नए साल 2026 में 1 जनवरी को 4 बड़े ग्रह बना रहे ऐसा योग, इन राशियों के लिए गोल्डन टाइम

वर्ष 2025 के आरंभ में ग्रहों की स्थिति पर विचार किया जाए तो सूर्य धनु राशि में, चंद्रमा मकर राशि में, मंगल अपने नीच राशि कर्क में, बुध मंगल की राशि वृश्चिक में, गुरु शुक्र की राशि वृष में, शनि और शुक्र कुंभ राशि में विद्यमान थे। तो वहीं केतु कन्या राशि में तथा राहु मीन राशि में विद्यमान थे। वर्ष के आरंभ में मंगल नीच राशि में विद्यमान था। साथ ही वर्ष का स्वामी ग्रह मंगल वर्ष के आरंभ में मंगल अपने नीच राशि में विद्यमान था। परिणाम स्वरुप चारों तरफ नकारात्मकता, नकारात्मक विचार व्याप्त रहा। ज्योतिर्विद दिवाकर त्रिपाठी के अनुसार इस साल वहीं पर 1 जनवरी 2026 के आरंभ में ग्रहों की स्थिति पर विचार किया जाए तो सूर्य मंगल बुध तथा शुक्र का कि चतुर्ग्रही योग धनु राशि में विद्यमान होंगे। चंद्रमा उच्च राशि वृष में, बृहस्पति उच्चाभिलासी स्थिति में मिथुन राशि में बैठकर सूर्य बुध मंगल तथा शुक्र पर दृष्टिपात करेगा। साथ ही बृहस्पति की दृष्टि भी राहु पर हो रही है। इस प्रकार 2026 आम जनमानस के लिए तथा विश्व के लिए , समाज के लिए, पर्यावरण के लिए 2025 की तुलना में काफी सकारात्मक प्रतीत हो रहा है।

जानें किन राशियों पर होगा असर तुला राशि वालों के लिए नए साल का हला दिन बहुत शुभ योग लेकर आ रहा है। इस राशि के लोगों के लिए समय बहुत अच्छा रहेगा, आपको अचानक धन लाभ हो सकता है और पार्टनरशिप में नई डील पैसा ला सकती है। अपने पैसों को सावधानी से रखें, क्योंकि राहु की भी नजर रहेगी, बुद्धि भ्रमित हो सकती है। गुरु के कारण आपको संतान से भी लाभ होगा।

धनु राशि में चार बड़े ग्रह रहेंगे, इसलिए गुरु की इस राशि में आपको धन लाभ के योग साथ बिजनेस में भी आगे बढ़ने के योग मिलेंगे। आपको इस समय विवाह की बातों से बचना है, विवाह के लिए अभी योग नहीं। नौकरी में भी बड़ी पॉजिशन मिल सकती है।

वृषभ राशि के लोगों की लवलाइफ अच्छी होगी। कोई निवेश से जुड़ा बड़ा काम आपका बनने वाला है। इसलिए आपको खास तौर पर अलर्ट रहना होगा। पैसों से जुड़ी किसी समस्या के लिए परेशान ना हों, लाभ मिलने के योग हैं।

नए साल पर चतुग्रही योग का भारत पर प्रभाव

भारत के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यह परिवर्तन सकारात्मक होगा। आम जनमानस के सुख में वृद्धि करने वाला होगा। यद्यपि की राजनेताओं के बिगड़े बोल में वृद्धि अवश्य होगी। फिर भी भारत के पराक्रम में, भारत के आर्थिक स्थिति में, भारत के औद्योगिक क्षेत्र में, विदेशी व्यापार के दृष्टिकोण से भी, कूटनीतिक दृष्टिकोण से भी वर्ष 2026 काफी सकारात्मक प्रभाव स्थापित करने वाला होगा। आम जन मानस पर भी इसका प्रभाव सकारात्मक दिखाई देगा। राशियों के अनुसार अगर हम तुलना करें तो देखेंगे की कुछ राशियों के लिए बहुत बेहतरीन परिवर्तन लेकर 2026 आने वाला है। अंतर्राष्ट्रीय व्यापार में सुधार होगा। शत्रुओं पर विजय प्राप्त होगा। राष्ट्र की पूर्वी क्षेत्र में दबाव ज्यादा पड़ेगा। वहां पर पुलिस, सेना को अधिक बल प्रयोग करना पड़ सकता है। भारत के पूर्वी क्षेत्र में पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, पूर्वी बिहार, असम, मेघालय, त्रिपुरा, नागालैंड इन क्षेत्रों में सरकार को इसने क्षेत्र में विशेष ध्यान देने की आवश्यकता होगी। पुलिस अथवा सेवा के विरुद्ध भी कुछ संगठनों द्वारा नुकसान पहुंचाया जा सकता है। इसी के साथ-साथ बांग्लादेश के द्वारा भी भारत विरोधी गतिविधियां तीव्रता के साथ संचालित की जा सकती हैं ।