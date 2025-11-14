Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 15 नवंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

Hindustan Hindi News
संक्षेप: Numerology Horoscope 15 November 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 15 नवंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Fri, 14 Nov 2025 01:48 PMYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Numerology Horoscope 15 November 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 16 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 15 नवंबर का दिन…

मूलांक 1- 15 नवंबर का दिन आपके लिए मजबूत और पॉजिटिव शुरुआत लेकर आएगा। आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा और काम में आपकी पकड़ मजबूत होगी। ऑफिस में आपकी राय सुनी जाएगी और प्रमोशन या किसी बड़े प्रोजेक्ट का मौका मिल सकता है। आर्थिक स्थिति बेहतर दिखेगी, अचानक धन लाभ भी संभव है। आपके आइडिया और प्रयास दोनों असर दिखाएंगे।

मूलांक 2- 15 नवंबर का दिन भावनाओं और समझदारी का सतुलन बनाए रखने का है। किसी करीबी से जरूरी बातचीत होगी और रिश्तों में सुधार की संभावना है। काम धीरे-धीरे आगे बढ़ेगा लेकिन रिजल्ट अच्छे आएंगे। सेहत को थोड़ा आराम की जरूरत है। खुद को शांत रखना सबसे ज्यादा फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 3- 15 नवंबर का दिन भाग्य को साथ लेकर आएगा। आपके प्लान सफल होंगे और करियर में नई दिशा खुलेगी। धन लाभ के संकेत मजबूत हैं और परिवार में सकारात्मक माहौल रहेगा। स्टूडेंट्स और नौकरी बदलने की सोच रहे लोग खास फायदा उठा सकते हैं।

मूलांक 4- 15 नवंबर का दिन धैर्य की परीक्षा ले सकता है। कुछ काम टलेंगे या उम्मीद के मुताबिक नहीं चलेंगे, लेकिन मेहनत बेकार नहीं जाएगी। किसी भी बहस या विवाद से दूर रहें। परिवार और काम दोनों जगह शांति बनाए रखें। समय धीमा है, लेकिन परिणाम सही आएंगे।

मूलांक 5- 15 नवंबर का दिन आपके लिए नई शुरुआत और नई मीटिंग्स लेकर आ रहा है। कम्युनिकेशन स्ट्रॉन्ग रहेगा, लोग आपकी बात मानेंगे। बिजनेस और नौकरी दोनों में फायदा मिलेगा। यात्रा शुभ रहेगी और किसी नई डील के सफल होने के संकेत हैं।

मूलांक 6- 15 नवंबर का दिन रिश्तों में मिठास और खुशियां लाएगा। लव लाइफ में अच्छी बातचीत होगी और परिवार में शांति बनी रहेगी। धन लाभ भी संभव है और किसी शुभ काम की योजना बन सकती है। आज मन शांत और भावनाएं मजबूत रहेंगी।

मूलांक 7- 15 नवंबर का दिन थोड़ा भारी लेकिन सिखाने वाला रहेगा। मन इधर-उधर भटकेगा, इसलिए ध्यान और शांति की जरूरत है। काम में सावधानी रखें। छोटी गलती भी बड़ा असर डाल सकती है। आध्यात्मिक झुकाव बढ़ेगा। मेडिटेशन या शांत जगह पर समय बिताएं।

मूलांक 8- 15 नवंबर का दिन मेहनत और जिम्मेदारी लेकर आएगा। आज आपसे ज्यादा काम लेने की उम्मीद की जाएगी और नतीजे थोड़ा देर से दिखेंगे। आर्थिक मामलों में सतर्क रहें और जल्दबाजी में फैसला न करें। धैर्य रखेंगे तो दिन अच्छा निकलेगा।

मूलांक 9- 15 नवंबर का दिन तेजी, ऊर्जा और सफलता का है। आपकी मेहनत तुरंत असर दिखाएगी। फील्डवर्क, फिटनेस, पुलिस–आर्मी या स्पोर्ट्स से जुड़े लोग बड़ी प्रगति कर सकते हैं। धन और करियर दोनों में फायदा मिलेगा। आज आप खुद को मजबूत और एक्टिव महसूस करेंगे।

