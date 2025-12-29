Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope 2026: Rashifal New Year Predictions for All 12 Zodiac Signs
New Year Horoscope: 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? जानें अपनी राशि का हाल

New Year Horoscope: 2026 आपके लिए कैसा रहेगा? जानें अपनी राशि का हाल

संक्षेप:

New Year Horoscope 2026: नया साल शुरू होने में कुछ ही दिनों का समय रह गया है। हर कोई ये जानना चाहता है कि नया साल 2026 कैसा रहेगा। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार ये साल धीरे-धीरे चीजों को साफ करेगा। शुरुआत में कई लोगों को लगेगा कि रास्ता समझ नहीं आ रहा, मन भटका-सा है या फैसले अटके हुए हैं।

Dec 29, 2025 11:41 am ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Horoscope 2026, Rashifal: नया साल शुरू होने में कुछ ही दिनों का समय रह गया है। हर कोई ये जानना चाहता है कि नया साल 2026 कैसा रहेगा। ज्योतिष गणनाओं के अनुसार ये साल धीरे-धीरे चीजों को साफ करेगा। शुरुआत में कई लोगों को लगेगा कि रास्ता समझ नहीं आ रहा, मन भटका-सा है या फैसले अटके हुए हैं। लेकिन जैसे-जैसे साल आगे बढ़ेगा, तस्वीर खुद साफ होने लगेगी। गुरु और शुक्र की चाल ऐसा माहौल बनाएगी कि जो मेहनत कर रहा है, उसे सही दिशा मिलनी शुरू हो जाएगी। 2026 की सबसे बड़ी खासियत ये है कि ये साल जल्दबाजी नहीं करवाएगा। ये आपको सिखाएगा कि कब रुकना है, कब सोचना है और कब आगे बढ़ना है। करियर हो, पैसा हो या रिश्ते- सबमें धीरे लेकिन पक्का सुधार दिखेगा। भावनात्मक रूप से भी लोग खुद को पहले से ज़्यादा समझदार महसूस करेंगे। ज्योतिषशास्त्र के अनुसार सभी 12 राशियों के लिए 2026 अलग-अलग रहेगा। आइए जानते हैं, मेष से लेकर मीन राशि वालों के लिए कैसा रहेगा 2026-

प्यार से लेकर प्रमोशन तक 2026 का पूरा हाल जानें ✨अभी पढ़ें

मेष राशि- मेष वालों को लगेगा कि अब वो खुद पर ज्यादा भरोसा करने लगे हैं। साल की शुरुआत थोड़ी स्लो होगी, लेकिन जैसे-जैसे समय बीतेगा, मेहनत का असर दिखने लगेगा। रिश्तों में गर्माहट बढ़ेगी और पैसे भी संभले रहेंगे।

वृषभ राशि- वृषभ वालों के लिए 2026 नींव मजबूत करने का साल है। ये वो समय है जब आप भविष्य को लेकर गंभीर होंगे। रिश्ते टिकाऊ बनेंगे, काम में स्थिरता आएगी और पैसे को लेकर सोच समझदारी भरी होगी।

मिथुन राशि- मिथुन वालों के लिए ये साल सीखने का है। कुछ चीज़ें मन के मुताबिक नहीं होंगी, लेकिन वही आपको आगे के लिए तैयार करेंगी। बातचीत से रिश्ते सुधरेंगे और करियर में नया रास्ता खुल सकता है।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों को 2026 भावनात्मक सुकून देगा। प्यार और परिवार में सहारा मिलेगा। काम धीरे चलेगा, लेकिन सही दिशा में रहेगा। पैसों में भी संतुलन बना रहेगा।

ये भी पढ़ें:क्या आपकी जन्मतिथि में बार-बार 9 आता है? जानिए इससे जुड़ी समस्याएं और उपाय

सिंह राशि- सिंह वालों के लिए ये साल पहचान और जिम्मेदारी का है। करियर में मौके मिलेंगे, लेकिन व्यवहार में थोड़ी नरमी रखनी होगी। घर-परिवार में सुख रहेगा।

कन्या राशि- कन्या वालों को शुरुआत में थोड़ा तनाव लगेगा, लेकिन साल के बीच से चीज़ें कंट्रोल में आने लगेंगी। रिश्तों में बात साफ रखना बहुत ज़रूरी होगा।

तुला राशि- तुला राशि के लिए 2026 काफ़ी संतुलित रहेगा। प्यार, काम और पैसा—तीनों में सुधार दिखेगा। बस किसी बात को जरूरत से ज़्यादा तूल न दें।

वृश्चिक राशि- वृश्चिक वालों के लिए ये साल अंदर से बदलने का है। शुरुआत में मन भारी रह सकता है, लेकिन बाद में स्थिरता आएगी। करियर और पैसा दोनों संभलेंगे।

धनु राशि- धनु वालों को सीखने और आगे बढ़ने के मौके मिलेंगे। थोड़ा धैर्य रखना होगा, लेकिन साल खाली नहीं जाएगा। पैसा ठीक रहेगा।

मकर राशि- मकर वालों के लिए साल धीरे खुलेगा। शुरुआत में दबाव रहेगा, लेकिन समय के साथ पकड़ मजबूत होगी। मेहनत बेकार नहीं जाएगी।

कुंभ राशि- कुंभ वालों को खुद को समझने का मौका मिलेगा। रिश्तों और परिवार में थोड़ा वक्त देना पड़ेगा। करियर में धीरे-धीरे रफ्तार आएगी।

मीन राशि- मीन वालों के लिए 2026 कुल मिलाकर राहत देने वाला साल है। भावनात्मक तौर पर सुकून मिलेगा, काम और पैसा भी संभले रहेंगे।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
Horoscope Rashifal horoscope 2026 अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने