Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 16 नवंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप: Numerology Horoscope 16 November 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 16 नवंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Sat, 15 Nov 2025 12:51 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Numerology Horoscope 16 November 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 16 नवंबर का दिन…

मूलांक 1- 16 नवंबर का दिन आपकी लीडरशिप और नियंत्रण क्षमता को मजबूत करेगा। काम में आपकी बात मानी जाएगी और कोई जरूरी फैसला आपके पक्ष में जा सकता है। ऑफिस में सम्मान बढ़ेगा और किसी पुराने अटके काम की प्रगति दिखाई देगी। आर्थिक तौर पर स्थिरता मिलती दिख रही है। आत्मविश्वास बढ़ेगा और दिन पॉजिटिव रहेगा।

मूलांक 2- 16 नवंबर का दिन रिश्तों और भावनाओं को संभालने का है। किसी करीबी से जुड़ी चिंता दूर हो सकती है। ऑफिस में काम सामान्य गति से चलेगा, लेकिन आपको सहयोग मिलता रहेगा। दिल और दिमाग को शांत रखकर काम करें। स्वास्थ्य में हल्की थकान रह सकती है, आराम जरूरी है।

मूलांक 3- 16 नवंबर आपके लिए तरक्की और नए अवसर लेकर आएगा। भाग्य का साथ मजबूत रहेगा और प्रोफेशनल लाइफ में अच्छा फायदा मिल सकता है। धन लाभ के संकेत हैं। स्टूडेंट्स और क्रिएटिव फील्ड वालों को खास सफलता मिलेगी। परिवार में खुशी का माहौल रहेगा।

मूलांक 4- 16 नवंबर का दिन मेहनत और धैर्य दोनों की मांग करेगा। कुछ जिम्मेदारियाँ अचानक बढ़ सकती हैं, लेकिन आप उन्हें संभाल लेंगे। बहस से दूर रहें और काम में फोकस बनाकर चलें। समय थोड़ा धीमा है, लेकिन शाम तक स्थिति ठीक हो जाएगी। ज्यादा सोचने से बचें।

मूलांक 5- 16 नवंबर आपके लिए तेज रफ्तार और नई बातचीत वाला दिन है। नए लोग जुड़ेंगे, नए मौके बनेंगे, और कम्युनिकेशन आपका सबसे बड़ा हथियार रहेगा। बिजनेस में फायदा और नौकरी में प्रगति दोनों के संकेत हैं। यात्रा शुभ हो सकती है। कोई अच्छी खबर मिलेगी।

मूलांक 6- 16 नवंबर का दिन भावनाओं और रिश्तों को मजबूत करेगा। काम में संतुलन बना रहेगा और आप अपनी जिम्मेदारियों को आसानी से निभाएंगे। परिवार में प्यार और सहयोग बढ़ेगा। पैसे से जुड़ा कोई फैसला फायदेमंद रहेगा। दिन शांत और स्थिर रहेगा।

मूलांक 7- 16 नवंबर को आपको समझदारी से काम करना होगा। सोच-समझकर कदम उठाएं और किसी बड़े निर्णय को थोड़ा समय दें। काम में प्रगति धीरे-धीरे दिखेगी। आध्यात्मिकता या ध्यान से मन शांत होगा। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन मानसिक तनाव से दूरी रखें।

मूलांक 8- 16 नवंबर का दिन आपको मेहनत और परिणाम दोनों देगा। काम काफी रहेगा, लेकिन उसका फायदा भी मिलेगा। आर्थिक स्थितियों में सुधार होगा और किसी पुराने रुके हुए पैसे की उम्मीद बन सकती है। पार्टनर या परिवार से सपोर्ट मिलेगा। आत्मविश्वास बढ़ेगा।

मूलांक 9- 16 नवंबर का दिन ऊर्जा, उत्साह और मजबूत निर्णयों का है। आप तेजी से काम निपटाएंगे और नेतृत्व की भूमिका में रहेंगे। करियर में नया मौका मिल सकता है। गुस्से पर नियंत्रण रखें और रिश्तों में नरमी दिखाएं। दिन अच्छा रहेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
