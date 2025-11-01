Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 2 नवंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप: Numerology Horoscope 2 November 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 2 नवंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

मूलांक 1- आज मूलांक 1 वालों को दिन की शुरुआत योग व ध्यान से करनी चाहिए। आज आप अपनों के चेहरे पर हंसी लाएंगे। कारोबारियों को मुनाफा होगा। जीवनसाथी का साथ मिलेगा। धन की स्थिति में सुधार होगा। दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे।

मूलांक 2- आज आपका मन अशांत रह सकता है। लेकिन यात्राएं लाभकारी रहेंगी। धन की स्थिति को लेकर मन परेशान रहेगा। किसी दोस्त पैसा उधार मांगना पड़ सकता है। जीवनसाथी का सहयोग करियर में उन्नति दिला सकता है। पर्सनल मामलों को कंट्रोल से बाहर नहीं जाने दें।

मूलांक 3- आज आपका दिन खुशनुमा रहने वाला है। खाली समय का इस्तेमाल अपनी स्किल बढ़ाने के लिए भी कर सकते हैं। आज जीवनसाथी की किसी बात से मूड खराब हो सकता है। आर्थिक व व्यापारिक स्थिति उतार-चढ़ाव वाली रहने वाली है। आत्मविश्वास में वृद्धि महसूस करेंगे।

मूलांक 4- आज आपको कामों में सफलता मिलेगी। यात्रा के दौरान सतर्कता बरतें, वरना नुकसान हो सकता है। आर्थिक तौर पर दिन फायदेमंद साबित होंगी। माता-पिता का सहयोग मिलेगा। लव लाइफ में सुधार होगा। आपके जीवनसाथी का एक बेहतरीन पहलू देखने को मिल सकता है। करियर में उन्नति मिल सकती है।

मूलांक 5- आज आपको जरूरत के हिसाब से चीजें उपलब्ध होगी। धन का आगमन होगा और धन से जुड़ी परेशानियां दूर हो सकती हैं। परिवार के सदस्यों के साथ अनबन हो सकती है। मानसिक शांति प्राप्त होगी। वैवाहिक जीवन में निजता का ध्यान रखना जरूरी है। बच्चों की सेहत पर नजर रखें।

मूलांक 6- आज आपका आत्मविश्वास बढ़ा रहेगा और उन्नति मिलेगी। आपकी आर्थिक स्थिति मजबूत रहेगी, लेकिन आपको ध्यान रखना होगा बेकार की चीजों पर खर्चा न करें। विद्यार्थियों के लिए अच्छा दिन रहने वाला है। व्यापारिक स्थिति में सुधार होगा। मान-सम्मान में वृद्धि होगी। अपने लिए भी पर्याप्त निकालने की कोशिश करें।

मूलांक 7- आज मूलांक 7 वालों के मन में उतार-चढ़ाव हो सकते हैं। कारोबार में वृद्धि होगी। भागदौड़ भी ज्यादा रहेगी। आर्थिक लाभ के अवसर भी मिलेंगे। लेखनादि- बौद्धिक कार्यों से आय की प्राप्ति हो सकती है। मित्रों का सहयोग मिलेगा।

मूलांक 8- आज आपको अज्ञात भय सता सकता है। धन के मामले में सावधानी बरतें और धैर्यशीलता बनाए रखें। कारोबार में भागदौड़ बढ़ सकती हैं। पिता से धन की प्राप्ति हो सकती है। लाइफस्टाइल में बदलाव करने से सेहत अच्छी हो सकती है।

मूलांक 9- आज मूलांक 9 वालों की वाणी में मधुरता रहेगी। मन परेशान हो सकता है। परिवार की सेहत का ध्यान रखें। किसी मित्र के सहयोग से किसी नए कारोबार की शुरुआत हो सकती है। आज महत्वपूर्ण निर्णय को टाल दें और धन संबंधी किसी भी तरह का कोई रिस्क न लें।