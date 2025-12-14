Sun, Dec 14, 2025Hindustan Hindi News
Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 15 दिसंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल
संक्षेप:

Numerology Horoscope 15 December 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 15 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Dec 14, 2025 01:52 pm IST
Numerology Horoscope 15 December 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 15 दिसंबर का दिन…

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मूलांक 1- आज का दिन आत्मविश्वास से भरा रहेगा। कार्यक्षेत्र में आपके फैसले असरदार साबित होंगे। अधिकारी वर्ग से सहयोग मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, लेकिन अनावश्यक खर्च से बचें। पारिवारिक मामलों में आपकी भूमिका अहम रहेगी। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, बस सिरदर्द या थकान महसूस हो सकती है।

मूलांक 2- आज भावनाओं पर नियंत्रण रखना जरूरी होगा। रिश्तों में गलतफहमी से बचने के लिए संवाद बनाए रखें। नौकरीपेशा लोगों को धैर्य के साथ काम करना होगा। आर्थिक मामलों में सोच-समझकर निर्णय लें। मानसिक शांति के लिए ध्यान या प्रार्थना लाभकारी रहेगी।

मूलांक 3- आज का दिन प्रगति और सम्मान दिलाने वाला है। शिक्षा, लेखन, मीडिया और प्रशासन से जुड़े लोगों को विशेष सफलता मिल सकती है। आर्थिक लाभ के योग बन रहे हैं। परिवार में किसी शुभ कार्य की चर्चा हो सकती है। सेहत अच्छी रहेगी और मन प्रसन्न रहेगा।

मूलांक 4- आज का दिन थोड़ा उतार-चढ़ाव भरा रह सकता है। काम में रुकावटें आ सकती हैं, लेकिन धैर्य और मेहनत से स्थिति संभल जाएगी। खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। पारिवारिक जीवन सामान्य रहेगा। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें।

मूलांक 5- आज का दिन अवसरों से भरा रहेगा। नई योजनाओं पर काम शुरू कर सकते हैं। व्यापार और नौकरी में लाभ के संकेत हैं। यात्रा के योग भी बन सकते हैं। मित्रों और सहकर्मियों का सहयोग मिलेगा। सेहत अच्छी रहेगी, लेकिन खान-पान पर ध्यान दें।

मूलांक 6- आज सुख-सुविधाओं में वृद्धि होगी। प्रेम और वैवाहिक जीवन में मधुरता बनी रहेगी। कला, फैशन, डिजाइन और ग्लैमर से जुड़े लोगों को लाभ मिल सकता है। धन लाभ के योग हैं। स्वास्थ्य सामान्य रहेगा, लेकिन आलस्य से बचें।

मूलांक 7- आज आत्मचिंतन और अध्यात्म की ओर झुकाव रहेगा। कामकाज में एकाग्रता बनाए रखना जरूरी होगा। किसी पुराने मामले का समाधान मिल सकता है। आर्थिक स्थिति सामान्य रहेगी। मानसिक शांति के लिए ध्यान और योग लाभदायक रहेगा।

मूलांक 8- आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। कार्यक्षेत्र में मेहनत अधिक करनी पड़ेगी, लेकिन उसका फल भविष्य में जरूर मिलेगा। धन को लेकर सावधानी रखें। पारिवारिक मामलों में संयम से काम लें। स्वास्थ्य में कमर या जोड़ों से जुड़ी परेशानी हो सकती है।

मूलांक 9- आज का दिन ऊर्जा और उत्साह से भरा रहेगा। साहसिक निर्णय लाभ दिला सकते हैं। नौकरी और व्यापार में प्रगति के संकेत हैं। सामाजिक कार्यों में भागीदारी बढ़ेगी। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा, लेकिन गुस्से पर नियंत्रण रखें।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
