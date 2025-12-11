Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 12 दिसंबर का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप: Numerology Horoscope 12 December 2025: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 12 दिसंबर का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Numerology Horoscope 12 December 2025: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 12 दिसंबर का दिन…

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मूलांक 1- 12 दिसंबर का दिन आपके लिए बेहतरीन साबित होगा। कोई इच्छा पूरी होने और आपको खुशी मिलने की संभावना है। आप खर्चों को सीमित करने और बचत को बढ़ावा देने में सफल होंगे। एक लाभदायक सौदा बातचीत के माध्यम से आपकी राह बदल देगा।

मूलांक 2- 12 दिसंबर के दिन संपूर्ण फिटनेस प्राप्त करने का आपका दृढ़ संकल्प पॉजिटिव परिणाम लाना शुरू कर देगा। अगर आप मौज-मस्ती की तलाश में हैं तो जल्द ही कोई यात्रा संभव हो सकती है। आप खुद को बिजी और एक्टिव रखकर फिट रहने में कामयाब रहेंगे।

मूलांक 3- 12 दिसंबर के दिन सावधानीपूर्वक किया गया प्रदर्शन आपको उन लोगों की नजरों में लाएगा, जो पेशेवर मोर्चे पर महत्वपूर्ण हैं। कमाई के नए रास्ते खोलने के लिए आपके द्वारा किए गए प्रयास सफल होंगे।

मूलांक 4- 12 दिसंबर के दिन कुछ लोगों को रियल एस्टेट अच्छा रिटर्न दे सकता है। आप पेशेवर मोर्चे पर अपने आप को बेहतरीन प्रदर्शन करते हुए पा सकते हैं। आज आप अपने लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए आत्मविश्वास से आगे बढ़ सकते हैं।

मूलांक 5- 12 दिसंबर के दिन अपने सपनों को हासिल करने के लिए हर संभव प्रयास करने का यह बेहतरीन समय है। आप में से कुछ लोगों के लिए अच्छे स्वास्थ्य का आनंद लेने की संभावना है। घर पर मेहमानों की खातिरदारी करनी पड़ सकती है।

मूलांक 6- 12 दिसंबर के दिन हेल्दी जीवनशैली बनाए रखने के लिए सोडा ड्रिंक्स छोड़ दें। आप में से कुछ लोग रोमांचक सैर की योजना बना सकते हैं। संपत्ति का कोई मसला सही ढंग से सुलझने की संभावना है।

मूलांक 7- 12 दिसंबर के दिन आप में से कुछ लोगों को पिछले निवेश से भरपूर लाभ मिलने की संभावना है। यह दिन आपको अपने फिटनेस स्तर को बेहतर बनाने पर पूरी तरह से ध्यान केंद्रित करने की अनुमति देगा। सरकारी अधिकारियों के लिए ऑफिस में एक संतोषजनक दिन होने की उम्मीद है।

मूलांक 8- 12 दिसंबर के दिन बचत मोड पर रहने वालों के पास एक अच्छा बैंक बैलेंस बनाने की संभावना है। बच्चे शिक्षा में अच्छा प्रदर्शन करेंगे। कामकाज के मोर्चे पर सिनीयर्स आपके अच्छे काम के लिए आपकी तारीफ कर सकते हैं।

मूलांक 9- 12 दिसंबर के दिन छुट्टियों की योजना बना रहे लोगों के लिए यह बहुत अच्छा समय है। कुछ लोगों के लिए किसी नए स्थान पर ट्रांसफर की भविष्यवाणी की गई है। कोई आपके लिए उम्मीद से ज्यादा कुछ कर सकता है।