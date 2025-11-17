Hindustan Hindi News
Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 18 नवंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप: Numerology Horoscope 18 November 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 18 नवंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Mon, 17 Nov 2025 02:05 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Numerology Horoscope 18 November 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 18 नवंबर का दिन…

मूलांक 1- आज का दिन आपके लिए मजबूत और सकारात्मक रहेगा। काम में आपकी लीडरशिप दिखेगी और लोग आपकी बातों को महत्व देंगे। किसी नए काम या नए प्लान की शुरुआत करने का मन बनेगा और वह सफल भी होगा। रिश्तों में आप पहल करेंगे तो माहौल और अच्छा बनेगा। आर्थिक रूप से भी दिन ठीक है, बस जल्दबाजी में कोई निर्णय न लें। सेहत अच्छी रहेगी।

मूलांक 2- आज आपका मन थोड़ा भावुक हो सकता है, लेकिन आप अपनी समझदारी से सब संभाल लेंगे। परिवार और पार्टनर का पूरा सहयोग मिलेगा। काम में दिन की शुरुआत धीमी रहेगी, लेकिन दोपहर बाद आपकी गति बढ़ेगी और चीजें आपके हिसाब से होने लगेंगी। किसी पुराने दोस्त से बातचीत हो सकती है। सेहत सामान्य है, पानी खूब पिएं।

मूलांक 3- आज का दिन आपके लिए बहुत पॉजिटिव है। आपके अंदर नई ऊर्जा महसूस होगी और आप पुराने अधूरे काम पूरे करने में सफल रहेंगे। घर या काम से कोई खुशखबरी मिल सकती है। आर्थिक रूप से भी लाभ मिलने के संकेत हैं। किसी अनुभवी व्यक्ति की सलाह आपके लिए फायदेमंद रहेगी। रिश्तों में भी दिन अच्छा है।

मूलांक 4- आज आपको थोड़ा ज्यादा मेहनत करनी पड़ेगी, लेकिन आपकी मेहनत बेकार नहीं जाएगी। किसी जरूरी काम में देरी हो सकती है, पर परिणाम आपके पक्ष में आएंगे। ऑफिस में आपकी सीरियसनेस को लोग नोटिस करेंगे। घर-परिवार से जुड़ी किसी जिम्मेदारी को पूरा करना पड़ सकता है। सेहत में हल्की थकान या सिरदर्द हो सकता है।

मूलांक 5- आज का दिन आपके लिए काफी एक्टिव रहेगा। दूसरे लोगों से बातचीत बढ़ेगी और कहीं बाहर जाने का प्लान बन सकता है। काम में आपके आइडिया असर दिखाएंगे। बिजनेस में नए अवसर मिल सकते हैं। रिश्तों में खुलकर बात करने से गलतफहमियाँ खत्म होंगी। पैसा आने के भी अच्छे संकेत हैं। सेहत भी बेहतर रहेगी।

मूलांक 6- आज का दिन शांत, संतुलित और सुखद रहेगा। घर का माहौल खुशनुमा रहेगा और परिवार की किसी बात से मन खुश होगा। प्रेम जीवन भी अच्छा रहेगा, किसी खास पल की संभावना है। काम में जिम्मेदारी बढ़ेगी लेकिन आप आसानी से संभाल लेंगे। धन के मामलों में भी स्थिरता दिखेगी। सेहत अच्छी है, बस मीठा कम खाएं।

मूलांक 7- आज आपका मन कई विचारों में उलझ सकता है, लेकिन आपका धैर्य चीज़ों को सही दिशा देगा। किसी पुराने काम को पूरा करने से राहत महसूस होगी। आध्यात्मिकता या ध्यान में मन लगेगा। अकेले में समय बिताने से आपको स्पष्टता मिलेगी। ऑफिस में भी आपका शांत स्वभाव लोगों को प्रभावित करेगा। सेहत ठीक है, बस ज्यादा सोचने से बचें।

मूलांक 8- आज आपको मेहनत थोड़ी ज्यादा करनी होगी, लेकिन दिन के अंत तक उसके नतीजे अच्छे दिखाई देंगे। ऑफिस में आपकी जिम्मेदारियाँ बढ़ सकती हैं और वरिष्ठ आपके काम से खुश रहेंगे। आर्थिक मामलों में सावधानी रखें लेकिन घबराएं नहीं। स्थिति धीरे-धीरे सुधार होगी। घरवाले आपका साथ देंगे। सेहत में हल्का तनाव हो सकता है।

मूलांक 9- आपके लिए दिन ऊर्जा और जोश से भरा रहेगा। आप किसी पुराने रुके हुए काम को तेजी से आगे बढ़ा पाएंगे। नेतृत्व क्षमता उभरकर सामने आएगी। रिश्तों में आपका सकारात्मक रवैया माहौल को बेहतर करेगा, बस गुस्सा थोड़ा कम रखें। पैसे के मामले में भी दिन ठीक रहेगा। सेहत भी बेहतर महसूस होगी।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
