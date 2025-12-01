Hindustan Hindi News
Horoscope and Numerology 2 December 2025: Mulank 1-9 Daily Future Prediction by Date of Birth Kal Ka Ank Rashifal
Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 2 दिसंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 2 दिसंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप:

Numerology Horoscope 2 December 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 2 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Mon, 1 Dec 2025 11:48 AMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Numerology Horoscope 2 December 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 2 दिसंबर का दिन…

मूलांक 1: आज का दिन शक्ति और आत्मविश्वास से भरा रहेगा। किसी महत्वपूर्ण काम में आपकी राय सुनी जाएगी और आपकी बात का सम्मान होगा। कार्यक्षेत्र में प्रगति के संकेत हैं। परिवार में भी आपका प्रभाव बढ़ेगा। प्रेम जीवन में पहल आपके लिए लाभकारी होगी। किसी छोटी बात से दिलों में नजदीकियां बढ़ सकती हैं। मन में थोड़ा अधीरपन जरूर रहेगा, लेकिन धैर्य से काम लेने पर हर स्थिति आपके पक्ष में जाएगी। सीनियर्स का मार्गदर्शन आज आपको नई दिशा देगा।

मूलांक 2: आज आपका मन थोड़ा संवेदनशील और भावुक रहेगा। किसी पुराने संबंध की याद ताजा हो सकती है या कोई करीबी दिल की बात साझा कर सकता है। प्रेम संबंधों में कोमलता और समझदारी का वातावरण रहेगा। कामकाज में गति भले धीमी हो, लेकिन परिणाम अच्छे मिलेंगे। दिन के मध्य से मन हल्का और सकारात्मक महसूस होगा। स्वास्थ्य का ध्यान रखें। नींद कम न करें और पानी पीते रहें। किसी बुजुर्ग की सलाह आज आपके लिए बहुत काम की होगी।

मूलांक 3: आज का दिन उत्साह और नई ऊर्जा लेकर आया है। काम में सफलता के मौके बढ़ेंगे और कोई मनचाही योजना आगे बढ़ सकती है। प्रेम में भी खुलकर और साफ-सुथरी बातचीत रिश्ते को मजबूत करेगी। यदि आप किसी को पसंद करते हैं, तो आज बात आगे बढ़ाने का सही समय है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं। आज लिया गया छोटा सा निर्णय आगे चलकर बड़ा लाभ दे सकता है। मन में जोश रहेगा। बस जल्दबाजी से बचें।

मूलांक 4: आज आपका धैर्य कई जगहों पर परखा जाएगा। कुछ काम आपकी उम्मीद से देर से पूरे हो सकते हैं, जिससे हल्का तनाव महसूस होगा। रिश्तों में गंभीर बातचीत संभव है। थोड़ा नरम रहकर स्थिति को संभालें। आर्थिक मामलों में सावधानी बरतें, बिना सोचे किसी को पैसा देना ठीक नहीं। दोपहर बाद स्थिति में सुधार आएगा और मन शांत होगा। शाम का समय परिवार के साथ अच्छा बीतेगा।

मूलांक 5: आज आपका मन नए अनुभवों और बदलाव की तरफ आकर्षित रहेगा। किसी यात्रा, मुलाकात या नयी जानकारी से दिन रोचक बनेगा। प्रेम जीवन में ताजगी आएगी। किसी के प्रति आकर्षण बढ़ सकता है। काम में गति अच्छी रहेगी और लोग आपकी बातों से प्रभावित होंगे। बस खर्चों पर थोड़ा नियंत्रण रखें। आज किसी नए व्यक्ति से जुड़ाव बनने की संभावना है। मानसिक रूप से उत्साहित रहेंगे और कोई छोटा लक्ष्य पूरा होकर खुशी देगा।

मूलांक 6 : आज का दिन प्रेम और रिश्तों के लिए बेहद अनुकूल है। पार्टनर के साथ समय अच्छा बितेगा और मन में अपनापन बढ़ेगा। परिवार में भी सामंजस्य बना रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी रचनात्मक सोच की प्रशंसा होगी। आकर्षण और आभा बनी रहेगी। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। यदि कोई मन का बोझ है, तो आज खुलकर बात करने से राहत मिलेगी। स्वास्थ्य भी बेहतर रहेगा।

मूलांक 7: आज आपका मन एकांत और गहरी सोच की ओर झुकेगा। आप अपने भीतर के सवालों के उत्तर तलाशेंगे। प्रेम जीवन में थोड़ी दूरी या उलझन महसूस हो सकती है, पर संवाद से सब ठीक होगा। काम में ध्यान लगाने की जरूरत है। मन भटकने से गलतियां हो सकती हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति का मार्गदर्शन मिले तो अवश्य मानें। शाम का समय शांत होगा। आज धैर्य और भीतर की आवाज पर भरोसा करें।

मूलांक 8: आज मेहनत का फल साफ दिखेगा। पुराने अटके हुए काम आगे बढ़ेंगे और आर्थिक पक्ष भी मजबूत होगा। रिश्तों में स्थिरता रहेगी। पार्टनर आपकी गंभीरता और ईमानदारी को पसंद करेंगे। परिवार के किसी सदस्य को आपकी मदद की आवश्यकता पड़ सकती है। गुस्सा और हठ से बचें नहीं तो अच्छा माहौल बिगड़ सकता है। आज लिया गया फैसला आगे चलकर बेहद लाभदायक सिद्ध होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा।

मूलांक 9: आज का दिन उमंग और जोश से भरा रहेगा। आप किसी नए काम की शुरुआत करने का मन बना सकते हैं। प्रेम में आकर्षण और रोमांच बढ़ेगा। किसी खास के साथ समय बिताने का अवसर मिलेगा। काम में जीत के संकेत हैं और प्रतिस्पर्धा में आप आगे रहेंगे। बस गुस्से पर नियंत्रण रखें, वरना रिश्तों में खटास आ सकती है। घर के बुजुर्गों का आशीर्वाद आपके लिए शुभ फल देगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
