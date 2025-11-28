Hindustan Hindi News
फोटोवीडियोशहर चुनेंepaperई- पेपरसाइन इन
More
Hindi Newsधर्म न्यूज़horoscope 2026 numerology number 3 future predictions for new year mulank 3 ke liye 2026 kaisa rahega
Horoscope 2026: मूलांक 3 वालों की लव लाइफ में मचेगी उथल-पुथल? नए साल पर कर लें ये उपाय

Horoscope 2026: मूलांक 3 वालों की लव लाइफ में मचेगी उथल-पुथल? नए साल पर कर लें ये उपाय

संक्षेप:

Numerology Number 3 Horoscope: साल 2026 कई लोगों के लिए सौगात लेकर आने वाला है। हर कोई जानना चाहता है कि आखिर उनके लिए नया साल कैसा होगा? आज बात करेंगे मूलांक 3 वालों की और जानेंगे कि उनके लिए नया साल कैसा होने वाला है?

Fri, 28 Nov 2025 05:11 PMGarima Singh लाइव हिन्दुस्तान
share Share
Follow Us on

Numerology Number 3 Horoscope for 2026: नया साल आने में अब कुछ ही हफ्ते बचे हैं। हर किसी को नए साल से ढेर सारी उम्मीदें होती हैं। नया साल कई मायने में खास होने वाला है। साल 2026 वाला साल नंबर एक का है। दरअसल 2026 के अंकों का योग निकाला जाए तो ये 1 बनता है। ऐसे में नया साल राजा का साल माना जा रहा है। नंबर 1 का संबंध सूर्य ग्रह से होता है। इसी के साथ नए साल में कई लोगों की किस्मत सूर्य की किरणों की तरही ही चमकने वाली है। वहीं कुछ के लिए ये साल मिला-जुला रहने वाला है। हालांकि कुछ उपायों के जरिए चीजों को ट्रैक पर लाया जा सकता है। आज बात करेंगे मूलांक 3 वालों की। बता दें कि किसी भी महीने की 3, 12, 21 और 30 तारीख को जन्म लेने वाले वालों का मूलांक 3 होता है। इस मूलांक का ग्रह स्वामी गुरु होता है। तो चलिए जानते हैं कि मूलांक 3 वालों के लिए नया साल कैसा जाने वाला है?

LiveHindustan को अपना पसंदीदा Google न्यूज़ सोर्स बनाएं – यहां क्लिक करें।

करियर, पर्सनल लाइफ और स्वास्थ्य

साल 2026 मूलांक 3 वालों के लिए मिला-जुला रहने वाला है। इस साल आपको अपने रिश्तों को थोड़ा प्यार से संभालकर रखने की जरूरत होगी। इस साल पार्टनर के साथ किसी भी तरह की बहसबाजी करने से बचें। साथ ही अपनी बातें सामने रखते हुए सही शब्दों का इस्तेमाल करें क्योंकि यहीं पर आप मात खा सकते हैं। पार्टनर के साथ इस वजह से भी मनमुटाव हो सकता है क्योंकि आपके बीच गलतफहमियां जन्म ले लेंगी। जो लोग सिंगल हैं, उनके विवाह के योग बनेंगे। शादी से जुड़ा फैसला सोच-समझकर ही लें। किसी भी चीज में जल्दबाजी करने की जरूरत नहीं है। साल 2026 में आपको अपनी सेहत का भी विशेष ध्यान रखना होगा। तनाव से दूर रहने के लिए अपनों के साथ समय बिताएं। साथ ही आप योग और जिम के जरिए भी तनाव को मात दे सकते हैं। नए साल पर अपनी डाइट का भरपूर ख्याल रखें। बात अगर करियर की करें तो इस साल मूलांक 3 वालों को खूब मेहनत करनी होगी। कुछ लोगों का ट्रांसफर भी हो सकता है। सोशल मीडिया से जुड़े लोगों के लिए साल 2026 बहुत सही जाने वाला है। ये लोग अपनी चीजों में ग्रोथ देखेंगे। स्टूडेंट्स इस साल खूब मेहनत करेंगे तो उन्हें इसका अच्छा रिजल्ट मिलेगा।

ये भी पढ़ें:मूलांक 1 वालों के लिए कैसा होगा 2026? करियर और निजी जिंदगी में आएगा बदलाव

इन बातों का रखें ध्यान

मूलांक 3 वाले वैसे तो कई सारे गुण से भरे होते हैं लेकिन इनमें एक बहुत बड़ी कमी होती है। अपनी जिद के चलते मूलांक 3 के जातक किसी की भी नहीं सुनते हैं। ऐसे में इन्हें सामने वाले को भी समझना चाहिए। हर वक्त सिर्फ खुद को सही ठहराने से चीजें ठीक नहीं होती है। पर्सनल से लेकर प्रोफेशनल लाइफ में मूलांक 3 वालों को अपनी जिद को थोड़ा पीछे रखना चाहिए। अगर इस चीज पर काबू कर लिया तो साल 2026 काफी हद तक मूलांक 3 वालों के फेवर में होगा।

ये भी पढ़ें:मूलांक 2 वालोंं के लिए 2026 लेकर आएगा सौगात? जानें क्या-क्या होगा बदलाव

2026 में करें ये उपाय

मूलांक 3 वालों को हर मंगलवार को भगवान हनुमान की पूजा करनी चाहिए। इसी के साथ इस मूलांक के जातकों को हर मंगलवार हनुमान चालीसा का पाठ भी करना चाहिए। साथ ही जरूरतमंदों को जरूरत का सामान देकर भी ये चीजों को काफी हद तक अपने फेवर में कर सकते हैं।

डिस्क्लेमर- (इस आलेख में दी गई जानकारियों पर हम यह दावा नहीं करते कि ये पूर्णतया सत्य एवं सटीक हैं। विस्तृत और अधिक जानकारी के लिए अंकशास्त्र यानी न्यूमेरेलॉजी विशेषज्ञ की सलाह जरूर लें।)

Garima Singh

लेखक के बारे में

Garima Singh
गरिमा सिंह हिंदुस्तान लाइव में ज्योतिष सेक्शन में काम करती हैं। उन्हें पत्रकारिता में 10 वर्षों का अनुभव है। इससे पहले वह एंटरटेनमेंट बीट पर भी काम कर चुकी हैं। उन्होंने इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ मास कम्युनिकेशन और जामिया मिलिया इस्लामिया से टेलीविजन और रेडियो पत्रकारिता की पढ़ाई की है। और पढ़ें
Mulank 3 horoscope 2026 Rashifal 2026
जानें धर्म न्यूज़ ,Choti Diwali Wishes , Rashifal, Panchang , Numerology से जुडी खबरें हिंदी में हिंदुस्तान पर| हिंदू कैलेंडर से जानें शुभ तिथियां और बनाएं हर दिन को खास!
अपना राशिफल जाने