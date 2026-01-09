Numerology : मूलांक 1- 9 वालों के लिए कैसा रहेगा 10 जनवरी का दिन? पढ़ें विस्तृत अंकराशि भविष्यफल

संक्षेप: Numerology Horoscope 10 January 2026: ज्योतिष शास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है, उसी तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। आइए जानते हैं, 10 जनवरी का दिन आपके लिए कैसा रहेगा…

Numerology Horoscope 10 January 2026: ज्योतिषशास्त्र की तरह अंक ज्योतिष से भी जातक के भविष्य, स्वभाव और व्यक्तित्व का पता लगता है। जिस तरह हर नाम के अनुसार राशि होती है उसी लिए आप अपनी जन्म तिथि, महीने और वर्ष को इकाई अंक तक जोड़ें और तब जो संख्या आएगी, वही तरह हर नंबर के अनुसार अंक ज्योतिष में नंबर होते हैं। अंकशास्त्र के अनुसार अपने नंबर निकालने के आपका भाग्यांक होगा। उदाहरण के तौर पर महीने के 8, 17 और 29 तारीख को जन्मे लोगों का मूलांक 8 होगा। जानें कैसा रहेगा आपका 10 जनवरी का दिन…

मूलांक 1- आज आपका आत्मविश्वास मजबूत रहेगा। कामकाज में नेतृत्व करने का मौका मिल सकता है और आपकी बातों को गंभीरता से लिया जाएगा। ऑफिस में सीनियर्स का सहयोग मिलेगा। आर्थिक मामलों में स्थिति ठीक रहेगी, लेकिन किसी नए निवेश में जल्दबाजी न करें। परिवार के साथ समय बिताने से मन हल्का रहेगा। गुस्से और अहंकार से बचना जरूरी होगा।

मूलांक 2- आज भावनात्मक रूप से थोड़ा संवेदनशील महसूस कर सकते हैं। परिवार और करीबी लोगों का साथ आपको सुकून देगा। प्रेम संबंधों में अपनापन बढ़ेगा। काम के मोर्चे पर दिन सामान्य रहेगा, लेकिन मन एकाग्र रखने की जरूरत होगी। पैसों के मामले में खर्च सोच-समझकर करें। खुद के लिए थोड़ा वक्त निकालना फायदेमंद रहेगा।

मूलांक 3- आज भाग्य का साथ मिलेगा। लंबे समय से अटके काम पूरे हो सकते हैं। करियर में सकारात्मक बदलाव के संकेत हैं। किसी वरिष्ठ व्यक्ति से मार्गदर्शन मिल सकता है। आर्थिक स्थिति में सुधार होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा और मन भी प्रसन्न रहेगा। कोई शुभ समाचार मिलने की संभावना है।

मूलांक 4- आज धैर्य की परीक्षा हो सकती है। काम में रुकावट या देरी से मन परेशान हो सकता है। किसी भी तरह के विवाद से दूरी बनाकर रखें। खर्च बढ़ सकता है, इसलिए बजट पर ध्यान देना जरूरी होगा। शाम के समय स्थितियां थोड़ी बेहतर होंगी। परिवार के साथ बातचीत से तनाव कम होगा।

मूलांक 5- आज का दिन काफी एक्टिव रहने वाला है। नए लोगों से मुलाकात होगी, जो आगे चलकर फायदेमंद साबित हो सकती है। नौकरी और व्यापार में नए मौके मिल सकते हैं। यात्रा के योग भी बन रहे हैं। पैसों के मामले में दिन ठीक रहेगा। अपने फैसलों में लचीलापन रखें, फायदा होगा।

मूलांक 6- आज प्रेम और रिश्तों के लिए अच्छा दिन है। परिवार में खुशियों का माहौल रहेगा। पार्टनर के साथ समय बिताने का मौका मिलेगा। खर्च थोड़े बढ़ सकते हैं, इसलिए फिजूलखर्ची से बचें। कला, फैशन, डिजाइन या क्रिएटिव फील्ड से जुड़े लोगों के लिए दिन लाभदायक रहेगा।

मूलांक 7- आज मन थोड़ा भटका हुआ रह सकता है। ज्यादा सोचने से खुद को रोकें। कामकाज में गति धीमी रहेगी, लेकिन धैर्य रखें। आध्यात्मिक गतिविधियों या शांत माहौल में समय बिताने से मन को शांति मिलेगी। स्वास्थ्य को लेकर लापरवाही न करें, खासकर नींद और खानपान पर ध्यान दें।

मूलांक 8- आज जिम्मेदारियां बढ़ सकती हैं। मेहनत ज्यादा करनी पड़ेगी, लेकिन उसका फल भी मिलेगा। ऑफिस में दबाव महसूस हो सकता है। पैसों को लेकर सतर्क रहें और उधार देने से बचें। स्वास्थ्य का ध्यान रखें, थकान या शरीर दर्द की शिकायत हो सकती है। संयम से काम लें।

मूलांक 9- आज ऊर्जा और उत्साह से भरे रहेंगे। कामकाज में सफलता मिलने के योग हैं। पुराने विवाद या अटके मामले सुलझ सकते हैं। प्रेम जीवन में सुधार आएगा। किसी जरूरतमंद की मदद करने का मौका मिल सकता है, जिससे मन को संतोष मिलेगा। यात्रा के योग भी बन सकते हैं।