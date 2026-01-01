राशिफल 2026: सभी 12 राशियों के लिए क्या खास लेकर आया है नया साल, जानें अपनी राशि का पूरा हाल

Hindustan Hindi News
Horoscope 2026 Rashifal: नया साल सिर्फ तारीख बदलने का नाम नहीं होता, यह उम्मीदों, सवालों और नई शुरुआतों का भी वक्त होता है। हर कोई जानना चाहता है कि आने वाला साल उसके लिए क्या लेकर आ रहा है-काम में तरक्की होगी या बदलाव, रिश्ते मजबूत होंगे या परीक्षा लेंगे, सेहत साथ देगी या सावधानी जरूरी होगी।

Jan 01, 2026 09:56 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Horoscope 2026 Rashifal: नया साल सिर्फ तारीख बदलने का नाम नहीं होता, यह उम्मीदों, सवालों और नई शुरुआतों का भी वक्त होता है। हर कोई जानना चाहता है कि आने वाला साल उसके लिए क्या लेकर आ रहा है-काम में तरक्की होगी या बदलाव, रिश्ते मजबूत होंगे या परीक्षा लेंगे, सेहत साथ देगी या सावधानी जरूरी होगी। ऐसे ही सवालों के जवाब ढूंढने के लिए लोग नए साल की शुरुआत राशिफल से करते हैं। नव वर्ष 2026 में ग्रहों की चाल कई राशियों के लिए नए मौके लेकर आ रही है, तो कुछ के लिए यह साल सीख और धैर्य का संदेश देगा। मेष से लेकर मीन राशि तक, हर राशि के लिए यह साल अलग अनुभव और अलग दिशा दिखाने वाला रहेगा। आइए पंडित नरेंद्र उपाध्याय से जानते हैं कि साल 2026 आपके लिए क्या संकेत दे रहा है और किन बातों का ध्यान रखना आपके लिए फायदेमंद रहेगा। पढ़ें मेष से लेकर मीन राशि तक का हाल…

Horoscope Rashifal 2026 का राशिफल-

मेष राशि- मेष राशि की स्थिति पहले से काफी बेहतर जाएगी। खासकर घरेलू मामलों में। व्यावसायिक मामलों में जून तक आपकी स्थिति अच्छी रहेगी। फिर वो जो आप कमाए रहेंगे वो लग्जरी में परिवर्तित हो जाएगी जून के बाद। कुल मिलाकर के आमदनी के क्षेत्र में, घरेलू सुख के क्षेत्र में, विलासिता संबंधित चीजों के क्षेत्र में- ये सारी चीजें आपकी बहुत अच्छी हैं। किसी भी तरह की कोई प्रॅाब्लम नहीं है। प्रेम और संतान की स्थिति आपकी तेजस्वी-ओजस्वी रहती है, थोड़ा डिसिप्लिन होने के कारण, थोड़ा कड़क होने के कारण, थोड़ा सा प्रेम के क्षेत्र में थोड़ा ड्राई माने जाते हैं, लेकिन आप बड़े अच्छे तरीके से मैनेज कर ले जाते हैं। हेल्थ के मामले में अभी अपने सर का ख्याल रखें। नेत्र का ख्याल रखें। अगर पुराने किसी भी तरीके की सर में चोट है या कोई प्रॅाब्लम है तो वो सामने आ सकता है। इस बात का ध्यान रखिए। बाकी सारी स्थिति पहले से बेहतर होगी। तो कोई बहुत परेशान होने की बात नहीं है। शनिदेव का मंत्रोचारण करना- शनि के बीज मंत्र का या शनि के त्रंतोक मंत्र का। किसी भी मंत्र का जाप करना। शनिवार को शनि से संबंधित दान देना इत्यादि आपको लाभ करेगा और पीली वस्तु कोई भी अपने पास रखें।

वृषभ राशि- वृषभ राशि की स्थिति- स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम, संतान की स्थिति बहुत अच्छी रहेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से आपका पहले भी अच्छा चल रहा था। इस वर्ष की भी बहुत अच्छी स्थिति रहेगी और जून के बाद व्यापार में कुछ शुभता बढ़ेगी। कुछ अच्छे-अच्छे लोग जुड़ेंगे। विदेशों से आपकी स्थिति अच्छी बनेगी। कुल मिलाकर के एक अच्छा वर्ष साबित होने जा रहा है। चाहे वो स्वास्थ्य का मामला हो, प्रेम-संतान का मामला हो। खासकर व्यापार अच्छा होगा। बस आपको पिता के स्वास्थ्य पर थोड़ा ध्यान देने की आवश्यकता है। इसके अलावा अगर आपको रक्तचाप से संबंधित परेशानी है तो थोड़ा उसपर ध्यान देना चाहिए। सीन में विकार इत्यादि का ध्यान देना चाहिए, लेकिन कोई बड़ा हादसा या बड़ी परेशानी नहीं दिख रही है। हरी वस्तु पास रखना और पीली वस्तु का दान करना आपके लिए शुभकारी रहेगा।

