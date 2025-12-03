Horoscope 2026: मूलांक 6 वालों के लिए कैसा होगा 2026? इस उपाय से बनेंगे सारे काम

संक्षेप: Numerology Number 6 Horoscope: साल 2026 जल्द ही दस्तक देने के लिए तैयार है। इस साल से लोगों को कई उम्मीदें हैं। ऐसे में जानते हैं कि मूलांक 6 वालों के लिए ये साल कैसा जाने वाला है? साथ ही जानेंगे कुछ जरूरी उपाय भी…

Numerology Number 6 Horoscope for 2026: साल 2026 का इंतजार अब जल्द ही खत्म होने को है। कुछ ही दिन में नया साल दस्तक देने वाला है। हर कोई जानने के लिए बेताब सा है कि उसके लिए ये नया साल क्या-क्या लेकर आ रहा है? आज बात करेंगे मूलांक 6 वालों की। बता दें कि किसी भी महीने की 6, 15 और 24 तारीख को जन्म लेने वाले जातकों का मूलांक 6 होता है। आज जानते हैं कि आखिर इस मूलांक के लिए 2026 में क्या-क्या होने वाला है? साथ ही जानेंगे कि इस मूलांक के लोगों को कौन-कौन से उपाय करने चाहिए?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

करियर, पर्सनल लाइफ और स्वास्थ्य करियर के लिहाज से मूलांक 6 वालों के लिए 2026 काफी सही जाने वाला है। ये साल नंबर 1 यानी सूर्य का है और इसका प्रभाव मूलांक 6 वालों पर एकदम सही दिखने वाला है। पढ़ाई-लिखाई के मामले में ये साल मूलांक 6 के लिए अच्छा होगा। वहीं प्रोफेशनल लाइफ में भी काफी ग्रोथ देखने को मिलने वाली है। इस साल कई लोगों के रुके हुए काम पूरे होने वाले हैं। वहीं इस साल मूलांक 6 वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना चाहिए। नए साल में इस मूलांक को पाचन संबंधी कई दिक्कतें हो सकती है। ऐसे में अपनी डाइट को बैलेंस्ड बनाए रखना बेहद ही जरूरी है। अपने रूटीन में एक्सरसाइज को भी शामिल करेंगे तो काफी हद तक आप सारी दिक्कतों से छुटकारा पा जाएंगे। बात करें पर्सनल लाइफ की तो साल 2026 में इन्हें सतर्क रहने की जरूरत है क्योंकि पार्टनर के साथ अनबन की स्थिति बन सकती है। ऐसे में धैर्य बनाए रखना जरूरी है। पार्टनर की बातों को ध्यान से सुनकर तभी रिएक्ट करें तो काफी हद तक बहसबाजी से बचा जा सकता है।

इन बातों का रखें ध्यान मूलांक 6 वालों की सबसे बड़ी कमी ये है कि जब भी इनकी जिंदगी में कोई चुनौती आती है तो इनका कॉन्फिडेंस बुरी तरह से डगमगा जाता है। ऐसे में ये चीजों को सही से कर नहीं पाते हैं। अच्छा पोटेंशियल होने के बाद भी इस मूलांक के लोग कई बार मनमुताबिक चीजें नहीं पाते हैं। साल 2026 में इन लोगों को अपनी इस चीज पर जरूर काम करना चाहिए। वहीं इन्हें लोगों से अपनी तुलना नहीं करनी चाहिए। कई चीजें ये इस वजह से भी खराब कर देते हैं।

2026 में करें ये उपाय अगर मूलांक 6 के जातक नए साल को अपने फेवर में करना चाहते हैं तो उन्हें कुछ उपाय जरूर करने चाहिए। इस मूलांक के लोगों को भगवान शिव की पूजा जरूर करनी चाहिए। हर सोमवार अगर व्रत रखेंगे तो इन्हें हर मेहनत का सही फल जरूर मिलेगा। वहीं जरूरतमंदों को दान करने से भी लाभ मिलेगा।