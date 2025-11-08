2026 किन राशियों के लिए रहेगा शुभ? जानें क्या कहते हैं आपके सितारे

संक्षेप: जब भी नया साल आता है, वह अपने साथ नई उम्मीदें, मौके और चुनौतियां लेकर आता है। हर किसी के लिए यह एक नई शुरुआत होती है कोई नई नौकरी पाता है, कोई नया रिश्ता, कोई नया मकसद। कुछ लोगों के लिए ये साल खुशियां और सफलता लेकर आता है, तो कुछ के लिए ये अनुभव और सीख का समय होता है।

जब भी नया साल आता है, वह अपने साथ नई उम्मीदें, मौके और चुनौतियां लेकर आता है। हर किसी के लिए यह एक नई शुरुआत होती है कोई नई नौकरी पाता है, कोई नया रिश्ता, कोई नया मकसद। कुछ लोगों के लिए ये साल खुशियां और सफलता लेकर आता है, तो कुछ के लिए ये अनुभव और सीख का समय होता है। साल 2026 भी कुछ ऐसा ही रहने वाला है। कई राशियों के लिए तरक्की और नए रास्ते खोलने वाला है। इस साल ग्रहों की चाल बताती है कि मेहनत और समझदारी से चलने वाले लोगों को अपने लक्ष्यों तक पहुंचने में सफलता मिलेगी। वहीं कुछ राशियों को थोड़ा धैर्य और सावधानी रखनी होगी। आइए जानते हैं मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष राशि- साल 2026 मेष राशि वालों के लिए बदलाव और नए अवसरों से भरा रहेगा। मेहनत करनी होगी, लेकिन उसका पूरा फल भी मिलेगा। छात्र वर्ग के लिए यह साल बेहद शुभ है।सफलता और नाम दोनों मिलेंगे। घर में नई सुविधाएं जुड़ सकती हैं, वाहन या संपत्ति का योग भी बन रहा है। जीवन में आत्मविश्वास बढ़ेगा और करियर में नए मौके मिलेंगे।

वृषभ राशि- वृषभ राशि के जातकों के लिए 2026 आर्थिक उन्नति और सफलता का साल रहेगा। साल के पहले हिस्से में करियर और परिवार दोनों में स्थिरता रहेगी। जून के बाद सामाजिक जीवन में सक्रियता बढ़ेगी और आपकी नेतृत्व क्षमता में निखार आएगा। पारिवारिक मतभेद छोटी बातों में बदल जाएंगे। आप अपनी समझदारी से हर स्थिति संभाल लेंगे। कुल मिलाकर यह साल सुख-संतोष देने वाला रहेगा।

मिथुन राशि- मिथुन राशि वालों के लिए 2026 उतार-चढ़ाव वाला लेकिन फलदायी साल रहेगा। राहु-केतु की स्थिति के कारण शुरुआत में कुछ चुनौतियां आ सकती हैं, लेकिन बृहस्पति के प्रभाव से स्वास्थ्य, धन और भाग्य का साथ मिलेगा। विदेश यात्रा के अवसर बनेंगे, और छात्रों को प्रतियोगिताओं में सफलता मिलने की संभावना है। साल के आखिर में कुछ मानसिक तनाव हो सकता है, लेकिन सकारात्मक सोच रखेंगे तो स्थिति अनुकूल रहेगी।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए 2026 बदलाव और आत्मविकास का साल रहेगा। साल की शुरुआत में शनि और बृहस्पति की स्थिति से थोड़ी चुनौतियां आएंगी, लेकिन मध्य तक हालात सुधरेंगे। बृहस्पति के कर्क में आने से आर्थिक और पारिवारिक दोनों मामलों में सुधार होगा। विदेश से जुड़ी योजनाएं सफल हो सकती हैं। साल के अंत में राहु अष्टम भाव में रहेगा, इसलिए रिश्तों और स्वास्थ्य को लेकर थोड़ी सतर्कता रखें।