मिथुन राशि- शादी-ब्याह, शुभ कार्यों के लिए ये समय अच्छा चलेगा आपका। जून के बाद जो लोग वाणी प्रधान कार्य करते हैं- सिंगर हैं, प्रवक्त हैं, वक्ता हैं या कोई किसी भी तरह के वकील हैं यानी जो भी वाणी प्रधान कार्य करते हैं उनके लिए ये वर्ष अत्यंत शुभकारी होगा। धन की स्थिति बढ़ेगी। कुटुंब की स्थिति बढ़ेगी। व्यापार में थोड़ा उतार-चढ़ाव या संघर्ष हो सकता है, लेकिन आगे ही बढ़ेंगे। पिछे की कोई गुंजाइश नहीं है। बाकी दांपत्य में सुधार आएगा। हर तरीके की शुभता विद्यमान होगी आपके जीवन में। कुछ अच्छा होने वाला है। भगवान विष्णु को प्रणाम करना और नीली वस्तु पास रखना शुभ होगा।

कर्क राशि- कर्क राशि का आधा वर्ष शुभता में खर्च होगा, जिससे कर्ज की स्थिति आ सकती है। यद्यपि शुभ कार्यों में खर्च होगा लेकिन फिर भी फाइनेंशियल क्राइसेस फिल करेंगे। परेशान रहेंगे। भाग्य बहुत साथ नहीं दे रहा है। भाग्य की स्थिति वही रहेगी, लेकिन जून के बाद शुभता में वृद्धि हो जाएगी। भाग्य साथ देने लगेगा। मतलब ये बहुत वर्षों बाद एक शुभकारी समय आएगा। समाज में सराहे जाएंगे आप। आपका कद बढ़ेगा। स्वास्थ्य, प्रेम, व्यापार सबकुछ बहुत अच्छा रहेगा। जीवनसाथी के साथ एक अच्छी बॅान्डिंग बनेगी।

सिंह राशि- कोई भी इंवस्टमेंट इत्यादि करना चाहते हैं तो जून से पहले कर लें। जून के बाद खर्च की स्थिति बढ़ जाएगी। कर्ज की स्थिति आ सकती है। स्वास्थ्य और दांपत्य- ये दोनों पर आपको ध्यान देना पड़ेगा। दांपत्य जीवन में भी परेशानियां दिख रही हैं। स्वास्थ्य में भी परेशानियां दिख रही हैं। इन दोनों बातों का ध्यान रखिए। बाकी खर्च की स्थिति, कर्ज की स्थिति- ये सारी चीजें थोड़ा डिस्टर्ब करेंगी। थोड़ा डिस्टर्बिंग साल कहा जाएगा। बचकर पार करना पड़ेगा। फिर भी शुभता बरकरार रहेगी। पीली वस्तु पास रखना और शनि से संबंधित दान-पुण्य करना शुभ होगा।

कन्या राशि- व्यापारिक स्थिति अच्छी है। धन की स्थिति बहुत अच्छी है। आय के नवीन स्तोत्र बनेंगे। पुराने स्तोत्र से भी पैसे आएंगे। शुभ समाचार की प्राप्ति होगी। यात्रा के योग हैं। इस साल जीवनसाथी के साथ और स्वास्थ्य पर ध्यान देना पड़ेगा। प्रेम, संतान की स्थिति लगभग ठीक है। इस समय वैवाहिक जीवन में विवाद बढ़ सकता है। इस बात पर ध्यान रखिए। शनिदेव को प्रणाम करना, शनि का जाप करना, पीली वस्तु का दान करना आपके लिए शुभ होगा।

