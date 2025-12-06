Horoscope 2026: मूलांक 8 वाले रखें इस बात का ध्यान, नए साल पर हो सकता है ट्रांसफर

संक्षेप: Numerology Number 7 Horoscope: साल 2026 का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने को है। कुछ ही दिन में नया साल दस्तक दे देगा। हर कोई जानना चाहता है कि उसके लिए नया साल कैसा होगा। तो चलिए जान लेते हैं कि मूलांक 8 वालों के लिए ये साल कैसा होगा?

Numerology Number 8 Horoscope for 2026: नया साल अपने साथ हर किसी के लिए नई ऊर्जा लेकर आता है। लोग नए साल को लेकर उम्मीद जताते हैं और प्रण लेते हैं कि अबसे सब कुछ सही करना है। लोग नए साल पर रेजोल्यूशन लेते हैं ताकि खुद को बेहतरीन बनाय सके। अपने फ्यूचर को लेकर हर कोई एक्साटेड होता है और हर कोई जानना चाहता है कि आने वाला समय उनके लिए कैसा होगा? आज बात करेंगे मूलांक नंबर 8 के जातकों की। न्यूमेरेलॉजी के अनुसार जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 8, 17 और 26 तारीख को हुआ है तो उन लोगों को मूलांक 8 होगा। तो चलिए जानते हैं कि आखिर मूलांक 8 वालों के लिए 2026 कैसा होने वाला है?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

करियर, पर्सनल लाइफ और स्वास्थ्य करियर की बात की जाए तो मूलांक 8 वालों का इस साल ट्रांसफर हो सकता है। साथ ही प्रोफेशनल लाइफ में इस मूलांक के लोगों को कई चुनौतियों का सामना करना पड़ेगा। इन लोगों को जो भी लक्ष्य हासिल करना होगा, उसके लिए खूब मेहनत करनी होगी। मेहनत का फल भी मिलेगा। ऐसा इसलिए होगा क्योंकि इस मूलांक का ग्रह स्वामी शनि देव हैं। जो भी चुनौतियां इस मूलांक के लोग पार करते जाएंगे, वो उनके ग्रोथ में बहुत बड़ा रोल निभाएंगी। इस साल मूलांक 8 के जातक नई स्किल्स सीखेंगे। वहीं पर्सनल लाइफ की बात करें तो सिंगल लोग शादी के बंधन में बंध सकते हैं। साल 2026 पर्सनल लाइफ में अच्छे पल लेकर आने वाला है। बस आप किसी चीज को लेकर विवाद ना करें। साल 2026 में मूलांक 8 वालों को अपना ख्याल रखना होगा। सेहत संबंधी कुछ दिक्कतें होंगी। ऐसे में सही खानपान करना जरूरी है। साथ ही तनाव से बचने के लिए योग इत्यादि कर सकते हैं।

इन बातों का रखें ध्यान मूलांक 8 वालों की सबसे बड़ी कमी है कि ये लोग अपनी फीलिंग्स को जल्दी शेयर नहीं करते हैं। साल 2026 में ये लोग अगर इस चीज पर काम करेंगे तो तनाव भी कम होगा और साथ ही साथ चीजें आसान लगेंगी। अपने जिद्दी स्वभाव पर भी इन्हें काबू करना होगा।

2026 में करें ये उपाय मूलांक 8 के जातक साल 2026 में भगवान हनुमान की पूजा करेंगे तो सही होगा। ये लोग हनुमान मंदिर जाकर पूजा-अर्चना करेंगे तो कई बाधाएं खत्म होंगी। इसी के साथ नए साल से हनुमान चालीसा अगर नियमित रूप से पढ़ना शुरू कर देंगे तो साल 2026 ज्यादातर इस मूलांक के फेवर में रहेगा।