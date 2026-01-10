Hindustan Hindi News
Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 11 जनवरी का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप:

Numerology Horoscope 11 January 2026: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 11 जनवरी का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Yogesh Joshi
Numerology Horoscope 11 January 2026: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 11 जनवरी का दिन…

मूलांक 1- आज का दिन आत्मविश्वास और ऊर्जा से भरा रहेगा। ऑफिस या कामकाज में आपकी मेहनत साफ नजर आएगी और सीनियर आपके काम से संतुष्ट रहेंगे। नई जिम्मेदारी या नया प्रोजेक्ट मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार के संकेत हैं, लेकिन बेवजह खर्च करने से बचें। परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का रहेगा और दिन पॉजिटिव तरीके से आगे बढ़ेगा।

मूलांक 2- आज भावनात्मक संतुलन बनाए रखना जरूरी है। छोटी-छोटी बातों को दिल से लगाने से बचें। रिश्तों में प्यार और समझ बनी रहेगी। ऑफिस में टीमवर्क से अच्छे नतीजे मिलेंगे। पैसों के मामले में स्थिति सामान्य रहेगी। सेहत ठीक रहेगी, लेकिन ज्यादा सोच-विचार से थकान हो सकती है।

मूलांक 3- आज सीखने और आगे बढ़ने का दिन है। करियर में नया मौका मिल सकता है या कोई अच्छी खबर सुनने को मिल सकती है। पढ़ाई से जुड़े लोगों के लिए दिन अनुकूल है। आर्थिक स्थिति संतुलित रहेगी। परिवार और दोस्तों के साथ समय बिताने से आत्मविश्वास बढ़ेगा और मन खुश रहेगा।

मूलांक 4- आज मेहनत और धैर्य का फल मिलने वाला है। लंबे समय से रुके हुए काम पूरे हो सकते हैं। ऑफिस में जिम्मेदारियां बढ़ेंगी, लेकिन आप उन्हें अच्छे से संभाल लेंगे। पैसों के मामले में स्थिरता बनी रहेगी। सेहत पर थोड़ा ध्यान दें और आराम के लिए समय जरूर निकालें।

मूलांक 5- आज बातचीत, मीटिंग और संपर्क आपके लिए फायदेमंद रहेंगे। नौकरी या बिजनेस में नए लोग जुड़ सकते हैं, जो आगे चलकर काम आएंगे। यात्रा के योग भी बन सकते हैं। खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट का ध्यान रखें। दिनभर मन एक्टिव और उत्साहित रहेगा।

मूलांक 6- आज परिवार और रिश्तों पर ध्यान रहेगा। प्रेम जीवन में मिठास बनी रहेगी और पार्टनर के साथ अच्छा समय बिताएंगे। ऑफिस में माहौल सकारात्मक रहेगा और काम समय पर पूरा होगा। आर्थिक स्थिति ठीक रहेगी। सेहत सामान्य रहेगी, लेकिन आराम और नींद पूरी करें।

मूलांक 7- आज मन थोड़ा अंतर्मुखी रह सकता है। काम में फोकस बनाए रखना जरूरी होगा, नहीं तो गलतियां हो सकती हैं। पैसों से जुड़ा कोई बड़ा फैसला आज टालना बेहतर रहेगा। ध्यान, मेडिटेशन या शांत समय बिताना फायदेमंद रहेगा। खुद को समय देना आज जरूरी है।

मूलांक 8- आज मेहनत, अनुशासन और जिम्मेदारी का दिन है। करियर में धीरे-धीरे लेकिन मजबूत प्रगति होगी। सीनियर आपके काम को नोटिस करेंगे। आर्थिक स्थिति मजबूत होने के संकेत हैं। परिवार का सहयोग मिलेगा। सेहत को लेकर लापरवाही न करें और रूटीन फॉलो करें।

मूलांक 9- आज ऊर्जा और जोश से भरे रहेंगे। नेतृत्व क्षमता सामने आएगी और लोग आपकी बात मानेंगे। कोई अच्छी खबर या नया अवसर मिल सकता है। खर्च थोड़ा बढ़ सकता है, लेकिन आय भी बनी रहेगी। गुस्से और जल्दबाजी से बचें, तभी दिन और बेहतर बनेगा।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