तुला राशि- अत्यंत शुभकारी। स्वास्थ्य पहले से बेहतर। प्रेम, संतान की स्थिति अच्छी। व्यापार अच्छा। शत्रुओं पर दबदबा कायम रहेगा। गुणज्ञान की प्राप्ति होगी। बुजुर्गों का आर्शाीवाद होगा। अत्यंत शुभकारी। बस आप थोड़ा टेंपरामेंट पर ध्यान रखिएगा। क्रोध से बचिए। शनिदेव को प्रणाम करना और लाल वस्तु का दान करना शुभ होगा।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक राशि की स्थिति अब सुधार की तरफ जा रही है। जून के बाद चार चांद लग जाएंगे। शुभता में वृद्धि होगी। संतान की स्थिति अच्छी। प्रेम की स्थिति अच्छी। भाग्य बढ़चढ़कर बढ़ेगा और यात्रा करेंगे। धर्म-कर्म में हिस्सा लेंगे। पूरी पर्सनलैटी आपकी चेंज होने जा रही है। हर तरीके से ये अत्यंत शुभकारी समय रहेगा। पीली वस्तु पास रखना और नीली वस्तु का दान करना शुभ होगा।

धनु राशि- पराक्रम वर्षभर बना रहेगा। व्यवसाय में रुक-रुककर लाभ होता रहेगा, लेकिन स्वास्थ्य से संबंधित परेशानी जून के बाद शुरू हो सकती है। इस बात का ध्यान रखिए। सारे महत्वपूर्ण कार्यों को जून से पहले निपटा लें। इसके अलावा कोई प्रॅाब्लम नहीं है। थोड़ा बचकर पार करना पड़ेगा जून के बाद। पीली वस्तु पास रखना और बजरंगबली को प्रणाम करते रहना शुभ होगा।

मकर राशि- रुपये-पैसे की लेने-देन पर थोड़ा ध्यान रखिएगा। पैसे फस सकते हैं। बहुत सिक्योर होकर ही लेने-देन करिएगा। जून तक थोड़ी अशुभता बनी रहेगी। जून के बाद शुभता में वृद्धि होगी। शादी-ब्याह तय होगा। जीवनसाथी तरक्की करेंगे। नौकरी-चाकरी की स्थिति अच्छी होगी। प्रेम, संतान, व्यापार अत्यंत शुभकारी हो जाएगा। पीली वस्तु का दान करें और नीली वस्तु पास रखें।

कुंभ राशि- कुंभ राशि की स्थिति- जितने भी लिखने-पढ़ने से संबंधित कार्य करने हैं, कुछ बड़े फैसले लेने हैं, सब जून तक कर लें। जून के बाद कोई ऐसी प्रॅाब्लम नहीं है, लेकिन शुभता में थोड़ी कमी आ जाएगी। जो अकारण होगा। कोई बड़ा नुकसान नहीं होगा। कुछ भी नहीं होगा, लेकिन ये शुभ नहीं लग रहा है। बहुत अच्छा नहीं लग रहा है- इस तरह का बोध आपको होगा। स्वास्थ्य अच्छा रहेगा। प्रेम, संतान की स्थिति आपकी अच्छी रहेगी। व्यापारिक दृष्टिकोण से भी ये शुभ समय होगा। थोड़ा अवसादग्रस्त होने की स्थिति बनी रहेगी। इस बात का ध्यान रखिए। पीली वस्तु हमेशा पास रखिए। गणेश जी की वंदना करिए। पीली वस्तु का दान करें।

मीन राशि- स्वास्थ्य पर ध्यान देने की आवश्यकता है। हृदय रोग परेशान कर सकता है। अगर आपकी हिस्ट्री है तो इस बात पर विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। कर्ज की स्थिति आ सकती है- खर्च की अधिकता की वजह से। पार्टनरशिप की प्रॅाब्लम थोड़ी सी दिख रही है। लेकिन विद्यार्थियों के लिए, फिल्मकारों के लिए, गीतकारों के लिए- जो भी कलम से काम करते हैं, लिखने का काम करते हैं- उन सबके लिए सुनहरा समय है। बच्चों के लिए बहुत अच्छा समय रहेगा। विलासता संबंधित चीजें, लग्जरी संबंधित चीजें बहुत बढ़ेंगी। बहुत अच्छे-अच्छे निर्णय लेंगे जो लंबित पड़े हैं। अत्यंत शुभकारी समय। बस स्वास्थ्य पर आपको ध्यान देने की आवश्यकता है। बाकी प्रेम, संतान, व्यापार बहुत अच्छा है। पीली वस्तु पास रखें और नीली वस्तु का दान करें।

