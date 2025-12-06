Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़Horoscope 2026 Rashifal New Year Lucky Zodiac Signs Future Predictions
साल 2026 इन 5 राशियों के लिए रहेगा लकी, खूब चमकेगा भाग्य

साल 2026 इन 5 राशियों के लिए रहेगा लकी, खूब चमकेगा भाग्य

संक्षेप:

नया साल 2026 कई राशियों के लिए भाग्य वृद्धि, आर्थिक उन्नति और करियर में जबरदस्त तरक्‍की लेकर आ रहा है। ग्रह-गोचर की चाल बताती है कि 2026 में कुछ विशेष राशियों पर शनि, बृहस्पति और सूर्य का सकारात्‍मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे उनके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे।

Dec 06, 2025 04:50 pm ISTYogesh Joshi लाइव हिन्दुस्तान, नई दिल्ली
share Share
Follow Us on

नया साल 2026 कई राशियों के लिए भाग्य वृद्धि, आर्थिक उन्नति और करियर में जबरदस्त तरक्‍की लेकर आ रहा है। ग्रह-गोचर की चाल बताती है कि 2026 में कुछ विशेष राशियों पर शनि, बृहस्पति और सूर्य का सकारात्‍मक प्रभाव पड़ेगा, जिससे उनके जीवन में बड़े बदलाव देखने को मिलेंगे। ज्योतिष गणनाओं के मुताबिक, इन 5 राशियों का सितारा साल 2026 में खूब चमकेगा। इन राशियों को किस्मत का पूरा साथ मिलेगा। आइए जानते हैं, साल 2026 की लकी राशियां कौनसी हैं-

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

मेष राशि- साल 2026 मेष राशि वालों के लिए सफलता का नया अध्याय खोलने वाला रहेगा। करियर में बड़े अवसर मिलेंगे, खासकर उन लोगों को जो लंबे समय से प्रमोशन या भूमिका परिवर्तन का इंतजार कर रहे थे। उद्यमियों के लिए यह वर्ष नए साझेदारों, बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स और विदेशी प्रोजेक्ट हासिल करने का समय साबित हो सकता है। आर्थिक रूप से भी लाभ की स्थिति बनती दिख रही है। प्रेम संबंधों में स्थिरता आएगी और कई लोगों के लिए शादी के योग भी बनेंगे। कुल मिलाकर, यह साल आपकी ऊर्जा और महत्वाकांक्षाओं को नई उड़ान देगा।

कर्क राशि- कर्क राशि वालों के लिए 2026 सुख और संतोष से भरपूर रहने वाला है। परिवार में खुशी से जुड़े आयोजन संभव हैं, वहीं पुरानी परेशानियों से राहत मिलेगी। नौकरी और व्यवसाय दोनों में स्थिर आय और लाभ के मौके मिलेंगे। संपत्ति खरीदने, घर सुधारने या वाहन लेने के योग भी मजबूत हैं। अचानक धन लाभ के संकेत बार-बार दिखते हैं। स्वास्थ्य में सुधार होगा और मानसिक शांति बढ़ेगी। कई कर्क जातक इस वर्ष अपनी मेहनत का बहुत ही अच्छा फल प्राप्त करेंगे।

कन्या राशि- 2026 कन्या राशि वालों के लिए सम्मान, पहचान और तेजी से प्रगति का समय है। आपकी क्षमताओं को लोग पहचानेंगे और आपके काम की तारीफ होगी। करियर में रिकॉर्ड ग्रोथ की संभावनाएं हैं- चाहे नौकरी हो या व्यापार। विदेश यात्रा, स्कॉलरशिप, या विशेष उपलब्धि का योग भी बन रहा है। प्रेम संबंधों में मधुरता बढ़ेगी और शादी के इच्छुक जातकों को अच्छा प्रस्ताव मिल सकता है। यह साल आपकी मेहनत और बुद्धिमानी को सबसे ज्यादा चमकाने वाला साबित होगा।

ये भी पढ़ें:धनु राशि में सूर्य के गोचर से इन राशियों को होगा लाभ, शुरू होगा गोल्डन टाइम

धनु राशि- धनु राशि वालों की किस्मत 2026 में चमकती दिखाई देगी। लव लाइफ में बड़ा सकारात्मक मोड़ आ सकता है। जो लोग रिलेशनशिप में हैं, उनके रिश्ते मजबूत होंगे, और कई लोगों की शादी तय हो सकती है। आर्थिक रूप से भी यह साल कमाई बढ़ाने, निवेश से मुनाफा पाने और नई संपत्ति जोड़ने का मौका देगा। नौकरी और बिजनेस में नए अवसर मिलेंगे। आध्यात्मिकता की ओर आकर्षण बढ़ सकता है, जिससे मानसिक रूप से भी सुकून मिलेगा।

मीन राशि- मीन राशि वालों के लिए 2026 सपनों को सच करने वाला वर्ष साबित हो सकता है। करियर में ब्रेकथ्रू, अचानक बड़ी सफलता या लंबे समय से रुका हुआ लक्ष्य पूरा होने के योग हैं। विदेश जाने या पढ़ाई-नौकरी से जुड़ी बड़ी उपलब्धि मिलने की संभावना भी दिखती है। आर्थिक तौर पर स्थिरता आएगी और जीवन का दबाव कम होगा। सेहत में सुधार और मन में सकारात्मक ऊर्जा बनी रहेगी। यह साल आपको आत्मविश्वास देगा और आपके जीवन की दिशा बदलने की क्षमता रखता है।

डिस्क्लेमर: इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य है और सटीक है। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए संबंधित क्षेत्र के विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।

Yogesh Joshi

लेखक के बारे में

Yogesh Joshi
योगेश जोशी हिंदुस्तान डिजिटल में सीनियर कंटेंट प्रड्यूसर हैं। उत्तराखंड के अल्मोड़ा जिले के मेहला गांव के रहने वाले हैं। पिछले छह सालों से पत्रकरिता कर रहे हैं। एनआरएआई स्कूल ऑफ मास कम्युनिकेश से जर्नलिज्म में स्नातक किया और उसके बाद 'अमर उजाला डिजिटल' से अपने करियर की शुरुआत की, जहां धर्म और अध्यात्म सेक्शन में काम किया।लाइव हिंदुस्तान में ज्योतिष और धर्म- अध्यात्म से जुड़ी हुई खबरें कवर करते हैं। पिछले तीन सालों से हिंदुस्तान डिजिटल में कार्यरत हैं। अध्यात्म के साथ ही प्रकृति में गहरी रुचि है जिस कारण भारत के विभिन्न मंदिरों का भ्रमण करते रहते हैं। और पढ़ें
horoscope 2026 Rashifal 2026 Today Rashifal In Hindi अन्य..
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने