Mon, Dec 15, 2025Hindustan Hindi News
locationशहर चुनेंepaperई- पेपर
search
login
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope and Numerology 16 December 2025: Mulank 1-9 Daily Future Prediction by Date of Birth Kal Ka Ank Rashifal
Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 16 दिसंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 16 दिसंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप:

Numerology Horoscope 16 December 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 16 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Dec 15, 2025 12:49 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share

Numerology Horoscope 16 December 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 16 दिसंबर का दिन…

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मूलांक 1- आज का दिन आत्मविश्वास बढ़ाने वाला है। कामकाज में आपकी बात सुनी जाएगी और लोग आपकी राय को अहमियत देंगे। नौकरी में जिम्मेदारी बढ़ सकती है। धन को लेकर स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन जल्दबाजी में कोई फैसला न लें। परिवार में आपकी बातों का असर दिखेगा। सेहत सामान्य रहेगी, बस गुस्से पर कंट्रोल रखें।

मूलांक 2- आज भावनाएं थोड़ी ज्यादा हावी रह सकती हैं। रिश्तों में बात करते समय शब्दों का ध्यान रखें। कोई पुरानी बात मन को परेशान कर सकती है, लेकिन शाम तक स्थिति संभल जाएगी। कामकाज में सहयोग मिलेगा। खर्च थोड़ा बढ़ सकता है। खुद को शांत रखने के लिए म्यूजिक या थोड़ी वॉक फायदेमंद रहेगी।

मूलांक 3- आज सोच-समझकर कदम बढ़ाने का दिन है। काम से जुड़े फैसले सोच-समझकर लें। किसी सीनियर या बड़े व्यक्ति से सलाह मिल सकती है, जो आगे काम आएगी। धन से जुड़ा कोई रुका काम आगे बढ़ सकता है। परिवार में आपकी बात मानी जाएगी। सेहत ठीक रहेगी।

मूलांक 4- आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव वाला रह सकता है। काम में रुकावट आ सकती है, लेकिन घबराने की जरूरत नहीं है। धैर्य से काम लें। पैसों के मामले में फालतू खर्च से बचें। रिश्तों में साफ बात करें, गलतफहमी हो सकती है। सेहत को लेकर लापरवाही न करें।

मूलांक 5- आज आपकी बातचीत और कम्युनिकेशन आपकी ताकत बनेगी। ऑफिस या बिजनेस में नए लोगों से जुड़ने का मौका मिल सकता है। कोई नई जानकारी या खबर फायदेमंद रहेगी। धन लाभ के योग हैं। परिवार और दोस्तों के साथ समय अच्छा बीतेगा। सेहत भी ठीक रहेगी।

read moreये भी पढ़ें:
2026 का पहला महीना इन राशियों को देगा शुभ फल, जीवन में होंगे बड़े बदलाव

मूलांक 6- आज सुख-सुविधाओं पर खर्च हो सकता है। रिश्तों में मिठास बनी रहेगी। अगर किसी से नाराजगी चल रही थी तो बात करके सुलझ सकती है। कामकाज में क्रिएटिव सोच काम आएगी। पैसों के मामले में बैलेंस बनाकर चलें। सेहत सामान्य रहेगी, बस आलस्य से बचें।

मूलांक 7- आज मन थोड़ा अकेला या उलझा हुआ महसूस कर सकता है। ज्यादा सोचने से बचें। कामकाज में धीरे-धीरे चीजें सही होंगी। कोई पुराना अनुभव आज काम आ सकता है। धन को लेकर स्थिति ठीक रहेगी। खुद को समय दें और जल्दबाजी में कोई फैसला न लें।

मूलांक 8- आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। काम का दबाव रहेगा, लेकिन आप उसे संभाल लेंगे। मेहनत का फल धीरे-धीरे मिलेगा। धन को लेकर सावधानी जरूरी है। परिवार में किसी बात को लेकर चर्चा हो सकती है। सेहत का ध्यान रखें, खासकर थकान और नींद पर।

मूलांक 9- आज एनर्जी अच्छी रहेगी। जो काम अधूरे थे, उन्हें पूरा करने का मन बनेगा। ऑफिस या बिजनेस में आपकी मेहनत नजर आएगी। गुस्से से बचें, वरना बना काम बिगड़ सकता है। धन की स्थिति ठीक रहेगी। परिवार में सहयोग मिलेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने