2026 में ये 3 राशियां रहेंगी मालामाल, 5 राजयोग बनने से होगा फायदा ही फायदा

संक्षेप:

Horoscope 2026 Rashifal New year: 2026 अपने साथ कई बदलाव लेकर आ रहा है। साल की शुरुआत शुभ संयोग में होगी। इस दौरान कई ग्रहों की शुभ युति बनेगी। इन युति से शुभ योगों का निर्माण भी होगा, जिससे कुछ राशियों को बंपर लाभ होगा। 

Dec 30, 2025 05:44 pm ISTShrishti Chaubey लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
Horoscope 2026 Rashifal New year: नए साल की शुरुआत होने जा रही है। 2026 का नया साल अपने साथ कई बदलाव लेकर आ रहा है। 2026 की शुरुआत शुभ संयोग में होगी। इस दौरान कई ग्रहों की शुभ युति बनेगी। इन युति से शुभ योगों का निर्माण भी होगा। 2026 की शुरुआत में शुक्र और सूर्य की युति शुक्रादित्य राजयोग का निर्माण करेगी। वहीं, बुध और सूर्य मिलकर बुधादित्य राजयोग बना रहे हैं। सूर्य और मंगल की युति से आदित्य मंगल राजयोग बना रहा है। बुध और शुक्र की युति लक्ष्मी नारायण राजयोग बना रही है। इसके साथ ही मंगल के मकर गोचर से रूचक राजयोग बनेगा। ऐसे में इन राजयोगों का निर्माण कुछ राशियों के लिए अच्छे समय की शुरुआत का संकेत माना जा रहा है। आइए जानते हैं 2026 में किन राशियों को लाभकारी बदलाव देखने को मिल सकते हैं-

2026 में ये 3 राशियां रहेंगी मालामाल, 5 राजयोग बनने से होगा फायदा ही फायदा

सिंह राशि

सिंह राशि के जातकों के लिए 2026 में 5 राजयोग का निर्माण होना फायदेमंद माना जा रहा है।

आपको अपने हार्ड वर्क का रिजल्ट मिलेगा।

सुख-शांति से घर का माहौल खुशनुमा बना रहेगा।

अपने लवर के साथ डेट पर भी जा सकते हैं।

इंकम बढ़ाने के लिए आपको नए सोर्स मिल सकते हैं।

नई जॉब मिलने की भी संभावना है।

वृश्चिक राशि

2026 में 5 राजयोग का निर्माण होने से वृश्चिक राशि के लोगों को फायदा होगा।

इस दौरान आपकी सेहत अच्छी रहेगी।

लाइफ में रोमांस और अट्रैक्शन बना रहेगा।

छोटी-मोटी ट्रिप पर भी जाने की संभावना है।

करियर में आपको नए टास्क मिल सकते हैं।

प्रोफेशनली और फाइनेंशियली आप खूब तरक्की करने वाले हैं।

तुला राशि

तुला राशि वालों के लिए 2026 में 5 राजयोग का निर्माण होना शुभ माना जा रहा है।

कार्यक्षेत्र में आपको इन्वेस्ट करने के लिए कोई अच्छी डील मिल सकती है।

कोई सौदा प्रॉफिटेबल भी साबित होगा। यात्रा पर भी आप जा सकते हैं।

फाइनेंशियल तौर पर प्रॉफिट में रहेंगे।

लाइफ में रोमांस बना रहेगा।

पूजा-पाठ में आपका खूब मन लगेगा।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Shrishti Chaubey

लेखक के बारे में

Shrishti Chaubey
लाइव हिन्दुस्तान में बतौर कॉन्टेंट प्रोड्यूसर काम कर रही सृष्टि चौबे को पत्रकारिता में 2 साल से ज्यादा का अनुभव है। सृष्टि को एस्ट्रोलॉजी से जुड़े विषयों पर लिखने की अच्छी समझ है। इसके अलावा वे एंटरटेनमेंट और हेल्थ बीट पर भी काम कर चुकी हैं। सृष्टि ग्रह गोचर, नक्षत्र परिवर्तन, हस्तरेखा, फेंगशुई और वास्तु पर अच्छी जानकारी रखती हैं। खबर लिखने के साथ-साथ इन्हें वीडियो कॉन्टेंट और रिपोर्टिंग में भी काफी रुचि है। सृष्टि ने जर्नलिज्म एंड मास कम्युनिकेशन में ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन किया है। अपने कॉलेज के दिनों में इन्होंने डाटा स्टोरी भी लिखी है। साथ ही फैक्ट चेकिंग की अच्छी समझ रखती हैं। और पढ़ें
