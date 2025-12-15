Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 16 दिसंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप: Numerology Horoscope 16 December 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 16 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Numerology Horoscope 16 December 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 16 दिसंबर का दिन…

मूलांक 1- आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। कामकाज में आपकी बात सुनी जाएगी और लोग आपकी राय को अहमियत देंगे। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। धन को लेकर स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। परिवार में आपकी बातों का असर दिखेगा। सेहत सामान्य रहेगी, बस गुस्से पर कंट्रोल रखें।

मूलांक 2- आज भावनाएं थोड़ी ज्यादा हावी रह सकती हैं। रिश्तों में बात करते समय शब्दों का ध्यान रखें। कोई पुरानी बात मन को परेशान कर सकती है, लेकिन शाम तक स्थिति संभल जाएगी। कामकाज में सहयोग मिलेगा। खर्च थोड़ा बढ़ सकता है। खुद को शांत रखने के लिए म्यूजिक या थोड़ी वॉक फायदेमंद रहेगी।

मूलांक 3- आज सोच-समझकर कदम बढ़ाने का दिन है। काम से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। किसी सीनियर या बड़े व्यक्ति से सलाह मिल सकती है, जो आगे काम आएगी। धन से जुड़ा कोई रुका काम आगे बढ़ सकता है। परिवार में आपकी बात मानी जाएगी। सेहत ठीक रहेगी।

मूलांक 4- आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। काम में रुकावट आ सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। धैर्य से काम लें। पैसों के मामले में फालतू खर्च से बचें। रिश्तों में साफ बात करें, गलतफहमी हो सकती है। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।

मूलांक 5- आज आपकी बातचीत और कम्युनिकेशन आपकी ताकत बनेगी। ऑफिस या बिजनेस में नए लोगों से जुड़ने का मौका मिल सकता है। कोई नई जानकारी या खबर फायदेमंद रहेगी। धन लाभ के योग हैं। परिवार और दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा। सेहत भी ठीक रहेगी।

मूलांक 6- आज सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। अगर किसी से नाराजगी चल रही थी तो बात करके सुलझ सकती है। कामकाज में क्रिएटिव सोच काम आएगी। पैसों के मामले में बैलेंस बनाकर चलें। सेहत सामान्य रहेगी, बस आलस्य से बचें।

मूलांक 7- आज मन थोड़ा अकेला या उलझा हुआ महसूस कर सकता है। ज्यादा सोचने से बचें। कामकाज में धीरे-धीरे चीजें सही होंगी। कोई पुराना अनुभव आज काम आ सकता है। धन को लेकर स्थिति ठीक रहेगी। खुद को समय दें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें।

मूलांक 8- आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप उसे संभाल लेंगे। मेहनत का फल धीरे-धीरे मिलेगा। धन को लेकर सावधानी जरूरी है। परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें, खासकर थकान और नींद पर।

मूलांक 9- आज एनर्जी अच्छी रहेगी। जो काम अधूरे थे, उन्हें पूरा करने का मन बनेगा। ऑफिस या बिजनेस में आपकी मेहनत नजर आएगी। गुस्से से बचें, वरना बना काम बिगड़ सकता है। धन की स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में सहयोग मिलेगा।