Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 18 दिसंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 18 दिसंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप:

Numerology Horoscope 18 December 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 18 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Dec 17, 2025 01:24 pm IST
Numerology Horoscope 18 December 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 18 दिसंबर का दिन…

मूलांक 1- आज आपका आत्मविश्वास पहले से अधिक मजबूत रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपकी नेतृत्व क्षमता सामने आएगी और सीनियर्स आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। नए प्रोजेक्ट या जिम्मेदारी मिलने के योग हैं। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा, लेकिन गुस्से और जल्दबाजी से बचना जरूरी है। परिवार का सहयोग मिलेगा।

मूलांक 2- आज भावनाओं में संतुलन बनाए रखना जरूरी है। रिश्तों में मधुरता बनी रहेगी और जीवनसाथी या पार्टनर से सहयोग मिलेगा। ऑफिस में धैर्य से काम लें, जल्दबाजी नुकसान दे सकती है। किसी पुराने दोस्त या रिश्तेदार से बातचीत मन को सुकून देगी। सेहत सामान्य रहेगी।

मूलांक 3- भाग्य आज आपके साथ है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। शिक्षा, करियर और प्रतियोगी परीक्षाओं से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है। परिवार में कोई शुभ समाचार मिल सकता है। धन लाभ के योग भी बन रहे हैं, निवेश के लिए दिन अच्छा है।

मूलांक 4- आज दिन थोड़ा चुनौतीपूर्ण रह सकता है। कामकाज में रुकावटें आएंगी, लेकिन धैर्य और समझदारी से स्थिति संभल जाएगी। किसी भी फैसले में जल्दबाजी न करें। खर्चों पर नियंत्रण रखें और अनावश्यक बहस से बचें। शाम के समय स्थिति बेहतर होगी।

मूलांक 5- आज नए अवसर आपके सामने आएंगे। बातचीत, मीटिंग और नेटवर्किंग से फायदा होगा। नौकरी और व्यापार दोनों में प्रगति के संकेत हैं। यात्रा से लाभ या शुभ समाचार मिल सकता है। नई योजना शुरू करने के लिए दिन अनुकूल है।

मूलांक 6- आज प्रेम और रिश्तों के मामले में दिन अच्छा रहेगा। जीवनसाथी का पूरा सहयोग मिलेगा। कला, फैशन, डिजाइन और क्रिएटिव क्षेत्र से जुड़े लोगों को सफलता मिल सकती है। आर्थिक स्थिति मजबूत होगी और सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी।

मूलांक 7- आज मन थोड़ा अस्थिर रह सकता है। आत्मचिंतन और आध्यात्मिक गतिविधियों में मन लगेगा। किसी बड़े फैसले को आज टालना बेहतर रहेगा। सेहत पर ध्यान दें, खासकर नींद और मानसिक तनाव को लेकर। ध्यान और योग से लाभ मिलेगा।

मूलांक 8- आज आपकी मेहनत रंग लाएगी। करियर में स्थिरता आएगी और वरिष्ठ अधिकारी आपके प्रयासों की सराहना करेंगे। पुराने निवेश से लाभ मिल सकता है। धैर्य और अनुशासन बनाए रखें, यही आपकी सबसे बड़ी ताकत रहेगी।

मूलांक 9- आज ऊर्जा और आत्मविश्वास से भरे रहेंगे। नए काम की शुरुआत करने के लिए दिन अनुकूल है। सामाजिक और पारिवारिक मामलों में मान-सम्मान बढ़ेगा। किसी शुभ कार्य या आयोजन में भाग लेने का अवसर मिल सकता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
