Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope and Numerology 23 December 2025: Mulank 1-9 Daily Future Prediction by Date of Birth Kal Ka Ank Rashifal
Numerology Horoscope 23 December: इन बर्थडेट वालों के लिए 23 दिसंबर का दिन रहेगा शुभ, बनेंगे बिगड़े काम

Numerology Horoscope 23 December: इन बर्थडेट वालों के लिए 23 दिसंबर का दिन रहेगा शुभ, बनेंगे बिगड़े काम

संक्षेप:

Numerology Horoscope 23 December 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 23 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Dec 22, 2025 12:56 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Numerology Horoscope 23 December 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 23 दिसंबर का दिन…

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मूलांक 1- 22 नवंबर के दिन लव लाइफ में मतभेदों को सुलझाएं। कार्यस्थल पर डिप्लोमेटिक रहें और नई भूमिकाएं निभाने की इच्छा दिखाएं। अपने स्वास्थ्य के प्रति सावधान रहें, जबकि आर्थिक रूप से आप सफल रहेंगे। पैसे बचाने के अवसरों की तलाश करें।

मूलांक 2- 22 नवंबर के दिन नो कहना ठीक है और जब जरूरत पड़े तो खुद को पहले रखें। अपनी गट फीलिंग पर भरोसा रखें और पहचानें कि आपके लिए क्या बेस्ट है, भले ही कभी-कभी इसका मतलब दूसरों को निराश करना हो।

मूलांक 3- 22 नवंबर के दिन अपने खर्चों पर बारीकी से नजर डालें और देखें कि आप कहां बदलाव कर सकते हैं। अपने आस-पास की खुशी और सकारात्मकता को अपनाएं और जानें कि अच्छी चीजें नजदीक हैं। आप कई कार्य करने में सक्षम हो सकते हैं, लेकिन खुद की देखभाल को प्राथमिकता देना और बाउन्ड्री बनाना आवश्यक है।

मूलांक 4- 22 नवंबर का दिन अपनी इच्छाओं की पूर्ति और खुशी की प्राप्ति का प्रतीक है। चाहे यह किसी प्रोजेक्ट पर पॉजिटिव फीडबैक पाना हो या दूसरों द्वारा एक्सेप्ट किए जाने और जश्न मनाने की फीलिंग हो, संकेत एक शानदार हां की ओर इशारा कर रहे हैं।

ये भी पढ़ें:कुंभ राशि वालों के लिए कैसा रहेगा नया साल 2026? पढ़ें अपना विस्तृत राशिफल

मूलांक 5- 22 नवंबर के दिन अपनी खर्च करने की आदतों पर गौर करें। याद रखें, बचाया गया पैसा कमाया हुआ पैसा है, और संयम बरतने से, आप लंबे समय में अधिक वित्तीय सुरक्षा के लिए खुद को तैयार कर लेंगे। दिन सकारात्मक न्यूज लेकर आया है।

मूलांक 6- 22 नवंबर के दिन आपको अनुकूल परिणाम मिल सकते हैं। रिश्तों को बनाए रखने के लिए अपनी कोशिशों पर भरोसा रखें और आगे आने वाली संभावनाओं के लिए खुले रहें।

मूलांक 7- 22 नवंबर के दिन ऐसा कुछ भी नहीं जिसे आप संभाल नहीं सकते। कठिन परिस्थितियों से निपटने की अपनी क्षमता को अपनाएं। भरोसा रखें कि आपके रास्ते में जो भी आएगा, उससे निपटने के लिए आपके पास आपकी डिप्लोमेटिक सूझ-बूझ है।

ये भी पढ़ें:22 से 28 दिसंबर तक का समय आपके लिए कैसा रहेगा? पढ़ें विस्तृत साप्ताहिक राशिफल

मूलांक 8- 22 नवंबर के दिन खुद को सकारात्मक ऊर्जा का आनंद लेते हुए पा सकते हैं। राशिफल यह बताता है की चीजें बेहतर हो रही हैं, खासकर प्यार और रिश्तों के मामले में। इस बारे में डाउट होना नॉर्मल है कि आपके प्रयासों की तारीफ की जाएगी या नहीं।

मूलांक 9- 22 नवंबर के दिन खुद को चुनौतियों का सामना करते हुए पा सकते हैं। आज की यात्रा कठिन लग सकती है, याद रखें कि आपके पास किसी भी प्रॉब्लम को दूर करने के लिए आपकी प्रतिभा और स्किल्स ही काफी हैं।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Numerology Ank Rashifal Numerology Horoscope अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने