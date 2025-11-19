Kal ka ank rashifal : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 20 नवंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Hindustan Hindi News
Wed, 19 Nov 2025 01:26 PMAnuradha Pandey लाइव हिन्दुस्तान
Numerology Horoscope 20 November 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 20 नवंबर का दिन

मूलांक-1: 20 नवंबर को मूलांक 1 वालों का मन प्रसन्न रहेगा, इस समय आपके आत्मविश्वास में भी वृद्धि होगी। जो लोग बहुत समय से नौकरी बदवना चाहते हैं, उनकी नौकरी में बदलाव के साथ तरक्की के मौके भी मिल सकते हैं। इस मूलांक के लोगों की आय में वृद्धि भी होगी।

मूलांक-2 : 20 नवंबर को मूलांक 2 वालों का मन तो प्रसन्न रहेगा, परंतु आत्मविश्वास में कमी रहेगी। घर-परिवार में धार्मिक कार्य हो सकते हैं। वस्त्र भी उपहार में मिल सकते हैं। भागदौड़ अधिक रहेगी।

मूलांक-3: 20 नवंबर को 3 मूलांक वालों की लाइफ में कारोबार में वृद्धि होगी। किसी रुके हुए धन की प्राप्ति हो सकती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा।आत्मविश्वास भरपूर है। इस समय लाइफ पार्टनर की हेल्थ का ध्यान रखें। परिवार का साथ मिलेगा।

मूलांक-4 : 4 मूलांक वालों की लाइफ में 20 नवंबर को आत्मविश्वास तो भरपूर रहेगा, परंतु धैर्य में कमी हो सकती है। इस समय आपको बिजनेस में फंड की जरूरत होगी, आप पार्टनरशिप से फंड ला सकते हैं।

मूलांक-5 मूलांक वालों की 20 नवंबर को आर्थिक स्थिति मजबूत होगी । इस समय आपका कोई पुराना अटका काम पूरा हो सकता है। आज हेल्थ और वेल्थ दोनों अच्छे हैं। प्रोफेशनल लाइफ में थोड़ा अलर्ट रहने की कोशिश करें।

मूलांक-6: यह दिन रिलेशनशिप और लवलाइफ में नई जिम्मेदारियां ला रहा है। ऑफिस में शांत होकर अपना काम करें, एथिक्स से समझौता ना करें। जल्दबाजी नुकसान पहुंचा सकती है। लवलाइफ में थोड़ा समय दें।

मूलांक-7: मूलांक 7 वालों के लिए आज का दिन अच्छा है। किसी क्रिएटिव काम या कला में मन लगेगा और बिजनेस से लाभ के योग बन रहे हैं। आध्यात्मिकता या ध्यान आज मन को शांति देगा। खुद को समझने और अपने लक्ष्यों तक पहुंचने के लिए मेहनत करें

मूलांक-8: मूलांक 8 वालों के घर में शांति और खुशियां आएंगी। आज आपका मन अकेलापन महसूस करेगा। इस समय पार्टनर के साथ अधिक से अधिक समय बिताएं। स्वास्थ्य में सुधार दिखाई देगा।

मूलांक-9: मूलांक 9 वालों को 20 नवंबर के दिन पुरानी बातों को फिर कुरेदना नहीं है। इस समय इस अंक के लोगों को मेहनत का फल मिलेगा। काम में आपकी मेहनत और समर्पण की तारीफ होगी। आर्थिक स्थिति भी मजबूत है।

