Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 17 जनवरी का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Numerology Horoscope 17 January 2026: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 17 जनवरी का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Jan 16, 2026 06:25 pm IST
Numerology Horoscope 17 January 2026: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 17 जनवरी का दिन…

मूलांक 1: आज आप थोड़ा अपने अंदाज में रहेंगे। मन करेगा कि काम अपने तरीके से हो। ऑफिस या घर में आपकी बात मानी जा सकती है, बस बोलते समय गुस्से से बचें। कोई नया आइडिया दिमाग में आ सकता है, उसे हल्के में मत लें। खर्च सोच-समझकर करें, वरना बाद में अफसोस होगा।

मूलांक 2: आज दिल थोड़ा ज्यादा नरम रहेगा। छोटी-सी बात भी मन को छू सकती है। किसी अपने से बात कर लें तो अच्छा लगेगा। काम में ज्यादा दबाव नहीं रहेगा, लेकिन मन भटकेगा। अकेले बैठकर ज्यादा सोचने से बेहतर है बाहर टहल आएं या म्यूजिक सुन लें।

मूलांक 3: दिन पॉजिटिव है। जो काम रुके पड़े थे, उनमें हलचल आ सकती है। सीनियर्स या बड़े लोग सपोर्ट कर सकते हैं। अपनी बात रखने में हिचकें नहीं, लेकिन ओवरकॉन्फिडेंस से बचें। शाम को कोई अच्छी खबर मिल सकती है।

मूलांक 4: आज मन थोड़ा भारी रह सकता है। लगेगा कि मेहनत ज्यादा है और रिजल्ट कम। लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है, धीरे-धीरे चीजें सही होंगी। किसी से बहस करने से बचें। रात तक माहौल थोड़ा बेहतर हो जाएगा।

मूलांक 5: आज भागदौड़ वाला दिन है। फोन कॉल, मैसेज या काम से जुड़ी बातचीत ज्यादा हो सकती है। कोई नई जानकारी या ऑफर मिल सकता है। बोलते समय ध्यान रखें, मजाक में कही बात गलत समझी जा सकती है। ट्रैवल या छोटी यात्रा के योग हैं।

मूलांक 6: आज रिश्तों का दिन है। किसी खास इंसान से बातचीत होगी या याद आएगी। मन थोड़ा रोमांटिक या भावुक रहेगा। घर की चीजों या खुद पर खर्च हो सकता है। काम ठीक-ठाक चलेगा, ज्यादा टेंशन लेने की जरूरत नहीं है।

मूलांक 7: आज मन थोड़ा अलग-थलग सा रह सकता है। ज्यादा लोगों से बात करने का मन नहीं करेगा। अपने काम में ध्यान लगाना बेहतर रहेगा। किसी पुरानी बात को लेकर मन परेशान हो सकता है, लेकिन उसे छोड़ देना ही सही रहेगा। ध्यान, पूजा या शांति वाला काम फायदा देगा।

मूलांक 8: आज जिम्मेदारियां भारी लग सकती हैं। काम टालने का मन नहीं करेगा, लेकिन मन थका रहेगा। मेहनत का फल जरूर मिलेगा, बस थोड़ा सब्र रखना पड़ेगा। किसी बड़े फैसले में जल्दबाजी न करें। शाम को थोड़ा आराम करें।

मूलांक 9: आज जोश और एनर्जी अच्छी रहेगी। कोई पुराना झगड़ा या अटका काम सुलझ सकता है। दूसरों की मदद करने का मौका मिलेगा। बस गुस्से में कुछ बोलने से बचें। सही दिशा में मेहनत करेंगे तो दिन अच्छा जाएगा।