सिंह राशि- सिंह राशि वालों के लिए 2026 तरक्की और नई खुशियों का साल रहेगा। शनि के आठवें भाव में होने से कुछ देरी या मानसिक बोझ आ सकता है, लेकिन गुरु के लाभ भाव में होने से धन और मान-सम्मान में वृद्धि होगी। राहु के प्रभाव से सामाजिक पहचान बढ़ेगी। नया मकान, वाहन या प्रमोशन के योग हैं। बस, अति आत्मविश्वास से बचें। विनम्रता आपको और ऊंचाई तक ले जाएगी।

कन्या राशि- कन्या राशि वालों के लिए 2026 अपने सपनों को साकार करने का साल रहेगा। शनि सप्तम भाव में रहकर आपको करियर में स्थिरता देंगे। बृहस्पति का प्रभाव सामाजिक प्रतिष्ठा बढ़ाएगा और परिवार में सुख-शांति बनाए रखेगा। साल के पहले हिस्से में धर्म और पूजा-पाठ में मन लगेगा। साल के अंत में राहु छठे भाव में रहकर आपके प्रयासों को मजबूत बनाएगा। जीवन में धीरे-धीरे सब कुछ आपकी योजना के अनुसार आगे बढ़ेगा।

तुला राशि- तुला राशि के जातकों के लिए 2026 खुशियों, प्रेम और उपलब्धियों का साल रहेगा। पंचम भाव में राहु के रहने से प्रेम जीवन और क्रिएटिव कामों में सफलता मिलेगी। भाग्य का साथ रहेगा, और जो लोग विदेश या नई नौकरी की सोच रहे हैं, उनके लिए यह साल शुभ है। कानूनी मामलों में सावधानी रखनी होगी। मेहनत और ईमानदारी से किया गया हर प्रयास रंग लाएगा।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि वालों के लिए यह साल परिवर्तन और आत्मविकास का रहेगा। कुछ चीजें अचानक होंगी, लेकिन वे आपको मजबूत बनाएंगी। पंचम भाव में शनि का गोचर शिक्षा और करियर में स्थिरता देगा। पारिवारिक रिश्तों में समझ बढ़ेगी। साल की शुरुआत में बृहस्पति आठवें भाव में रहकर आपको आध्यात्मिक रूप से उन्नत बनाएंगे। साल के अंत तक स्थितियां आपके पक्ष में होंगी।

धनु राशि- धनु राशि के लिए 2026 सफलता और आत्मविश्वास का साल रहेगा। लंबे समय से रुके हुए काम अब पूरे होंगे। घर-परिवार में शांति रहेगी। शनि के चौथे भाव में और बृहस्पति के सातवें भाव में होने से साझेदारी के काम में लाभ होगा। राहु तीसरे भाव में रहकर साहस और आत्मबल बढ़ाएगा। छात्रों के लिए यह साल बेहद अच्छा रहेगा।

मकर राशि- मकर राशि वालों के लिए 2026 उपलब्धियों और नए मौकों का साल रहेगा। शनि और बृहस्पति का प्रभाव आपके करियर और आत्मविश्वास को मजबूत करेगा। भाई-बहनों से संबंध सुधरेंगे। आपकी मेहनत का फल हर क्षेत्र में मिलेगा। हालांकि, सेहत के लिए थोड़ी सावधानी रखनी होगी। प्रतिस्पर्धा और परीक्षा में सफलता के प्रबल योग हैं।

कुंभ राशि- कुंभ राशि के जातकों के लिए 2026 उतार-चढ़ाव और आत्मविकास का साल रहेगा। कुछ क्षेत्रों में बड़ी सफलता मिलेगी, तो कुछ में धैर्य की परीक्षा होगी। शनि और बृहस्पति का गोचर आर्थिक स्थिरता देगा। नई चीजें सीखने और खुद को बेहतर बनाने का मौका मिलेगा। सही फैसले सही समय पर लिए तो 2026 आपकी पहचान का साल साबित हो सकता है।

मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए 2026 उत्साह और नए अवसरों का साल रहेगा। शनि और गुरु का प्रभाव आपको नई दिशा देगा। विदेश यात्रा या दूर स्थान से जुड़े अवसर मिल सकते हैं। परिवार और करियर दोनों में सफलता के संकेत हैं। मेहनत और ईमानदारी से किया गया हर काम आपको फल देगा। मानसिक शांति और आत्मविश्वास दोनों में सुधार होगा।