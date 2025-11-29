Hindustan Hindi News
horoscope 2026 numerology number 4 future predictions mulank 4 ke liye 2026 kaisa rahega
Horoscope 2026: करना है लव मैरिज तो करें ये काम, मूलांक 4 वालों के करियर में होने वाला है बड़ा बदलाव

संक्षेप:

Numerology Number 4 Horoscope: साल 2026 मूलांक 4 के जातकों के लिए कई सौगात लेकर आएगा। इन लोगों के करियर, लव लाइफ और हेल्थ से जुड़ी प्रीडिक्शन को जानने के लिए नीचे डालें एक नजर। साथ ही जानें साल 2026 में किया जाने वाला उपाय…

Sat, 29 Nov 2025 10:55 AMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
Numerology Number 4 Horoscope for 2026: नया साल नई उम्मीदें लेकर आता है। हर किसी को नए साल से कोई ना कोई उम्मीद होती है। सभी के लिए नया साल उगते हुए सूरज की तरह है जो अपने साथ नई ऊर्जा, नई उमंग और नया जज्बा लेकर आता है। साल 2025 अब खत्म होने को है। नया साल यानी 2026 अब जल्द ही हमारी जिंदगी में दस्तक देने के लिए तैयार है। नए साल का प्रभाव राशिचक्र से जुड़े हर राशि और मूलांक पर भी जमकर देखने को मिलेगा। किसी के नए नया साल बहुत कुछ लेकर आ रहा है, तो वहीं कुछ लोगों को नए साल को अपने फेवर में लाने के लिए कुछ ना कुछ उपाय जरूर करना है। आज बात करेंगे मूलांक 4 वालों की कि उनके लिए नया साल कैसा होगा? साथ ही जानेंगे कि नए साल पर इस मूलांक के जातकों को कौन से उपाय करने जरूरी हैं?

करियर, पर्सनल लाइफ और स्वास्थ्य

बता दें कि जिन लोगों का जन्म किसी भी महीने की 4, 13, 22 और 31 तारीख को हुआ है तो उनका मूलांक 4 होगा। इस मूलांक का ग्रह स्वामी राहु होता है और इसका प्रभाव इस मूलांक पर खूब देखने को मिलता है। साल 2026 में मूलांक 4 वालों को करियर में अच्छी ग्रोथ देखने को मिलेगी। इस मूलांक के जातकों का प्रमोशन इसी साल में होगा। साथ ही जो लोग खुद का कुछ करने की सोच रहे हैं, उनके लिए ये साल नई सौगात लेकर आएगा। मैनेजमेंट से जुड़े लोगों के लिए ये साल खास होने वाला है। वहीं इनकी पर्सनल लाइफ में भी अच्छी चीजें होने वाली हैं। कुछ लोगों के लिए शादी के योग बनेंगे। अगर अपने मन पसंदीदा शख्स से शादी करनी है तो आपको अपनी ओर से पहल करनी होगी। आपको सफलता जरूर मिलेगी। साल 2026 में मूलांक 4 वालों को अपनी सेहत का ध्यान रखना होगा। इस साल छोटी-मोटी समस्या बनी रहेगी। अपनी डाइट का पूरा ध्यान रखें।

इन बातों का रखें ध्यान

मूलांक 4 वालों कमी सबसे बड़ी कमी है कि ये किसी की भी नहीं सुनते हैं। इन्हें किसी से सलाह लेना पसंद नहीं होता है। ऐसे में हर चीज में ये अपना लॉजिक लगाते फिरते हैं। कई बार इसी वजह से ये गलत फैसले भी ले लेते हैं क्योंकि ये सामने वाले के बारे में नहीं सोचते हैं। ऐसे में साल 2026 में इस बारे में गौर जरूर करें। अच्छी लव लाइफ के लिए पार्टनर की भी बात का मान रखें।

2026 में करें ये उपाय

साल 2026 में मूलांक 4 के जातक भगवान गणेश की पूजा जरूर करें। हो सके तो हर बुधवार का व्रत भी रखें। इस दिन अगर आप भगवान को दुर्वा चढ़ाएंगे तो आपकी सारी मनोकामनाएं जल्दी पूरी होंगी। ऐसे में बिना मिस किए हुए हर बुधवार ये काम जरूर करें। साथ ही गाय को भोजन जरूर कराएं और निगेटिव लोगों से दूर रहने की पूरी कोशिश करें।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए अंकशास्त्र यानी न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

