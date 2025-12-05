Horoscope 2026: मूलांक 7 वालों की जिंदगी में आएंगे उतार-चढ़ाव? अगले साल जरूर करें ये उपाय

संक्षेप: Numerology Number 7 Horoscope: साल 2025 जल्द ही हमसे अलविदा लेने वाला है। वहीं 2026 का इंतजार हर कोई कर रहा है। लोगों ने नए साल से कई उम्मीदें लगा रखी हैं। ऐसे में जानते हैं कि मूलांक 7 वालों के लिए अगला साल कैसा रहेगा?

Numerology Number 7 Horoscope for 2026: साल 2025 अब कुछ ही दिन में अलविदा कहने वाला है। नए साल की दस्तक अब जल्द ही सुनाई देने वाली है। हर बार की तरह इस बार भी लोग नए साल से उम्मीदें लगा रहे हैं। हर कोई जानना चाहता है कि नया साल उनके लिए कैसा होगा? बता दें कि हर मूलांक के लिए नया साल कुछ ना कुछ लेकर आ रहा है। आज बात करेंगे मूलांक 7 वालों की। बता दें कि किसी भी महीने की 7, 16 और 25 तारीख को जन्म लेने वाले व्यक्ति का मूलांक 7 होता है। तो नीचे विस्तार से जानिए कि इस मूलांक के लिए साल 2026 कैसा जाने वाला है? साथ ही जानिए नए साल के लिए कुछ उपाय...

करियर, पर्सनल लाइफ और स्वास्थ्य साल 2026 में मूलांक 7 वालों को कई सरप्राइज मिलने वाले हैं तो वहीं उतार-चढ़ाव भी बहुत होंगे। इस साल आर्थिक स्थिति सही रहेगी। वहीं करियर में भी इस मूलांक के लोगों को ग्रोथ देखने को मिलेगी। हालांकि शर्त ये रहेगी कि आपको दिल खोलकर मेहनत करनी है। फोकस होकर अपने लक्ष्य को पाने की कोशिश करेंगे तो सफलता जरूर मिलेगी। बिजनेस से जुड़े लोगों पर भी यही नियम लागू होता है। बात करें पर्सनल लाइफ की तो पार्टनर के साथ आपका रिश्ता और भी मजबूत बनेगा। उनके साथ ईमानदार रहें और साथ वक्त बिताने की पूरी कोशिश करें। बस आपको ये ध्यान रखना है कि पार्टनर के साथ बात करते वक्त आप सही शब्दों का इस्तेमाल करें। बात करें सेहत की तो इस साल आपको अपना ख्याल रखना है। साल 2026 में आपको किसी ना किसी वजह के चलते तनाव होगा। ऐसे में अपना ख्याल रखें और रूटीन फॉलो करने के साथ-साथ सही खाना खाएं।

इन बातों का रखें ध्यान मूलांक 7 वालों की सबसे बड़ी कमी है कि वो हर चीज को गहराई से सोचते हैं। इस वजह से ये लोग ओवरथिकिंग का शिकार हो जाते हैं। साथ ही ये लोग हर चुनौती को देखकर आसानी से हार मान लेते हैं। ऐसे में साल 2026 में मूलांक 7 के जातकों को इन चीजों पर काम करना चाहिए।

2026 में करें ये उपाय मूलांक 7 वाले जातक कुछ उपाय के जरिए साल 2026 को अपने फेवर में ला सकते हैं। शनिवार के दिन अगर आप जरूरतमंदों की सेवा करेंगे तो आपके लिए काफी लाभदायक होगा। साथ ही इस दिन मंदिर भी जाने की कोशिश करें।