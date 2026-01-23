Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 24 जनवरी का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप: Numerology Horoscope 24 January 2026: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 24 जनवरी का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Numerology Horoscope 24 January 2026: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 24 जनवरी 2026 का दिन…

मूलांक 1- आज का दिन आपके लिए आगे बढ़ने वाला रहेगा। कामकाज में नई जिम्मेदारी मिल सकती है और लोग आपकी बात को गंभीरता से लेंगे। आत्मविश्वास अच्छा रहेगा, बस जल्दबाज़ी से बचें। परिवार से जुड़ा कोई फैसला सोच-समझकर लें। शाम तक कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

मूलांक 2- आज भावनाओं में बहने से बचना ज़रूरी है। रिश्तों में बातचीत से गलतफहमी दूर हो सकती है। काम के मामले में धैर्य रखें, जल्द नतीजा चाहने से मन परेशान हो सकता है। अपनों का साथ मन को राहत देगा। दिन के अंत में सुकून महसूस होगा।

मूलांक 3- आज आपकी समझ और सलाह काम आएगी। ऑफिस या घर में लोग आपसे राय ले सकते हैं। पढ़ाई, प्लानिंग और सीखने से जुड़े कामों के लिए दिन अच्छा है। पैसा सोच-समझकर खर्च करें। आत्मविश्वास बना रहेगा और दिन पॉजिटिव रहेगा।

मूलांक 4- आज दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। काम में रुकावट आ सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं। धैर्य से काम लेंगे तो चीजें संभल जाएंगी। नए आइडिया पर काम शुरू करने के लिए दिन ठीक है। सेहत का थोड़ा ध्यान रखें।

मूलांक 5- आज भागदौड़ वाला दिन रह सकता है। कॉल, मैसेज और मीटिंग्स ज्यादा रहेंगी। नए संपर्क बन सकते हैं, जो आगे काम आएंगे। पैसा खर्च करते समय ध्यान रखें। शाम तक कोई रुका हुआ काम पूरा होने से राहत मिलेगी।

मूलांक 6- आज रिश्तों और परिवार पर ध्यान रहेगा। किसी करीबी से बातचीत मन हल्का करेगी। कामकाज में चीजें आराम से आगे बढ़ेंगी। खर्च बढ़ सकता है, लेकिन जरूरत की चीज़ों पर होगा। खुद के लिए भी थोड़ा समय निकालें।

मूलांक 7- आज मन थोड़ा शांत और अंदर की ओर रहेगा। अकेले बैठकर सोचने या प्लान बनाने का मन करेगा। काम में ध्यान लगाने से अच्छे नतीजे मिलेंगे। ज्यादा लोगों की राय से बचें। सेहत में हल्की थकान हो सकती है, आराम जरूरी है।

मूलांक 8- आज मेहनत का दिन है। काम का दबाव रहेगा, लेकिन आपकी मेहनत रंग लाएगी। सीनियर्स से बातचीत फायदेमंद हो सकती है। पैसों से जुड़ा कोई पुराना मामला सुलझने के संकेत हैं। धैर्य बनाए रखें।

मूलांक 9- आज एनर्जी और जोश अच्छा रहेगा। नए काम की शुरुआत कर सकते हैं। गुस्से पर कंट्रोल रखें, वरना छोटी बात बड़ी बन सकती है। काम में फैसले सोच-समझकर लें। शाम तक मन संतुष्ट रहेगा।