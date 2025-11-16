Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope and Numerology 17 November 2025: Mulank 1-9 Daily Future Prediction by Date of Birth Kal Ka Ank Rashifal
Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 17 नवंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 17 नवंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप: Numerology Horoscope 17 November 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 17 नवंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Sun, 16 Nov 2025 02:31 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

Numerology Horoscope 17 November 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 17 नवंबर का दिन…

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मूलांक 1- 17 नवंबर का दिन आपकी तेज सोच और मजबूत फैसलों का है। आप स्थिति को कंट्रोल में रखेंगे और नेतृत्व की भूमिका निभाएंगे। ऑफिस में आपकी बात सुनी जाएगी और कोई नया काम आपके भरोसे आ सकता है। बस बात कहने का तरीका नरम रखें। गुस्सा चीजें बिगाड़ सकता है, इसलिए शांत रहकर आगे बढ़ें।

मूलांक 2- 17 नवंबर का दिन भावनात्मक संतुलन लाएगा। परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का होगा। कामकाज में धीरे-धीरे सुधार दिखेगा। किसी भरोसेमंद व्यक्ति से सलाह मिल सकती है जो आपके लिए सही दिशा खोलेगी। इस समय निवेश करने से लाभ होगा।

मूलांक 3- 17 नवंबर आपके लिए रचनात्मक सोच, आइडियाज और आत्मविश्वास का दिन है। करियर में कोई छोटा लेकिन असरदार मौका मिल सकता है। कोई रुका पैसा या अटका काम आगे बढ़ेगा। पढ़ाई, मीटिंग या प्रेजेंटेशन में अच्छा प्रदर्शन होगा। आज शुरू की गई चीज़ आगे चलकर बड़ा फायदा देगी।

मूलांक 4- 17 नवंबर का दिन मेहनत, अनुशासन और संयम का है। जो काम आपको मुश्किल लग रहे थे, वे आज अपेक्षा से आसान लगेंगे। किसी वरिष्ठ का सहयोग या सलाह काम आएगी। घर-परिवार की जिम्मेदारियां भी संभलेंगी। मेहनत ज्यादा होगी लेकिन थकान से बचने के लिए समय पर ब्रेक लेना जरूरी है।

मूलांक 5- 17 नवंबर का दिन बदलाव, बातचीत और नए अवसरों का है। आप खुद को सक्रिय महसूस करेंगे। किसी मीटिंग या बातचीत से महत्वपूर्ण फायदा मिल सकता है। छोटी यात्रा भी शुभ रहेगी। बस जल्दबाजी से बचें। जल्दबाजी में फैसला लेना उलटा भी पड़ सकता है। पैसा खर्च होगा पर सही जगह पर।

ये भी पढ़ें:घर में भूलकर भी ऐसे न रखें झाडू, जानें क्या कहता है वास्तुशास्त्र

मूलांक 6- 17 नवंबर का दिन रिश्तों, भावनाओं और सामंजस्य का दिन है। परिवार और पार्टनर से सपोर्ट मिलेगा। आर्थिक स्थिति में सुधार दिखेगा। काम में भी सहयोग मिलेगा। कोई पुराने मतभेद भी आज सुलझ सकते हैं। दिन आपके लिए संतुलित और काफी शांतिपूर्ण रहेगा।

मूलांक 7- 17 नवंबर आत्मविश्लेषण का दिन है। आप आज गहरी बातें समझेंगे और किसी पुराने मामले के बारे में नया नजरिया बनेगा। मन थोड़ा अकेलापन चाहेगा, और यही समय आपको शांति देगा। आध्यात्मिक कामों या ध्यान से फायदा मिलेगा। आज खुद को रिस्टार्ट करने जैसा महसूस हो सकता है।

मूलांक 8- 17 नवंबर का दिन जिम्मेदारियों और मेहनत से चलने वाला है, लेकिन अच्छे नतीजों का संकेत भी लेकर आया है। करियर में स्थिरता बनेगी। धन लाभ धीरे-धीरे बढ़ेगा। किसी पुराने काम का परिणाम आपके हक में आएगा। धैर्य बनाए रखें। आज किए काम आने वाले दिनों में सफलता देंगे।

मूलांक 9- 17 नवंबर आपके लिए ऊर्जा, उत्साह और कार्रवाई का दिन है। आज आपका व्यक्तित्व चमकेगा और आप तुरंत फैसले ले सकेंगे। नए काम शुरू करने के लिए अच्छा समय है। लोग आपकी बात मानेंगे और आपकी मौजूदगी का प्रभाव रहेगा। बस गुस्सा और अधीरता को काबू में रखना जरूरी है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Numerology Ank Rashifal Horoscope Tomorrow
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने