Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope and Numerology 14 December 2025: Mulank 1-9 Daily Future Prediction by Date of Birth Kal Ka Ank Rashifal
Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 14 दिसंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप:

Numerology Horoscope 14 December 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 14 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Dec 13, 2025 01:51 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Numerology Horoscope 14 December 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 14 दिसंबर का दिन…

मूलांक 1- आपकी लीडरशिप क्वालिटी में निखार आएगा। आपका कोई अटका हुआ काम पूरा हो सकता है। लोगों के बीच आप अच्छा प्रभाव छोड़ पाएंगे। जरूरत पड़ने पर लोगों की मदद जरूर करें। पार्टनर के साथ पूरी ईमानदारी से बात करें। अगर कोई गलतफहमी है तो इसे जल्द से जल्द खत्म करने की कोशिश करें। सेहत सही रहेगी लेकिन ज्यादा तनाव ना लें। खानपान का ध्यान रखें।

मूलांक 2- आपकी फीलिंग्स थोड़ी गहरी रह सकती है। अगर भारी महसूस हो तो किसी भरोसेमंद इंसान से ही अपनी फीलिंग्स को शेयर करें। सही दिशा में अपना काम पूरा करें। परिवार के साथ अच्छा समय बिताएंगे। कोई भी फैसला लेते वक्त जल्दबाजी ना करें। अपने अंतरात्मा की ही आवाज सुनें। बचत करना शुरू करें। सेहत ठीक रहेगी।

मूलांक 3- आप कोई नई प्लानिंग कर सकते हैं। नए आइडिया पर काम करने के लिए दिन अच्छा है। आपकी क्रिएटिविटी निखरेगी। कोई गुड न्यूज आपको जल्द ही मिल सकती है। कोई पुराना काम जो आप कर चुके हैं, अब उसका अच्छा रिजल्ट मिलने वाला है। लव लाइफ में रोमांस और समझ बढ़ने वाली है। थकान महसूस होने पर आराम जरूर करें।

मूलांक 4- आपको धैर्य रखने की ज्यादा जरूरत है। आपके कुछ काम देर से पूरे होंगे लेकिन जब होंगे तो दिल खुश हो जाएगा। ऐसे में धैर्य बनाए रखें। रिजल्ट अच्छा ही मिलेगा। पैसों के मामले में संभलकर चलें। घर में लड़ाई हो सकती है। ऐसे में चीजों को अपने हिसाब से संभालने की कोशिश करें। सेहत का ध्यान रखें। बाहर की चीजों को खाने से बचें। हल्का और पौष्टिक खाना ही खाएं।

मूलांक 5- दिन भागदौड़ भरा रहने वाला है। कुछ नए मौके मिल सकते हैं। कम्युनिकेशन स्किल और भी अच्छी होगी। आपके काम आसानी से बनते जाएंगे। दोस्तों के साथ अच्छा समय बिताएंगे। आप कहीं घूमने जा सकते हैं। लव लाइफ अच्छी जाएगी। पार्टनर के साथ कुछ अच्छा प्लान करेंगे। सेहत ठीक रहेगी लेकिन पानी आप पर्याप्त मात्रा में पीना शुरू कर दें।

मूलांक 6- रिश्ते के लिए लकी दिन है। पार्टनर के साथ रिश्ता मजबूत हो सकता है। उन्हें सरप्राइज देने की पूरी कोशिश करें। पैसे से जुड़े किसी काम में फायदा मिलेगा। आपके घर का माहौल सही रहेगा। खुद की देखभाल करने की पूरी कोशिश करें। इससे आपका मन खुश रहेगा। सेहत सही रहने वाली है। बस अपने रूटीन का ध्यान रखें।

मूलांक 7- आपको अपने बारे में काफी कुछ समझ आने वाला है। किसी शांत माहौल में रहेंगे तो आपके लिए अच्छा होगा। प्रोफेशनल लाइफ में चीजें धीमी होंगी लेकिन सही दिशा में होंगी। आप किसी पुराने दोस्त से बात कर सकते हैं। लव लाइफ को सही चलाना है तो सुनी-सुनाई बात पर भरोसा बिल्कुल भी ना करें। सोच-समझकर ही कोई बात बोलें।

मूलांक 8- आपको ऐसा महसूस हो सकता है कि आप पर जिम्मेदारियों का बोझ है। हालांकि आपकी मेहनत रंग लाने वाली है। प्रोफेशनल लाइफ में ग्रोथ होगी। पैसों से जुड़ा कोई फैसला करना है तो परिवार के किसी बड़े सदस्य की सलाह जरूर लें। लव लाइफ में थोड़ी मुश्किलें हो सकती हैं। थोड़ा समय देंगे तो सब ट्रैक पर वापस आ जाएगा।

मूलांक 9- आपकी एनर्जी काफी अच्छी रहने वाली है। नया काम शुरू करने के लिए सही समय है। लोग आपकी बात ध्यान से सुनेंगे। बस अपने गुस्से पर थोड़ा कंट्रोल करें। अगर ऐसा नहीं करेंगे तो छोटी चीज भी बड़ा रूप ले सकती है। लव लाइफ सही रहेगी। पैसों के मामले में सोच-समझकर ही फैसले लेंगे तो सही रहेगा। आपकी सेहत सही रहने वाली है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

