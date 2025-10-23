Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 24 अक्टूबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप: Numerology Horoscope 24 October 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 24 अक्टूबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Numerology Horoscope 24 October 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 24 अक्टूबर का दिन…

मूलांक 1- आज मूलांक 1 वालों का मन परेशान हो सकता है। जीवनसाथी की सेहत का ध्यान रखें। खर्चों में वृद्धि होगी। यात्रा लाभकारी रहेगी। परिवार का साथ मिलेगा। वाहन सुख में कमी आ सकती है। कारोबार में वृद्धि होगी।

मूलांक 2- आज आपके मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। नौकरी करने वालों को अच्छे अवसरों की प्राप्ति हो सकती है। कारोबार में भागदौड़ ज्यादा करनी पड़ सकती है। किसी मित्र के सहयोग से सुधार हो सकता है। धन लाभ के अवसर भी मिलेंगे।

मूलांक 3- आज मूलांक 3 वालों को काम का प्रेशर हो सकता है, जिससे आत्मविश्वास में कमी रहेगी। नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। मेहनत ज्यादा करनी पड़ सकती है। यात्रा पर जाना पड़ सकता है। सेहत का ध्यान रखें। धन की स्थिति में सुधार होगा।

मूलांक 4- आज आपकी धर्म-कर्म में रुचि बढ़ सकती है। परिवार का साथ मिलेगा। मित्रों का सहयोग भी मिलेगा। सेहत का ध्यान रखें। किसी करीबी को उधार देना पड़ सकता है, जिससे आर्थिक बजट बिगड़ सकता है। व्यापार में तरक्की के संकेत हैं।

मूलांक 5- आज आपकी वाणी से लोग प्रभावित होंगे और किसी खास व्यक्ति को अपनी ओर आकर्षिक कर पाएंगे। पठन-पाठन में रुचि बढ़ेगी। कारोबार में मुश्किलें आ सकती है। मेहनत का फल मिलेगा। लाइफस्टाइल में बदलाव से सेहत अच्छी होगी।

मूलांक 6- आज आपके मन में शांति व प्रसन्नता रहेगी, लेकिन वाणी में कठोरता हो सकती है। इसलिए शब्दों का चयन सतर्कता से करें, वरना कोई अपना हर्ट हो सकता है। धन को लेकर सचेत रहें। शैक्षिक कार्यों पर ध्यान दें। सेहत पर ध्यान दें।

मूलांक 7- आज आपको हर मामले में धैर्य से काम लेना चाहिए। निवेश से जुड़े मामलों में सावधानी बरतें। घर-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। भागदौड़ ज्यादा रहेगी। खर्चों में वृद्धि होगी। जीवनसाथी के साथ व स्वास्थ्य पर नजर रखें।

मूलांक 8- आज आपके नौकरी में कार्यक्षेत्र में बदलाव हो सकता है। व्यापारियों को मुश्किलों का सामना करना पड़ सकता है। मित्रों का सहयोग मिलेगा। किसी अटके हुए धन की वापसी हो सकती है। शुभ समाचार मिलने के संकेत हैं।

मूलांक 9- आज आपके वैवाहिक सुख में वृद्धि होगी। शैक्षिक कार्यों में सफलता मिलेगी। बौद्धिक कार्यों में व्यस्तता बढ़ सकती है। आय के साधन बनेंगे। मित्रों का सहयोग मिलेगा। नौकरी में तरक्की के अवसर मिल सकते हैं। लेकिन बहुत ज्यादा गुस्सा करने से बचें।