Kal ka ank rashifal : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 21 नवंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप: kal ka ank rashifal : ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी। 

Thu, 20 Nov 2025 PMAnuradha Pandey
Numerology Horoscope 21 November 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 21 नवंबर का दिन

मूलांक 1- आज आपका दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा। पर्सनल लाइफ में किसी नए प्रोजेक्ट के सफल होने पर आपकी तारीफ होगी। अभी नई योजनाओं पर कार्य आरंभ न करें। बनते हुए कार्यों में इस समय परेशानियां आ सकती हैं। लाभ को लेकर ओवरकॉन्फिडेंट ना हों। तनाव से बचने के लिए ब्रीदिंग एक्सरसाइज करें।

मूलांक 2- आज आपका दिन मिला जुला असर देने वाला रहेगा। ऑफिस और बिजनेस में आपको भाग्य का साथ कम ही मिलेगा। विवादों की स्थिति से दूर रहें। परिवार में किसी बात पर अनबन हो सकती है। संयम से कार्य करें। धार्मिक कार्यों के प्रतित रुचि बढ़ेगी। वाहन के प्रयोग में सावधानी बरतें।

मूलांक 3- आज आपका दिन सामान्य रहेगा। ऑफिस और पर्सनल लाइफ से जुड़े महत्वपूर्ण मामलों में किसी से सलाह कर ही फैसले लें। मन में भविष्य को लेकर आशंका बनी रहेगी। धन लाभ के अवसर सामने आएंगे। क्रोध से बचें।

मूलांक 4- आज आपका दिन उतार चढ़ाव भरा रहेगा। आपको एडजस्टमेंट करने होंगे। खर्चों पर कंट्रोल करें। पैसों को कहीं निवेश कर रहे हैं तो सावधानी बरतें। महत्वपूर्ण मामलों में निर्णय लेने से अभी बचें। परिवार में किसी की हेल्थ पर असर पड़ सकता है। मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है।

मूलांक 5- आज आपका दिन सामान्य रहेगा।पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ दोनों में आपको बैलेंस बनाना है। मन में भविष्य को लेकर सवाल रहेंगे, इसलिए प्लानिंग करें। आपको लाइफ पार्टनर और परिवार का सपोर्ट मिलेगा। विवादों की स्थिति से दूर रहें।

मूलांक 6- आज आपका दिन अच्छा रहेगा। प्रोफेशनल लाइफ में नई जिम्मेदारी मिल सकती हैं। अधिकारियों का लाभ भी आपको मिल सकता है। नई प्लानिंग पर कार्य शुरू कर सकते हैं। नई जिम्मेदारियां आपको सौंपी जा सकती हैं। परिवार में खुशियों रहेंगी।

मूलांक 7- आज आपका दिन मिला जुला असर देने वाला रहेगा। आज बिजनेस और प्रोफेशनल लाइफ में आपके सामने दिक्कतें आ सकती है। नए प्रोजेक्ट में आपको लाभ होगा। इस समय आपके सामने चैलेंज आ सकते हैं।मानसिक तनाव आपको परेशान कर सकता है।

मूलांक 8- आज आपका दिन बेस्ट रहेगा। ऑफिस और बिजनेस में आपके लिए अच्छा समय है। इस समय आपके सामने प्रॉफिट पाने के मौके आएंगे। बिजनेस में भी उन्नति के अवसर मिलेंगे। आपकी सोशल लाइफ में इज्जत होगी। किसी भी काम में जल्दबाजी न करें। इस समय किसी भी तरह के लड़ाई झगड़ों से दूर रहें। वाणी और क्रोध पर नियंत्रण रखें।

मूलांक-9-दांपत्य जीवन में मधुरता रहेगी। आपकी हेल्थ प्रभावित हो सकता है। परिवार में किसी बात पर अनबन हो सकती है। महत्वपूर्ण मामलों में संयम से कार्य करें। परिवार में किसी अतिथि का आगमन हो सकता है।

