में कुछ रुकावट आए तो उसे समझदारी के साथ सुलझाएं। आपको आज नए आइडिया पर सोचने का मौका मिलेगा। दिन के दूसरे हिस्से में आपके हालात सुधरेंगे।

मूलांक 5 मूलांक 5 वालों के लिए 25 जनवरी का दिन थोड़ा भागदौड़ वाला रह सकता है। आज फोन कॉल और मीटिंग में ही उलझे रह सकते हैं। आज के दिन आप नए लोगों से मिल सकते हैं। ये मुलाकात आगे चलकर काफी काम आने वाली है। बस इस बात का ध्यान रखें कि पैसा खर्च करते वक्त आपको अपने ऊपर कंट्रोल रखना है। आज शाम तक आपको कोई अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। इस वजह से आपको राहत मिलेगी।

मूलांक 6 25 जनवरी का दिन मूलांक 6 वालों के लिए खास होगा। आपका पूरा फोकस अपने परिवार पर होगा। परिवार के साथ अच्छा समय बीतेगा। आपका मन भी खुश रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ की चीजें आराम से आगे बढ़ने वाली हैं। हो सकता है कि आपका खर्चा बढ़ा जाए लेकिन ये जरूरी चीजों पर ही होगा। खुद की सेहत का ख्याल रखें और अपने लिए भी कुछ समय जरूर निकालें।

मूलांक 7 मूलांक 7 वाले 25 जनवरी के दिन शांत रहने वाले हैं। आज आपका मन करेगा कि प्लान बनाया जाए। पुराने रुके हुए काम को फिर से करने का मन बनेगा। अगर आप काम में फोकस बनाकर रखेंगे तो रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। आज अपनी अंतरात्मा की बात जरूर सुनें। ऐसा करेंगे तो आप फैसले सही ले पाएंगे। काम के बीच में आराम जरूर करें। दिन भर अच्छा जाएगा जब आप नींद पूरी लेंगे।

मूलांक 8 25 जनवरी के दिन मूलांक 8 वालों की जिम्मेदारी बढ़ सकती है। हो सकता है कि ऑफिस में काम का दवाब भी रहे। आपकी मेहनत पूरी तरह से रंग लाएगी। आज के दिन सीनियर्स आपको सपोर्ट कर सकते हैं। हो सकता है कि आज के दिन पैसों से जुड़ा कोई पुराना मामला सुलझ सकता है। आज धैर्य बनाकर जरूर रखें। यही आपकी सबके बड़ी ताकत रहेगी।

मूलांक 9 मूलांक 9 वाले जातक 25 जनवरी के दिन काफी एनर्जेटिक महसूस करने वाले हैं। आज आपका मन करेगा कि कोई नया काम शुरू किया जाए। आज की एनर्जी ऐसी रहेगी कि आपको आगे बढ़ने का मन करेगा। बस आपको इस बात का ध्यान रखना है कि फालतू में गुस्सा नहीं करना है। किसी भी चीज में जल्दबाजी ना करें। अगर आप शांत मन से फैसले लेंगे तो दिन आपके फेवर में रहेगा। शाम तक आप कॉन्फिडेंट महसूस करने वाले हैं।